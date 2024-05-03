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Оболонь - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2024, 15:48 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Kubryak, Dmitriy
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
1 - 0
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29'
ЛНЗ
Черкассы
Хід матчу
4' Salihu, Hajdin
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
33%
Нічия
30%
ЛНЗ
37%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 46% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 6 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Igor Krasnopir is FC Obolon Kyiv's top scorer with 5 goals. Vladyslav Naumets has scored 4 times for LNZ Cherkasy.
  • Valery Dubko has assisted the most goals for FC Obolon Kyiv with 2. Oleksiy Khoblenko is LNZ Cherkasy's biggest assister (2).
  • Taras Moroz has more yellow cards (8) than any other player at FC Obolon Kyiv. Nazariy Muravskyi has collected 7 for LNZ Cherkasy.
  • FC Obolon Kyiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 16% of their matches, LNZ Cherkasy in 20% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 16% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 20%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 3 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • In the last 3 meetings FC Obolon Kyiv won 1, LNZ Cherkasy won 1, 1 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.33 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 1 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and LNZ Cherkasy is 1.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and LNZ Cherkasy is 0.67.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.85 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.05 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Перша ліга України 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ЛНЗ 0 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь П
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
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Головні події
4'
Salihu, Hajdin
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
33%
Нічия
30%
ЛНЗ
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 14
    Chernov, Oleksandr
    Півзахисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 13
    Артем Кичак
    Воротар
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
    4
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
29'
Саліху на газоні, невдало приземлився після верхової боротьби
27'
Ось Лук'янчук непогано з лівої пробив, доводиться знову вступати в гру кіперу ЛНЗ
26'
Таке враження, що пивовари дещо приголомшені пропущеним голом. Зараз Оболонь більше контролює м'яч
23'
Гоооол!!!
Гооооол! Так ось! Оболонь! 1:0! Все просто! Після кутового Крансопір вистрибнув вище за всіх, і в боротьбі головою вколотив під поперечину!
21'
Великі паузи у нас перед стандартами, вкиданнями аутів... Нікуди команди не поспішають
19'
Оболонь сходила в атаку, але Тарануха з флангу вирізав прямо в руки кіперу ЛНЗ
18'
Утім, темп гри невисокий. Лише в деяких моментах команди активізуються
15'
Краще ЛНЗ почав матч, два хороших моменти була у черкащан
13'
Небезпечний момент
Ой ой ой! Який момент у ЛНЗ! Три в одного вивалилися гості, Молло катнул на Яшарі, після удару якого рятує Кичак!
9'
Загалом, темп гри невисокий. ЛНЗ пробує грати в контроль
7'
Кутовий
Кутовий для пивоварів - Кучеренко на виході впевнено кулаками виніс навіс
4'
Жовта картка
Саліху в центрі поля небезпечно підкотився під Тарануху - перша жовта в нас у матчі
3'
Суддя послухав ВАР щодо гри рукою, але пенальті вирішив не давати
2'
Небезпечний момент
І відразу ж момент у ЛНЗ! Атака з ударом Рибалки - м'яч влучив у руку Карасю. Потім добивання - штанга!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Інфо
Матч розпочнеться о 15:50!
Інфо
15:40 - відбій тривоги в Києві
Небезпечний момент
І ось... Уже були готові почати команди, і пролунала о 15:33 повітряна тривога в Києві!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Хобленко, Тарасенко, Тілль, Тищенко, Ейнел, Бар, Наумець
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Каплієнко, Стасюк, Бойко, Рибалка, Яшарі, Пасіч, Прядун, Молло
Інфо
Запасні Оболоні: Рибка, Марченко, Прокопенко, Нагієв, Вовкун, Слободян, Грисьо, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Мединський, Мороз, Черненко, Чернов, Краснопір, Тарануха
А ось Оболонь продовжує свою боротьбу за виживання - 13-те місце і 22 очки у пивоварів на даний момент
ЛНЗ уже виконав своє завдання зі збереження прописки в Лізі. Команда Дулуба йде на 7-му місці в таблиці, маючи в активі 32 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Дмитро Кубряк
Добрий день усім шанувальникам УПЛ! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 26-го туру, в якому Оболонь прийме ЛНЗ
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Анонс матчу Оболонь - ЛНЗ 04.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 15:48

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Оболонь у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - ЛНЗ можна подивитися 04.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Зоря - 28.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Шахтар - 27.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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