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Манчестер Сіті - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 травня 2024, 19:30 - Этихад
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
12'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
39%
Нічия
26%
Вулверхемптон
35%
Цікаві факти
  • During the last 14 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 8 times, there have been 2 draws while Wolverhampton Wanderers have won 4 times. The goal difference is 23-13 in favour of Manchester City.
  • During the last 31 meetings, Manchester City have won 16 times, there have been 5 draws while Wolverhampton Wanderers have won 10 times. The goal difference is 57-36 in favour of Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers's last away win against Manchester City was in 2019.
  • Last season Manchester City won both games against Wolverhampton Wanderers (3-0 at home and 3-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Wolverhampton Wanderers in their last 3 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 5 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 12-5-0.
  • Julian Alvarez has assisted the most goals for Manchester City with 9. Pedro Neto is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (9).
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 31% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Wolverhampton Wanderers won 1, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.6 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Wolverhampton Wanderers is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Wolverhampton Wanderers is 1.6.
  • Manchester City scores 2.38 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
8
Перемог
13
Ігор
3
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхемптон 1 - 5 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.04.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Лутон Таун В
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
39%
Нічия
26%
Вулверхемптон
35%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
2
Кайл Уокер
16
Родрi
47
Foden, Phil
8
Матео Ковачіч
17
De Bruyne, Kevin
20
Silva, Bernardo
9
Haaland, Erling
1
Sa, Jose
3
Ait-Nouri, Rayan
23
Kilman, Max
24
Gomes, Toti
22
Semedo, Nelson
8
Gomes, Joao
5
Маріо Леміна
6
Traore, Boubacar
17
Bueno, Hugo
12
Cunha, Matheus
11
Hee-chan, Hwang
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
  • 12
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 5
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 6
    Traore, Boubacar
  • 17
    Bueno, Hugo
    Захисник
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Jenkins, Tim
Трансляція
8'
Родрі виграв підбір неподалік від штрафного та завдав удару злету. Са досить спокійно поглядом провів мʼяч за межі поля.
4'
Обидві команди починають сміливо, вертикально. Поки не дійшло до конкретних гольових моментів, але це справа найближчих 5-10 хвилин.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Крейг Поусон.
Запасні: Ортега (в), Альварес, Гомес, Гріліш, Діаш, Доку, Льюїс, Нуньєш, Стоунс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон — Гвардіол, Аке, Аканджі, Вокер (к) — Родрі — Фоден, Ковачич, Де Брюйне, Сілва — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Бентлі (в), Бельгар, Буено, Девід, Доерті, Окодува, Сарабія, Фрейзер, Чірева.
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптона: Са — Тоті, Кілман (к), Аїт-Нурі — Буену, Траоре, Леміна, Гомеш, Семеду — Кунья — Хван. Головний тренер — Гарі ОʼНіл.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 36-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Вулвергемптон.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" 04.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Вулверхемптон" , тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Jenkins, Tim розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" можна подивитися 04.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Попередній матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Лутон Таун - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

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