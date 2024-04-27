Лас-Пальмас - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лас-Пальмас - Жирона 27.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Гран Канария.

Дата проведення матчу: 27.04.2024

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) та командою Жирона (Жирона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Лас-Пальмас у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Garcia Pimienta и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента



Попередній поєдинок команди Лас-Пальмас був зіграний проти Сельта - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сельта.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Кадіс" - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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