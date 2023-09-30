Манчестер Сіті - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Вулверхемптон" 04.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 04.05.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Вулверхемптон" , тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Jenkins, Tim розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Попередній матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Лутон Таун - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

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