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Зоря - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 квітня 2024, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
26%
Нічия
35%
Шахтар
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk when FC Zorya Lugansk is playing at home is 0-3. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 0-3. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 2 times, there have been 2 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 15 times. The goal difference is 49-15 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 43 meetings, FC Zorya Lugansk have won 5 times, there have been 5 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 33 times. The goal difference is 108-35 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 0-3 (FC Zorya Lugansk at home) and 2-2 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 9 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 8 matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 7-3-0.
  • Eduardo Guerrero is FC Zorya Lugansk's top scorer with 7 goals. Dmytro Kryskiv has scored 6 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 38% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 50% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 38% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 1, FC Shakhtar Donetsk won 2, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Shakhtar Donetsk is 1.8.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.3 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Зоря
5
Перемог
33
Ігор
24
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтар 6 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.02.2021 - 17:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.04.2024 - 15:30 Зоря 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 16:40 Зоря 2 - 1 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 15:30 Динамо 2 - 0 Завершено Зоря П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух В
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.03.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Показати більше
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
26%
Нічия
35%
Шахтар
40%
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Шахтар
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В ефірі
УНИАН ТВ
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Анонс матчу Зоря - Шахтар 18.04.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 18.04.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Шахтар у попередньому футбольному матчі 24.05.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Чорноморець - 14.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 14.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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