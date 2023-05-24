Зоря - Шахтар онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 18.04.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Шахтар у попередньому футбольному матчі 24.05.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Чорноморець - 14.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 14.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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