ФК Олександрія - Рух онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Колос - 28.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Минулий матч команди Рух був зіграний проти Верес - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.
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