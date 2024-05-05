Динамо - Колос онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 05.05.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Динамо у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Верес - 01.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий матч команди Колос був зіграний проти ФК Олександрія - 28.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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