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Жирона - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 травня 2024, 19:30 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
1 - 1
Оновити
13'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
3' Андреас Крістенсен 4' Артем Довбик
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
40%
Нічия
31%
Барселона
29%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings, Girona FC have won 1 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 8 times. The goal difference is 27-12 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 0-1 (Girona FC at home) and 0-0 (FC Barcelona at home).
  • In LaLiga, Girona FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC have won 4 home matches in a row.
  • Girona FC haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 13-2-1.
  • FC Barcelona's away record this season: 9-6-1.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 19 goals. Robert Lewandowski has scored 13 times for FC Barcelona.
  • A year ago, Girona FC were number 7 in the table with 47 points. Now they are number 2 with 71 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 34% of their matches, FC Barcelona in 37% of their matches.
  • Girona FC wins 34% of halftimes, FC Barcelona wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Girona FC.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Girona FC scores 1.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.8 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and FC Barcelona is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and FC Barcelona is 1.6.
  • Girona FC scores 2.43 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.87 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона
Клубні товариські матчі 2019/2020
16.09.2020 - 20:00 Барселона 3 - 1 Завершено Жирона
Клубні товариські матчі 2019
06.03.2019 - 19:45 Барселона 0 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 22:00 Жирона 4 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 15:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 17:15 Жирона 3 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Хетафе 1 - 0 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 22:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Барселона В
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Артем Довбик
4'
3'
Андреас Крістенсен ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
40%
Нічия
31%
Барселона
29%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
25
Garcia, Eric
16
Savio
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
9
Артем Довбик
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
33
Cubarsi Paredes, Pau
2
Cancelo, Joao
20
Серхi Роберто
15
Андреас Крістенсен
22
Ілкай Гюндоган
27
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
16
Marin, Fermin Lopez
Стартовий склад
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
    4
  • 16
    Savio
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
  • 25
    Garcia, Eric
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 27
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
    3
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 33
    Cubarsi Paredes, Pau
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Xavi
Статистика матчу
Удари в отвір
1
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
8'
Природно, «Барселона» зараз повернула володіння й активно атакує.
5'
Гоооол!!!
Моментально відповідає «Жирона», 1:1! Розвели м'яч із центру поля господарі після пропущеного, промчали лівим флангом, звідки чітко подача пішла від Івана Мартіна на голову Артему Довбику! Двадцятий гол українця в Прімері.
3'
Гоооол!!!
Ямал знайшов вертикальним пасом Крістенсена перед штрафним майданчиком, той прийняв як заправний форвард на груди, розвернувся і пробив! Гассаніга не очікував.
2'
«Барселона» поки що з м'ячем. «Жирона» виграла володіння у всіх своїх домашніх матчах на «Монтіліві» в поточному сезоні. Можливо, сьогодні це зміниться.
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Інфо
"Барселона": 1. Тер Штеген, 2. Канселу, 4. Араухо, 9. Левандовський, 15. Крістенсен, 16. Фермін, 20. Серхіо Роберто, 22. Гюндоган, 23. Кюнде, 27. Ламін Ямал, 33. Кубарсі
Інфо
"Жирона": 13. Гассаніга, 3. Мігель, 5. Давид Лопес, 8. Циганков, 9. Довбик, 14. Алейш Гарсія (к), 16. Савіо, 17. Блінд, 21. Еррера, 23. Іван Мартін, 25. Ерік Гарсія
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Центральний матч 34-го туру Ла Ліги, друга команда таблиці (73 очки) приїхала в гості до третього колективу першості (71) у рамках каталонського дербі.
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Анонс матчу Жирона - "Барселона" 04.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 04.05.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Жирона у попередньому футбольному матчі 10.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Барселона" можна подивитися 04.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти Лас-Пальмас - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Валенсія" - 29.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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