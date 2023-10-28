СК Дніпро-1 - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Кривбас 06.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 06.05.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Попередній поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Динамо - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Металіст 1925 - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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