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Челсі - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 травня 2024, 21:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
31%
Тоттенхем
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Tottenham Hotspur when Chelsea FC is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 21 times, there have been 12 draws while Tottenham Hotspur have won 1 times. The goal difference is 67-28 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 73 meetings, Chelsea FC have won 40 times, there have been 24 draws while Tottenham Hotspur have won 9 times. The goal difference is 136-71 in favour of Chelsea FC.
  • Tottenham Hotspur's last away win against Chelsea FC was in 2018.
  • Last season's matches: 2-2 (Chelsea FC at home) and 2-0 (Tottenham Hotspur at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Tottenham Hotspur in their last 8 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 2 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 20 goals. Son Heung-min has scored 16 times for Tottenham Hotspur.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 9. Son Heung-min is Tottenham Hotspur's biggest assister (9).
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 30% of their matches, Tottenham Hotspur in 31% of their matches.
  • Chelsea FC wins 30% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Tottenham Hotspur won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.8 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Tottenham Hotspur is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Tottenham Hotspur is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Chelsea FC scores 2.24 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 2.1 goals when playing away (on average).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (10) than any other player at Chelsea FC. Yves Bissouma has collected 7 for Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
17
Перемог
32
Ігор
6
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 14:30 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 20:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 22:15 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Лутон Таун В
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
31%
Тоттенхем
28%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
3
Cucurella, Marc
5
Badiashile, Benoit
14
Трево Чалоба
42
Gilchrist, Alfie
23
Gallagher, Conor
25
Caicedo, Moises
10
Mudryk, Mykhailo
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
13
Vicario, Guglielmo
23
Porro, Pedro
17
Romero, Cristian
37
Van de Ven, Micky
12
Емерсон
8
Ів Біссума
29
Sarr, Pape Matar
22
Johnson, Brennan
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
9
Richarlison
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 42
    Gilchrist, Alfie
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 9
    Richarlison
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 7
    Heung-min, Son
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Анге Постекоглу
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр — Роберт Джонс.
Запасні: Беттінеллі (в), Ачімпонг, Даєр, Девід Вашингтон, Джордж, Касадей, Каслдайн, Стердж, Тауріайнен.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Петрович — Кукурелья, Бадьяшиль, Чалоба, Гілкріст — Галлагер (к), Кайседо — Мудрик, Палмер, Мадуеке — Джексон. Головний тренер — Маурісіо Почеттіно.
Запасні: Остін (в), Бентанкур, Гейбʼєрг, Дрегушин, Ло Чельсо, Меддісон, Мур, Скіпп, Хіль.
Інфо
Стартовий склад Тоттенгема: Вікаріо — Емерсон, ван де Вен, Ромеро, Порро — Сарр, Біссума — Сон (к), Кулушевскі, Джонсон – Рішарлісон. Головний тренер — Анге Постекоглу.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 26-го туру АПЛ Челсі – Тоттенгем.
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Анонс матчу "Челсі" - "Тоттенхем" 02.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 02.05.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 06.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Тоттенхем" можна подивитися 02.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Арсенал - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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