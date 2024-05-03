Оболонь - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Оболонь (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 15:48
Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Оболонь у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній матч команди Оболонь був зіграний проти Зоря - 28.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Шахтар - 27.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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