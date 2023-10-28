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Полісся - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 травня 2024, 13:00 - Tsentralnyi Stadion
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
41%
Нічия
19%
Зоря
41%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 9 away matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 9 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's away record this season: 2-6-4.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 21% of their matches, FC Zorya Lugansk in 34% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 21% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.25 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Полісся
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Зоря 0 - 1 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся В
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
41%
Нічия
19%
Зоря
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Олег Кудрик
    Воротар
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 10
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 14
    Fortune, Yassin
    Форвард
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 9
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Koval, Yuriy
Трансляція
Інфо
Арбітр — Володимир Новохатний.
Запасні: Бойко (в), Поспєлов (в), Грицук, Ндукве, Кравченко, Кравець, Крамар, Чечер, Раско, Луїфер.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик — Михайличенко (к), Шабанов, Чоботенко, Смоляков — Кушніренко, Таллес Коста — Назаренко, Мустафаєв, Петряк — Фортюне. Головний тренер — Сергій Шищенко.
Запасні: Турбаєвський (в), Набит (в), Задорожний, Хахльов, Головкін, Слесар, Жан Клод, Бугай, Ндур, Башич, Мічин, Горбач.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Батагов, Джордан, Бутко (к) — Дришлюк, Мішньов — Антюх, Яцик, Жуніньо — Герреро. Головний тренер — Юрій Коваль.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 27-го туру УПЛ Полісся – Зоря.
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Анонс матчу Полісся - Зоря 05.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 05.05.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Зоря (Луганск):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Полісся у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Зоря можна подивитися 05.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Ворскла - 29.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Оболонь - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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