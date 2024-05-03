Арсенал - Борнмут онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з рахунком: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Тоттенхем" - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
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