Полісся - Зоря онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 05.05.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Зоря (Луганск):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Полісся у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Ворскла - 29.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Оболонь - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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