Челсі - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Вест Хем Юнайтед" 05.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 05.05.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 20.08.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Тоттенхем" - 02.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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