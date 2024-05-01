Челсі - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Тоттенхем" 02.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 02.05.2024

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 06.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Арсенал - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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