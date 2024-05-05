Верес - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Матч між командою Верес (Ровно) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 06.05.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою ФК Минай (Минай):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Верес у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Динамо - 01.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Минулий поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Чорноморець - 27.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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