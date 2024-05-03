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Металіст 1925 - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2024, 18:00 - Металлист
Головний суддя: Rayda, Mykhailo
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
2'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
22%
Нічия
33%
Ворскла
44%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 1 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times. The goal difference is 9-5 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season's matches: 3-2 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home) and 0-0 (FC Vorskla Poltava at home).
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 20% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 9 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 15% of their matches, FC Vorskla Poltava in 27% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 15% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Vorskla Poltava has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, FC Vorskla Poltava won 2, 2 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.8 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Vorskla Poltava is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Vorskla Poltava is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.11 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 12 in the table with 27 points. Now they are number 16 with 19 points.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava have lost 3 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 4 games.
  • FC Vorskla Poltava have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершено Металіст 1925
Кубок України 2023/2024
27.09.2023 - 18:30 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
22%
Нічия
33%
Ворскла
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 40
    Obinaiia, Samuel Stivovych
    Півзахисник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 30
    Vasylovych, Nesterenko Ivan
    Півзахисник
  • 25
    Yakubu, Najeeb
    Захисник
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Dolganskyi, Sergiy
Трансляція
Інфо
Ворскла вибила Металіст 1925 із Кубку України в серпні — 3:0.
Інфо
У першому колі була нічия 2:2.
Інфо
Ворскла йде восьмою із 8 перемогами, 6 нічиїми та 12 поразками — 30 очок.
Інфо
Металіст 1925 іде останнім із 4 перемогами, 7 нічиїми та 15 поразками — 19 очок.
Запасні: Домолега, Корнієнко, Ковталюк, Глущенко, Скляр, Феліпе, Мякушко, Амількар, Рамірес.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Челядін, Сіссоко — Кане, Нестеренко, Якубу — Степанюк.
Запасні: Сидоренко, Проценко, Курило, Вачіберадзе, Чирук, Смітюх, Бичек, Арі, Фрімпонг.
Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок, Обіная — Юсов, Гармаш — Борячук, Сидоров.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Михайло Райда (Закарпатті, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий берег (Київ, Україна) зіграють харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Ворскла 04.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ворскла та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 29.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Ворскла можна подивитися 04.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Попередній поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Кривбас - 28.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 29.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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