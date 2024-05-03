Металіст 1925 - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Ворскла 04.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 04.05.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Попередній поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Кривбас - 28.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 29.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

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