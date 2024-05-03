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Арсенал - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 травня 2024, 14:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
35%
Борнмут
26%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 6 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 17-4 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 14 meetings, Arsenal FC have won 11 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 35-12 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against AFC Bournemouth (3-2 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 6 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 13-2-2.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 15 goals. Dominic Solanke has scored 18 times for AFC Bournemouth.
  • Kai Havertz has more yellow cards (9) than any other player at Arsenal FC. Marcos Senesi has collected 11 for AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 46% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Arsenal FC wins 46% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 4 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, AFC Bournemouth won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.6 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and AFC Bournemouth is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and AFC Bournemouth is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.46 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 9. Ryan Christie is AFC Bournemouth's biggest assister (5).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 14 in the table with 39 points. Now they are number 10 with 48 points.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
11
Перемог
14
Ігор
1
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
26.12.2019 - 18:45 Борнмут 1 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Борнмут П
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
35%
Борнмут
26%
Склади команд
22
Raya, David
18
Tomiyasu, Takehiro
6
Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
42
Travers, Mark
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
11
Ouattara, Dango
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
14
Scott, Alex
19
Kluivert, Justin
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 6
    Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 14
    Scott, Alex
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 42
    Travers, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Андони Ираола
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг Арсенал — 4:0.
Інфо
Борнмут іде десятим із 13 перемогами, 9 нічиїми та 13 поразками — 48 очок.
Інфо
Арсенал іде першим із 25 перемогами, 5 нічиїми та 5 поразками — 80 очок.
Запасні: Нето, Маккенна, Гілл, Ааронс, Кінсі, Февр, Біллінг, Саді, Унал.
Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара — Кук, Крісті — Семеньйо, Скотт, Клюйверт — Соланке.
Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Зінченко, Сміт-Роу, Жоржиньо, Вієйра, Жезус, Мартінеллі, Нкетіа.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Борнмут.
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Анонс матчу Арсенал - "Борнмут" 04.05.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з рахунком: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Борнмут" можна подивитися 04.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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