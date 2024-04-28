Тоттенхем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - Арсенал 28.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 28.04.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ньюкасл" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Челсі" - 23.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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