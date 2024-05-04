Жирона - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Барселона" 04.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 04.05.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Жирона у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти Лас-Пальмас - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Валенсія" - 29.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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