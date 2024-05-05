Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кристал Пелас вже гарантував собі збереження прописки у Прем'єр-лізі і заключні матчі дозволять їм переміщуватися лише у середині турнірної таблиці. Манчестер Юнайтед досі продовжує боротьбу за зону єврокубків і наразі має на шість очок менше ніж в Тоттенгема зігравши на один матч менше. Челсі і Ньюкасл виграли свої матчі та обійшли Червоних дияволів у турнірній таблиці, тому вони будуть боротися за повернення ближче до бажаної зони