Шахтар - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Чорноморець 05.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 05.05.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Шахтар у попередньому футбольному матчі 01.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 01.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 01.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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