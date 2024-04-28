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Тоттенхем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 квітня 2024, 16:00 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 3
Оновити
64'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
15' П'єр-Еміль Хьойб'єрг 27' Saka, Bukayo 32' Тімо Вернер Вийшов: Johnson, Brennan 38' Havertz, Kai
46' Родріго Бентанкур Вийшов: Sarr, Pape Matar
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
32%
Нічия
29%
Арсенал
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 14 times, there have been 14 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 54-43 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 70 meetings, Tottenham Hotspur have won 16 times, there have been 28 draws while Arsenal FC have won 26 times. The goal difference is 111-89 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Tottenham Hotspur (3-1 at home and 2-0 away).
  • In Premier League, Tottenham Hotspur have 3 successive home wins.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 26% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Tottenham Hotspur have won 3 home matches in a row.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 3 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 12-0-4.
  • Son Heung-min is Tottenham Hotspur's top scorer with 15 goals. Bukayo Saka has scored 14 times for Arsenal FC.
  • Son Heung-min has assisted the most goals for Tottenham Hotspur with 9. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (9).
  • Yves Bissouma has more yellow cards (7) than any other player at Tottenham Hotspur. Kai Havertz has collected 9 for Arsenal FC.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 31% of their matches, Arsenal FC in 46% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 31% of halftimes, Arsenal FC wins 46%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 62% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Tottenham Hotspur scores 1.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 2.2.
  • Tottenham Hotspur scores 2 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
8
Перемог
25
Ігор
10
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 14:30 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 20:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 22:15 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Фулгем 3 - 0 Завершено Тоттенхем П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Баварія Н
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Головні події
Родріго Бентанкур
Вийшов: Sarr, Pape Matar
46'
38'
Havertz, Kai ГООЛ!
Тімо Вернер
Вийшов: Johnson, Brennan
32'
27'
Saka, Bukayo ГООЛ!
15'
П'єр-Еміль Хьойб'єрг ГООЛ!
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
32%
Нічия
29%
Арсенал
39%
Склади команд
13
Vicario, Guglielmo
33
Бен Девіс
37
Van de Ven, Micky
17
Romero, Cristian
23
Porro, Pedro
30
Родріго Бентанкур
5
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
16
Тімо Вернер
10
Maddison, James
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Gabriel
18
Tomiyasu, Takehiro
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 7
    Heung-min, Son
  • 16
    Тімо Вернер
    Форвард
    32
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
    46
  • 5
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
    15
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
    27
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    38
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Gabriel
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
8
Штрафні
7
5
Фоли
6
72%
Володіння м'ячем
28%
5
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
2
5
Кутові
2
2
Офсайди
2
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
56'
Кутовий
Перший кутовий у другому таймі виконали шпори і після навісу на лінію воротарського майданчику суперники виграли боротьбу та вибили м'яч
55'
Офсайд
Чергова спроба атаки Арсеналу закінчилася положенням поза грою у Томіясу
54'
Кутовий
Перший кутовий у другому таймі виконали каноніри і це був перший кутовий у цьому матчі, з якого гості не забили, адже після навісу з лівого флангу суперники виграли боротьбу на ближній стійці і вибили м'яч
53'
Небезпечний момент
Неймовірний момент у Сака після передачі Гаверца. БУкайо опинився сам перед воротами суперника і пробив злету, але Вікаріо встиг зреагувати та перевести м'яч на кутовий ногою
52'
Кулусевскі падає у штрафному майданчику після боротьби з Габріелом, але Майкл Олівер був поруч і все бачив і не зафіксував порушення правил
50'
Небезпечний момент
Кулусевскі виконав навіс з правого флангу і перед воротами боротьбу виграв Ромеро і пробив головою, але також відправив м'яч над поперечиною
48'
Небезпечний момент
Штрафний виконали гості і після навісу у бік воріт м'яч прилетів до Томіясу, який пробив головою, але м'яч пролетів над поперечиною
46'
Свисток
Майкл Олівер дає свисток про початок другого тайму. Каноніри розвели м'яч з центра поля
Заміна
Ще одну заміну по перерві проводить Анге Постекоглу та випускає Сарра замість Бентанкура
Гравці обох команд повертаються на поле
Гарний та якісний футбол демонструють команди. Арсенал доволі швикдо вийшов вперед, а шпор напевно похитнув незарахований гол ван де Вена. Після цього каноніри скористалися контратакою, а також забили з ще одного кутового. У Арсеанла два кутових і з обох вони забили голи. Тоттенгему потрібно щось кардинально змінювати, аби повернутися у гру, проте з таким захистом Арсеналу у це важко повірити
45+7'
Свисток
Майкл Олівер дає свисток про завершення першого тайму
45+6'
Кутовий
Другий поспіль кутовий також вийшов невдалим, адже після навісу суперники вибивають м'яч
45+6'
Кутовий
Господарі виконали кутовий і після навісу каноніри знову вибивають м'яч
45+5'
Не дивлячись на закінчення компенсованого часу команди не припиняють атакувати
45+3'
Офсайд
Каноніри непоспішно атакують, але все закінчилося положенням поза грою у Вайта
45+2'
Інфо
Пі кінець першої половини зустрічі шпори збільшили свою перевагу у володінні м'ячем до 72%
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано шість хвилин
45'
Небезпечний момент
Сона неймовірною передачею вивели на побачення з голкіпером, але м'яч зрізався з його ноги і полетів значно вище воріт
44'
Джонсон виконує навіс з лівого флангу, але цій передачі завадив Вайт та вибив м'яч
42'
Тоттенгем не припиняє спроби забити свій дебютний гол у цьому поєдинку, але каноніри чудово захищаються та не дають дістатися своїх воріт
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Другий кутовий іще один гол! Після навісу від Райса від прапорця на лівому фланзі на ближню стійку Гаверц вибігає туди, виграє верхову боротьбу та відправляє м'яч прямо у сітку воріт! Рахунок стає розгромним 3:0 на користь Арсеналу
36'
Господарі продовжують контролювати м'яч та грають з ним на половині поля суперника, але дійти до воріт Арсеналу їм не вдається
34'
Інфо
На даний момент володіння м'яча повністю на боці господарів. Вони контролюють снаряд 67% часу, а каноніри відповідно 33%
32'
Заміна
Анге Постекоглу проводить вимушену заміну та змінює травмованого Вернера на Джонсона
31'
Невеличка пауза у грі. Едегор отримав ушкодження під час кутового суперників і опинився на газоні. Також Вернер потребує допомоги лікарів після зіткнення з Троссардом
29'
Кутовий
Ще один кутовий у шпор і знову суперники виграли боротьбу та вибили м'яч
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сака подвоює перевагу своєї команди! Після попереднього моменту каноніри вийшли у контратаку, Сака виконав забігання і це побачив Гаверц та виконав довге закидання. Букайо увірвався у штрафний майданчик, переграв Девіса та пробив по воротах і після мінімального рикошету від суперника м'яч залітає під саму стійку ! Рахунок стає 2:0 на користь Арсеналу
27'
Атака Тоттенгему закінчилася падінням Кулусевскі, а потім Меддісона у штрафному майданчику Ареналу, проте Майкл Олівер перебував безпосередньо поруч та не зафіксував порушення правил
25'
Офсайд
ГОЛ СКАСОВАНО! Після доволі тривалого перегляду повтору було прийнято рішення, що ван де Вен перебував у положенні поза грою
23'
Інфо
Треба зачекати з рішенням. Арбітри VAR переглядають відеоповтор на предмет положення поза грою
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ван де Вен зрівнює рахунок! Після кутового Сака вибиває м'яч відлітає до шпор і після удару здалеку та серії рикошетів м'яч прилітає до ван де Вена, який опиняється сам перед голкіпером та переграє Рая! Рахунок знову стає рівним 1:1
22'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і цього разу після навісу суперники виграли верхову боротьбу та вибили м'яч
22'
Кулусевскі пробив з-за меж штрафного майданичку, але м'яч влучив у Саліба та вийшов на кутовий
21'
Небезпечний момент
Меддісон виконав навіс зі стандарту на дальню стійку і знову Ромеро виграв верхову боротьбу та пробив головою, але м'яч влучив у стійку
20'
Тепер стандарт поблизу штрафного майданчику заробили шпори після фолу з боку Вайта проти Меддісона
19'
Кутовий
Перший кутовий у господарів і одразу небезпека! Після навісу від Меддісона верхову боротьбу виграв Ромеро та пробив по воротах, але м'яч пролетів поруч зі стійкою і вийшов за межі поля
17'
Непогана контратака шпор і після навісу Кулусевскі Рая зіграв на виході та забрав м'яч у руки
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! З першого кутового Арсенал відкриває рахунок! Сака виконує навіс з правого флангу, Гейб'єрг виграв боротьбу у Томіясу на ближній стійці і намагався вибити м'яч, але відправив його прямо у сітку своїх воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Арсеналу
13'
Офсайд
Гаверц забиває гол, але арбітр не буде зараховувати його, адже Троссард, який віддав передачу на партнера був у положенні поза грою
12'
Меддісон пробиває з лінії штрафного після передачі Сона, але відправляє м'яч над поперечиною
11'
Едегор пробиває зі штрафного, але влучає у стінку
10'
Меддісон хапає Партея та валить його на газон прямо перед власним штрафним майданчиком, чим дарує суперникам право на доволі небезпечний стандарт
8'
Вернер виконав простріл з лівого флангу, проте м'яч прилетів прямо у руки Рая
6'
Команди обмінялися атаками, але і Сака і Меддісон віддали неточні передачі на партнерів у штрафні майданчик
3'
Команди доволі активно розпочали матч, але поки жодному з колективів не вдалося увійти у чужий карний майданчикм
1'
Свисток
Майкл Олівер дає стартовий свисток. Шпори розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Майкл Олівер
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Вієйра, Габріел Жезус, Жоржинью, Зінченко, Ківьор, Мартінеллі, Нкетіа, Ремсдейл, Сміт-Роу
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Томіясу, Габріел, Саліба, Вайт - Райс, Партей, Едегор - Троссард, Гаверц, Сака
Головний тренер Тоттенгема: Анге Постекоглу
На лаві запасних: Біссума, Джонсон, Дрегушин, Емерсон Роял, Ло Чельсо, Остін, Рішарлісон, Сарр, Хіль
Інфо
Стартовий склад Тоттенгему (4-2-3-1): Вікаріо - Девіс, ван де Вен, Ромеро, Порро - Бентанкур, Гейб'єрг - Вернер, Меддісон, Кулусевскі - Сон
Напередодні матчу Тоттенгем займає п'яту сходинку турнірної таблиці і відстає від Астон Вілли на сім балів, проте у Левів зіграно на три матчі більше. Шпори та вілляни ведуть боротьбу ща останню доступну путівку в Лігу чемпіонів і з кожним туром їм боротьба стає більш запеклою. Арсенал лідирує в Прем'єр-лізі і має відрив від Манчестер Сіті усього на один бал, але у містян зіграно на один матч менше. Сезон в англійській першості підходить до свого завершення і кожен бал має величезне значення для кожного з колективів
Матч пройде у Лондоні та стадіоні "Тоттенгем Готспур" та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому нас чекає Дербі Північного Лондону і Тоттенгем прийме у гостях Арсенал
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Арсенал 28.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 28.04.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 24.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Арсенал можна подивитися 28.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ньюкасл" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Челсі" - 23.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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