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Верес - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 травня 2024, 18:00 - Авангард
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
6'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
26%
ФК Минай
41%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-1 (Veres Rivne at home) and 1-1 (FC Minaj at home).
  • Did you know that Veres Rivne scores 30% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Minaj scores 39% of their goals between the minutes 61-75?
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 6 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's away record this season: 1-4-7.
  • Iago Siqueira has more yellow cards (8) than any other player at Veres Rivne. Sergiy Petko has collected 7 for FC Minaj.
  • FC Minaj have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 24% of their matches, FC Minaj in 17% of their matches.
  • Veres Rivne wins 24% of halftimes, FC Minaj wins 17%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 14% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than Veres Rivne.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 4 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Veres Rivne won 1, FC Minaj won 0, 3 draws.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 4 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne scores 0.75 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.5 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Minaj is 1.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Minaj is 0.25.
  • Veres Rivne scores 1.32 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.69 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, Veres Rivne were number 10 in the table with 27 points. Now they are number 14 with 20 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
2
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 15:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.10.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
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Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
26%
ФК Минай
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
    Воротар
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Захисник
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 2
    Smiyan, Maksym
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 71
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Ljubenovic, Zeljko
Трансляція
3'
Небезпечний момент
А зараз уже Гайдучик завершував передачу до правого флангу штрафного ударом низом у ближній, але Кемкіна не переграв.
2'
Гайдучик головою пробив повз ближню стійку на завершення подачі Яго з лівого флангу.
1'
Дахновський головою замкнув у центрі штрафного подачу Кучерова з правого флангу, але поцілив вище.
1'
Гайдучика повалив на газон біля центрального кола Петько.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 0:0.
Інфо
Минай іде останнім із 3 перемогами, 10 нічиїми та 13 поразками — 19 очок.
Інфо
Верес іде передостаннім із 4 перемогами, 8 нічиїми та 14 поразками — 20 очок.
Запасні: Бандура, Нємчанінов, Вітенчук, Гунічев, Воробчак, Корнійчук, Тищук, К. Попов, Демиденко, Матюшенко, Прокопчук.
Минай: Кемкін — Скиба, Чуєв, Кисіль — Дмитрук, Семотюк, Петько, Ременяк — Кораблін, Устименко, Вакула.
Запасні: Когут, Жуліо Сезар, Мельник, Шевченко, Банада, Кухарук, Морозко, Шастал, Годя, Мрвальєвич, Шестаков, Кучеренко.
Верес: Ющишин — Гакман, Курко, Вовченко, Сміян — Кучеров, Кльоц — Дахновський, Яго, Шарай — Гайдучик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ігор Пасхал (Херсон, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та закарпатський Минай.
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Анонс матчу Верес - ФК Минай 06.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 06.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою ФК Минай (Минай):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Верес у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - ФК Минай можна подивитися 06.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Динамо - 01.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Чорноморець - 27.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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