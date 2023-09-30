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Ліверпуль - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 травня 2024, 18:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
35'
Тоттенхем
Лондон
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Хід матчу
16' Мохамед Салах
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
25%
Тоттенхем
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Tottenham Hotspur when Liverpool FC is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 20 times, there have been 9 draws while Tottenham Hotspur have won 2 times. The goal difference is 60-30 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 66 meetings, Liverpool FC have won 32 times, there have been 19 draws while Tottenham Hotspur have won 15 times. The goal difference is 110-76 in favour of Liverpool FC.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Liverpool FC was in 2011.
  • Last season Liverpool FC won both games against Tottenham Hotspur (4-3 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Liverpool FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 13 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 2 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 2 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 13-3-1.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 17 goals. Son Heung-min has scored 16 times for Tottenham Hotspur.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 9. Son Heung-min is Tottenham Hotspur's biggest assister (9).
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 43% of their matches, Tottenham Hotspur in 30% of their matches.
  • Liverpool FC wins 43% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Tottenham Hotspur won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.8 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Tottenham Hotspur is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.81 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 2.1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ліверпуль
16
Перемог
27
Ігор
3
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 19:35 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 18:30 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 21:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Евертон 2 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Фулгем 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 14:30 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 20:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 22:15 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
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Головні події
ГООЛ! Мохамед Салах
16'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
25%
Тоттенхем
38%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
78
Quansah, Jarell
66
Alexander-Arnold, Trent
10
Mac Allister, Alexis
3
Ватару Ендо
19
Elliott, Harvey
7
Diaz, Luis
18
Gakpo, Cody
11
Мохамед Салах
13
Vicario, Guglielmo
23
Porro, Pedro
17
Romero, Cristian
37
Van de Ven, Micky
12
Емерсон
8
Ів Біссума
29
Sarr, Pape Matar
30
Родріго Бентанкур
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
22
Johnson, Brennan
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    16
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 7
    Heung-min, Son
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
1
Удари повз
1
5
Штрафні
7
5
Кутові
1
4
Фоли
4
4
Удари в отвір
3
Офсайди
1
Сейви
3
42%
Володіння м'ячем
58%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
33'
Мерсисайдці доволі високо пресингують суперника і після таких дій зуміли відібрати м'яч поблизу воріт Вікаріо і під час атаки Гакпо впав у штрафному майданчику, але Пол Тірні вирішив не фіксувати порушення правил
32'
Інфо
Гості завдали лише одного удару по воротах, при чому не у площину воріт, в той час як у Ліверпуля п'ять ударів в бік воріт і з них чотири у площину
31'
Кутовий
Другий кутовий також не дуже вдалий і після розіграшу та закидання арбітр зафіксував положення поза грою в Елліотта
30'
Кутовий
Не дуже вдалий кутовий вийшов у мерсисайдців, проте після серії передач та прострілу від Александр-Арнольда м'яч вийшов на кутовий
29'
Салах виконав закидання у штрафний майданчик до Діаса, але Ромеро випередив Луїса та вибив м'яч
29'
Господарі продовжують притискати суперників до їх воріт і практично безперервно атакують
27'
Офсайд
Робертсон виконав закидання на Гакпо, але арбітр зафіксував положення поза грою у Коді
24'
Кутовий
Другий кутовий вийшов менш вдалим і після навісу Вікаріо чудово зіграв на виході та забрав м'яч у руки
23'
Кутовий
Кутовий виконали мерсисайдці і після навісу суперники виграють боротьбу та переводять м'яч на іще один корнер
22'
Небезпечний момент
Гості помиляються у власному карному майданчику і Діас опиняється один на один з голкіпером, але Вікаріо врятував свою команду
19'
Невеличка пауза у грі. Діас опинився на газоні і потребує часу, аби підвестися на ноги
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Салах відкриває рахунок! Після серії передач м'яч опинився у Гакпо на лівому фланзі і він виконав закидання на дальню стійку, де вибіг Мохамед та точним ударом головою відправив м'яч у сітку! Вікаріо намагався відбити м'яч і хоча доторкнувся до нього, але він все одно опинився у воротах! Рахунок стає 1:0 на користь Ліверпуля
15'
Джонсон прострілив з лівого флангу, проте передача вийшла занадто сильною і м'яч перелетів на протилежний фланг та вийшов за межі поля
14'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі і після розіграшу та закидання на Елліотта він скинув на Салаха, але той перебував у положенні поза грою
13'
Дуже активний початок поєдинку від обох колективів, які намагалися спіймати суперника на помилці, але захист обох команд вистояв
9'
Небезпечний момент
Елліотт виконав передачу на Салаха, який пробив з кута воротарського майданчику, але Вікаріо парирував його, а після цього Елліотт зіграв на підборі і пробив, але там вже ворота врятував Ромеро, який розташовувався за спиною голкіпера
8'
Небезпечний момент
Непогана атака мерсисайдців, яка була насичена на моменти, але було завдано лише одного удару і м'яч влучив у поперечину, а всі інші спроби були заблоковані
6'
Біссума впав у штрафному майданчику Ліверпуля, проте свисток арбітра мовчить
5'
Робертсон виконав простріл з лівого флангу, але м'яч прилетів прямо у руки Вікаріо
3'
Штрафний виконали лондонці і після навісу Біссума пробив з-за меж штрафного майданчику, але м'яч полетів значно вище воріт
2'
Кутовий
Доволі швидко Шпори заробили право на кутовий, але навіс вийшов не дуже вдалим і Ван Дейк вибив м'яч
1'
Свисток
Пол Тірні дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Пол Тірні
Головний тренер Тоттенгема: Анге Постекоглу
На лаві запасних: Гейб'єрг, Дрегушин, Ло Чельсо, Меддісон, Мур, Остін, Рішарлісон, Скіпп, Хіль
Інфо
Стартовий склад Тоттенгема (4-3-3): Вікаріо - Емерсон Роял, ван де Вен, Ромеро, Порро - Бентанкур, Сарр, Біссума - Джонсон, Сон, Кулусевскі
Головний тренер Ліверпуля: Юрген Клопп
На лаві запасних: Байчетич, Бредлі, Гомес, Гравенберх, Джонс, Келлехер, Конате, Нуньєс, Собослай
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон - Робертсон, Ван Дейк, Кванса, Александр-Арнольд - Макаллістер, Ендо, Елліотт - Діас, Гакпо, Салах
Тоттенгем займає п'яту сходинку і продовжує боротьбу з Астон Віллою за четверте місце, яке дає можливість участі у Лізі чемпіонів. Шпори мають на вісім очок менше ніж в левів, але вони провели на два матчі менше
Напередодні матчу Ліверпуль розташовується на третій сходинці турнірної таблиці. Мерсисайдці гарантували собі Лігу чемпіонів наступного сезону, але напевно вже розпрощалися з чемпіонством у поточному сезоні. Відставання від Арсеналу складає вісім очок за три матчі до кінця розіграшу
Матч пройде у Ліверпулі на "Енфілді" та розпочнеться о 17:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрально матчу 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль прийме у гостях Тоттенгем
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" 05.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 05.05.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" можна подивитися 05.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Челсі" - 02.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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