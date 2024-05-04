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Шахтар - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 травня 2024, 18:00 - Олимпийский
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
44%
Нічия
25%
Чорноморець
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 3-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 14 times, there have been 0 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 38-5 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 38 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 31 times, there have been 5 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 89-16 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Shakhtar Donetsk was in 2017.
  • Last season's matches: 2-1 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 2-2 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 13 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 7 successive home wins.
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 12 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 6 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 4 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 4 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 9 goals. Andriy Shtogrin has scored 7 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Oleksandr Zubkov has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 5. Artur Avagimyan is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (2).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 50% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 34% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 50% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Chernomorets Odessa won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 3 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 2.4.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
20
Перемог
25
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
44%
Нічия
25%
Чорноморець
31%
Трансляція
Інфо
"Чорноморець" (запасні): Білик, Вічний, Ситніков, Гучек, Кузик, Голуб, Альваренга, Арсіч, Зе Гомес, Присяжнюк, Огіря, Ієде
Інфо
"Чорноморець" (стартовий склад): Варакута - Брагару, Васильєв, Салюк, Путря, Шпорн, Бойчук, Штогрін, Авагімян, Бадібанга
Інфо
"Шахтар" (запасні): Рудько, Траоре, Лемкін, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Бондаренко, Педріньйо, Міроші, Назарина, Невертон
Інфо
"Шахтар" (стартовий склад): Різник - Криськів, Судаков, Зубков, Сікан, Азаров, Матвієнко, Конопля, Марлон, Кевін, Ракіцький
Чотири дні тому на стадіоні "Лівий берег" Київської області команди зіграли матч, перенесений із 12-го туру української Прем'єр-Ліги, в якому "Шахтар" обіграв "Чорноморець" 4:1.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 27-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Чорноморцем". Гра розпочнеться о 18:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Чорноморець 05.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 05.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Шахтар у попередньому футбольному матчі 01.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Чорноморець можна подивитися 05.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 01.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 01.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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