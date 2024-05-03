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ФК Олександрія - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 травня 2024, 13:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
26%
Нічия
29%
Рух
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Rukh Lviv is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 5 draws while FC Rukh Lviv have won 1 times.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Oleksandriya at home) and 0-0 (FC Rukh Lviv at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 5% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 6 games.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Artem Shulyanskyi is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Illia Serhiiovych Kvasnytsia has scored 7 times for FC Rukh Lviv.
  • Artem Shulyanskyi has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 2. Illia Serhiiovych Kvasnytsia is FC Rukh Lviv's biggest assister (4).
  • Sergiy Loginov has more yellow cards (6) than any other player at FC Oleksandriya. Roman Didyk has collected 8 for FC Rukh Lviv.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 23% of their matches, FC Rukh Lviv in 25% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 23% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Rukh Lviv won 0, 4 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Oleksandriya scores 0.4 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.2 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Rukh Lviv is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 1.11 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 14 in the table with 24 points. Now they are number 5 with 44 points.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 5 in the table with 42 points. Now they are number 12 with 26 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
1
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 18:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Кубок України 2023/2024
26.09.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
26%
Нічия
29%
Рух
46%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 4
    Антон Кравченко
    Захисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 55
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 70
    Денис Костишин
    Форвард
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 71
    Fedor, Oleh
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Ponomarov, Vitaliy
Трансляція
Інфо
Арбітр — Андрій Коваленко.
Запасні: Долгий (в), Єрмаков (в), Де, Безерра, Ващенко, Джевані, Кулаковський, Погорілий, Сігєєв, Хуліо, Шостак.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко — Калітвінцев, Калюжний, Ковалець (к), Копина, Костишин, Кравченко, Мартинюк, Михайленко, Скорко, Смирний. Головний тренер — Руслан Ротань.
Запасні: Герета (в), Лях, Плюмейн, Притула, Рунич, Слюсар, Теслюк, Холод.
Інфо
Стартовий склад Руха: Ледвій — Дідик, Карабін, Квасниця, Пастух, Підгурський (к), Роман, Сич, Слюбик, Таллес, Федор. Головний тренер — Віталій Пономарьов.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду УПЛ між Олександрією і Рухом.
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Рух 04.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Рух (Львов):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Рух можна подивитися 04.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Колос - 28.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Верес - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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