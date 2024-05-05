  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Колос Дивитися онлайн
У тренді

Динамо - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 травня 2024, 15:30 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Shurman, Denys
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
32'
Колос
Ковалевка
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
30%
Колос
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and Kolos Kovalivka is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 4 times, there have been 3 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 17-6 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 13 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 7 times, there have been 4 draws while Kolos Kovalivka have won 2 times. The goal difference is 28-9 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Kolos Kovalivka's last away win against FC Dynamo Kyiv was in 2019.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Dynamo Kyiv at home) and 0-3 (Kolos Kovalivka at home).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 13 games.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to Kolos Kovalivka in their last 6 encounters.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 3-5-4.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 13 goals. Andriy Tsurikov has scored 3 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 48% of their matches, Kolos Kovalivka in 27% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 48% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 3, Kolos Kovalivka won 0, 2 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.8 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.2 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and Kolos Kovalivka is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and Kolos Kovalivka is 1.8.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.12 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.88 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
8
Перемог
14
Ігор
2
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Показати більше
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 18:37 Колос 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Показати більше
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
30%
Колос
23%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 9
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 70
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Александр Постеев
Статистика матчу
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Колос
play-btn
play sound
В ефірі
2+2
Трансляція
27'
Кутовий
Подача кутового з лівого флангу від Буяльського завершилась панікою у воротарському Колоса, але Бурда вибив м'яч за кутовий.
25'
Жовта картка
Безбородько переїхав Вівчаренка біля центральної лінії.
24'
У стінку на правому фланзі штрафного Ільїн зіграв із Безбородьком, але його подальший удар блокував на кутовий Бражко.
21'
Колос контролює м'яч на половині Динамо.
19'
Ільїн покотив низом дальній удар із правого флангу контратаки повз протилежний каркас воріт.
18'
Небезпечний момент
Навіс від кутового з правого флангу Попов головою з-під Бурди завершив на межі воротарського під дальню стійку.
16'
Ільїн подавав із правого флангу, але в центрі штрафного перехопив м'яч Бражко.
14'
А тут уже Оріховський сфолив проти Волошина за центральною лінією.
12'
Трохи пошкодився Вівчаренко під час підкату в центрі поля від Топалова.
11'
Вище воріт полетів постріл Бражка здалеку із штрафного з лівого флангу.
9'
Вівчаренко з лівого флангу запустив подачу на дальній бік штрафного, де м'яч скидав Караваєв, але Ярмоленко пролетів.
8'
Непоганий старт від Колоса. Пресингують навіть на чужій половині.
6'
Цуріков із лівого флангу викрутив подачу повз дальню стійку.
5'
У аут перевів Бражко передачу з лівого флангу від Цурікова.
3'
Колос тримає м'яч на власній половині.
1'
Колос витримав стартовий пресинг суперників, але у відповідь провів невдалу атаку правим флангом.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Колос іде дев'ятим із 6 перемогами, 11 нічиїми та 8 поразками — 29 очок.
Інфо
Динамо йде другим із 19 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 60 очок.
Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Гончаренко, Ємець, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Паулаускас, Рангел.
Колос: Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Цуріков — Ільїн, Демченко, Оріховський, Топалов — Велетень, Безбородько.
Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Андрієвський, Малиш, Діалло, Михавко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко — Волошин, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв — Ярмоленко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Денис Шурман (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють Динамо Київ та ковалівський Колос.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Варта Варта 2 Відзев Відзев 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Кальярі Кальярі 1 Лечче Лечче 1 Завершено 13:15 - Сьогодні ПСВ ПСВ 4 Спарта Спарта 2 Завершено 13:15 - Сьогодні Хераклес Хераклес 0 Валвейк Валвейк 5 Завершено 13:00 - Сьогодні Полісся Полісся 1 Зоря Зоря 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Динамо - Колос 05.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 05.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Динамо (Киев) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Динамо у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Колос можна подивитися 05.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Верес - 01.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти ФК Олександрія - 28.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.