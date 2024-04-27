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Лас-Пальмас - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 27 квітня 2024, 15:00 - Гран Канария . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0 - 0
Оновити
15'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Лас-Пальмас
26%
Нічия
32%
Жирона
42%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings with UD Las Palmas playing at home, UD Las Palmas have won 4 times, there have been 3 draws while Girona FC have won 4 times. The goal difference is 18-16 in favour of UD Las Palmas.
  • During the last 23 meetings, UD Las Palmas have won 7 times, there have been 7 draws while Girona FC have won 9 times. The goal difference is 38-30 in favour of Girona FC.
  • UD Las Palmas's last home win against Girona FC was in 2015.
  • UD Las Palmas have a losing streak of 5 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Girona FC have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that UD Las Palmas scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • UD Las Palmas have lost 5 matches in a row.
  • UD Las Palmas haven't won in their last 8 games.
  • UD Las Palmas have a losing streak of 3 matches at home.
  • UD Las Palmas have played 4 home matches in a row without winning.
  • Girona FC have lost 5 away matches in a row.
  • UD Las Palmas haven't scored in 5 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 4 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Kirian Rodriguez is UD Las Palmas's top scorer with 6 goals. Artem Dovbyk has scored 18 times for Girona FC.
  • UD Las Palmas have not managed to score in their last 4 matches.
  • UD Las Palmas have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • UD Las Palmas wins 1st half in 25% of their matches, Girona FC in 36% of their matches.
  • UD Las Palmas wins 25% of halftimes, Girona FC wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When UD Las Palmas leads 1-0 at home, they win in 54% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than UD Las Palmas.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • UD Las Palmas has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings UD Las Palmas won 0, Girona FC won 3, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 3 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 0 of their last 3 LaLiga games against Girona FC.
  • UD Las Palmas scores 0.6 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.4 goals against UD Las Palmas (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Las Palmas and Girona FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Las Palmas and Girona FC is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • UD Las Palmas scores 1 goals when playing at home and Girona FC scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 8 in the table with 44 points. Now they are number 3 with 68 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лас-Пальмас
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 15:00 Жирона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
19.05.2018 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
13.01.2018 - 14:00 Жирона 6 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 15:00 Сельта 4 - 1 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.04.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 22:05 Барселона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 0 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Атлетік П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 22:00 Жирона 4 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 15:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 17:15 Жирона 3 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Хетафе 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 22:00 Жирона 2 - 0 Завершено Осасуна В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Лас-Пальмас
26%
Нічия
32%
Жирона
42%
Склади команд
13
Valles, Alvaro
18
Sinkgraven, Daley
15
Medina, Mika
23
Coco, Saul
4
Suarez, Alex
10
Moleiro, Alberto
20
Rodriguez, Kirian
8
Perrone, Maximo
5
Munoz, Javi
2
Park, Marvin
9
Сандро Рамірес
13
Пауло Гассаніга
25
Garcia, Eric
5
Lopez, David
17
Blind, Daley
3
Gutierrez, Miguel
21
Herrera, Yangel
14
Garcia, Aleix
20
Couto, Yan
23
Martin, Ivan
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 9
    Сандро Рамірес
    Форвард
  • 10
    Moleiro, Alberto
    Форвард
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Півзахисник
  • 8
    Perrone, Maximo
    Півзахисник
  • 5
    Munoz, Javi
  • 2
    Park, Marvin
    Півзахисник
  • 18
    Sinkgraven, Daley
  • 15
    Medina, Mika
    Захисник
  • 23
    Coco, Saul
  • 4
    Suarez, Alex
  • 13
    Valles, Alvaro
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 16
    Savio
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 25
    Garcia, Eric
  • 5
    Lopez, David
  • 17
    Blind, Daley
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Garcia Pimienta
  • Мишел
Статистика матчу
1
Удари повз
2
Штрафні
1
Кутові
Фоли
2
55%
Володіння м'ячем
45%
LIVE
Трансляція матчу Лас-Пальмас - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
11'
Інфо
Возвращение после травмы Пауло Гассаніга - (Жирона)
9'
Інфо
Травма Пауло Гассаніга - (Жирона)
8'
Незабитий пенальті
Нереализованный пенальти Сандро Рамірес - (Лас-Пальмас)
8'
Видео помощник арбитра - (Лас-Пальмас)
7'
Просмотр VAR - (Лас-Пальмас)
6'
Пенальти - (Лас-Пальмас)
5'
Штрафной удар - (Лас-Пальмас)
4'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Жирона)
4'
Штрафной удар - (Лас-Пальмас)
3'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Жирона)
3'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Лас-Пальмас)
3'
Кутовий
Угловой удар - (Лас-Пальмас)
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Лас-Пальмас - Жирона 27.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Гран Канария.

Дата проведення матчу: 27.04.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Жирона (Жирона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Лас-Пальмас у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Garcia Pimienta и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лас-Пальмас - Жирона можна подивитися 27.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Лас-Пальмас - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

Попередній поєдинок команди Лас-Пальмас був зіграний проти Сельта - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сельта.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Кадіс" - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Лас-Пальмас - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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