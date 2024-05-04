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Челсі - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 травня 2024, 16:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
2'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
33%
Вест Хем Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and West Ham United is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 18 times, there have been 5 draws while West Ham United have won 5 times. The goal difference is 52-22 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 57 meetings, Chelsea FC have won 30 times, there have been 10 draws while West Ham United have won 17 times. The goal difference is 96-57 in favour of Chelsea FC.
  • West Ham United's last away win against Chelsea FC was in 2019.
  • Last season's matches: 2-1 (Chelsea FC at home) and 1-1 (West Ham United at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that West Ham United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • West Ham United haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to West Ham United in their last 3 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 3 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 20 goals. Jarrod Bowen has scored 16 times for West Ham United.
  • Moises Caicedo has more yellow cards (10) than any other player at Chelsea FC. Edson Alvarez has collected 10 for West Ham United.
  • A year ago, West Ham United were number 15 in the table with 37 points. Now they are number 8 with 49 points.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 30% of their matches, West Ham United in 36% of their matches.
  • Chelsea FC wins 30% of halftimes, West Ham United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 19% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than West Ham United.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, West Ham United won 2, 1 draws.
  • Chelsea FC scores 1.4 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and West Ham United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and West Ham United is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Chelsea FC scores 2.24 goals when playing at home and West Ham United scores 1.54 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
11
Перемог
23
Ігор
8
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Крістал Пелес 5 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Фулгем П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Байєр 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
33%
Вест Хем Юнайтед
33%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
3
Cucurella, Marc
5
Badiashile, Benoit
6
Тьяго Сілва
14
Трево Чалоба
23
Gallagher, Conor
25
Caicedo, Moises
10
Mudryk, Mykhailo
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
23
Альфонс Ареола
5
Coufal, Vladimir
4
Курт Зума
21
Анджело Огбонна
33
Эмерсон
28
Soucek, Tomas
19
Едсон Альварес
20
Bowen, Jarrod
10
Paqueta, Lucas
14
Kudus, Mohammed
9
Antonio, Michail
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Захисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Дэвид Мойес
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
«Вест Гем»: Ареоля, Цоуфал, Зума (к), Огбонна, Емерсон, Альварес, Соучек, Пакета, Кудус, Антоніо, Боуен
Інфо
«Челсі»: Петрович, Чалоба, Сілва, Бадьяшіль, Кукурелья, Кайседо, Ґаллахер (к), Палмер, Мадуеке, Джексон, Мудрик
Інфо
Добрий день, пані та панове! Лондонське дербі в АПЛ у рамках 36-го туру. Зустрічаються сусіди по таблиці, восьма і дев'ята команди чемпіонату.
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Анонс матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед" 05.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 05.05.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 20.08.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 05.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Тоттенхем" - 02.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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