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Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 06 травня 2024, 22:00 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
1 - 1
Оновити
28'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
12' Olise, Michael
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester United when Crystal Palace is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester United is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 1 times, there have been 5 draws while Manchester United have won 7 times. The goal difference is 19-8 in favour of Manchester United.
  • During the last 32 meetings, Crystal Palace have won 4 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 20 times. The goal difference is 55-20 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 1-1 (Crystal Palace at home) and 2-1 (Manchester United at home).
  • Did you know that Crystal Palace scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Crystal Palace haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester United haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Crystal Palace have not lost to Manchester United in their last 3 encounters.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Jean Philippe Mateta is Crystal Palace's top scorer with 11 goals. Bruno Fernandes has scored 10 times for Manchester United.
  • Jordan Ayew has assisted the most goals for Crystal Palace with 7. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (7).
  • Jefferson Lerma has more yellow cards (8) than any other player at Crystal Palace. Bruno Fernandes has collected 8 for Manchester United.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 28% of their matches, Manchester United in 30% of their matches.
  • Crystal Palace wins 28% of halftimes, Manchester United wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Crystal Palace.
  • On their last meeting Crystal Palace won by 1 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Manchester United.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 1, Manchester United won 3, 1 draws.
  • Crystal Palace scores 0.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.8 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Manchester United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Manchester United is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Crystal Palace scores 1.56 goals when playing at home and Manchester United scores 1.68 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
3
Перемог
23
Ігор
15
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023
04.02.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Крістал Пелес 5 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:53 Ковентрі Сіті 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
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Головні події
ГООЛ! Olise, Michael
12'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
33%
Склади команд
30
Henderson, Dean
26
Richards, Chris
16
Andersen, Joachim
17
Clyne, Nathaniel
3
Mitchell, Tyrick
19
Hughes, Will
20
Wharton, Adam
12
Munoz, Daniel
10
Eze, Eberechi
7
Olise, Michael
14
Жан-Филипп Матета
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
18
Карлос Каземiро
35
Джонні Еванс
20
Dalot, Diogo
37
Mainoo, Kobbie
14
Крістіан Еріксен
21
Antony
7
Мейсон Маунт
17
Garnacho, Alejandro
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
    12
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 30
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 21
    Antony
    Форвард
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
1
Кутові
1
Удари в отвір
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
36%
Володіння м'ячем
64%
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Каземіро зрівнює рахунок!
26'
Небезпечний момент
Еріксен виконує прямий удар, Андерсен, який стояв у стінці дотягується до м'яча та переводить його вище воріт
24'
Гарначо змусив суперника сфолити проти нього прямо перед власним карним майданчиком і заробив для своїй команди доволі небезпечний стандарт
23'
Небезпечний момент
Чергова атака господарів і простріл з правого флангу виявився невдалим, а після цього Олісе пробив з району одинадцятиметрової, але відправив м'яч прямо у руки Онана
21'
Небезпечний момент
Чудова атака Орлів і Муньйос виконав простріл з правого флангу на Олісе, який в один дотик пробив по воротах, але влучив у Матета
16'
На припіднятому настрої господарі продовжують атакувати і намагаються якнайшвидше подвоїти свою перевагу
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Олісе виводить господарів вперед! Після вкидання з-за бокової м'яч опинився в Олісе ледве не в центрі полі, Мікаель прорвався у карний майданчик Юнайтед та пробив точно у протихід Онана! Сам зробив момент, сам забив та вивів Кристал Пелас вперед 1:0
11'
Господарі намагалися вийти в швидку контратаку, проте суперники відмінно розташувалися та не дали цього зробити сповільнивши темп
7'
Орли вибігли в атаку, але Матета втратив м'яч у боротьбі з суперником та апелював стосовно порушення правил, але арбітр мовчить
5'
Гості заволоділи м'ячем і намагаються розвинути свою атаку, але поки їм не вдається підійти до воріт Хендерсона
2'
Кутовий
Перший кутовий у цьому матчі виконали лондонці і після розіграшу та намагання увірватися у штрафний майданчик втратили м'яч
2'
Перша спроба атака Орлів і після навісу захисники вибивають м'яч, а після удару переводять його на кутовий
1'
Свисток
Джарред Джиллетт дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці обох команд вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Джарред Джиллетт
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Ерік тен Гаг
На лаві запасних: Амасс, Амрабат, Баїндір, Вітлі, Гітон, Джексон, Діалло, Кольєр, Огуннеє
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Онана - Далот, Еванс, Каземіро, Ван-Біссака - Еріксен, Мейну - Гарначо, Маунт, Антоні - Гейлунн
Головний тренер Кристал Пелас: Олівер Гласнер
На лаві запасних: Ахамада, Аю, Ворд, Гуехі, Едуар, Меттьюз, Рак-Сак'ї, Рідевалд, Шлупп
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас (3-4-2-1): Хендерсон - Річардс, Андерсен, Клайн - Мітчелл, Г'юз, Вортон, Муньйос - Езе, Олісе - Матета
Кристал Пелас вже гарантував собі збереження прописки у Прем'єр-лізі і заключні матчі дозволять їм переміщуватися лише у середині турнірної таблиці. Манчестер Юнайтед досі продовжує боротьбу за зону єврокубків і наразі має на шість очок менше ніж в Тоттенгема зігравши на один матч менше. Челсі і Ньюкасл виграли свої матчі та обійшли Червоних дияволів у турнірній таблиці, тому вони будуть боротися за повернення ближче до бажаної зони
Матч пройде у Лондоні на арені "Селхерст Парк" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції заключного матчу 36-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Кристал Пелас прийме у гостях Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед" 06.05.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 06.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Крістал Пелес", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 06.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Фулгем - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Бернлі" - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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