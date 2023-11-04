Колос - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 13.05.2024
Час початку матчу: 16:15
Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ЛНЗ та Колос у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Dulub, Oleg розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Зоря - 09.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Оболонь - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Оболонь.
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