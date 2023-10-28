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СК Дніпро-1 - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 травня 2024, 13:00 - Днепр Арена . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
34%
Нічия
28%
Кривбас
38%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-0 (SC Dnipro-1 at home) and 2-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 31% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • SC Dnipro-1 haven't won in their last 4 games.
  • SC Dnipro-1 have played 6 home matches in a row without winning.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 7 games.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Oleksii Hutsulyak is SC Dnipro-1's top scorer with 9 goals. Oleg Kozhushko has scored 8 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Eduard Sarapii has more yellow cards (8) than any other player at SC Dnipro-1. Djihad Bizimana has collected 7 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 29% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 41% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 29% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 3 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than SC Dnipro-1.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 3 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 3 meetings SC Dnipro-1 won 1, FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 3 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 1 of their last 3 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • SC Dnipro-1 scores 0.67 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.67 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.33.
  • SC Dnipro-1 scores 1.45 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.68 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 14:20 Кривбас 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
34%
Нічия
28%
Кривбас
38%
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Кривбас
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В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
Арбітр — Олександр Омельченко.
Запасні: Омельченко (в), Хома (в), Бескоровайний, Блізніченко, Вілівальд, Дебелко, По, Понєдєльнік, Рябов, Соса, Татарков, Твердохліб.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков — Дібанго, Стецьков, Сентіні, Бандейра — Хомченовський (к), Бізімана — Задерака, Луньов, Кузик — Кожушко. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
Запасні: Кінарейкін (в), Крапивцов (в), Авраменко, Горбунов, Когут, Мельниченко, Танчик, Третяков, Філіппов, Хан.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Волинець — Пасіч, Сваток (к), Адамюк, Мірошніченко — Рубчинський, Бабенко — Лєднєв, Очеретько, Гаджиєв — Ківінда. Головний тренер — Юрій Максимов.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду УПЛ між Дніпром-1 і Кривбасом.
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Останні матчі
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Кривбас 06.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 06.05.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Кривбас можна подивитися 06.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Попередній поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Динамо - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Металіст 1925 - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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