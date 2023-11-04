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Колос - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 травня 2024, 16:15 - Колос . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Reznikov, Denys
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
1 - 0
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45'
ЛНЗ
Черкассы
Хід матчу
24' Валерій Бондаренко
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Колос
31%
Нічия
34%
ЛНЗ
34%
Цікаві факти
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 46% of their goals between the minutes 76-90?
  • Kolos Kovalivka have played 6 home matches in a row without winning.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 9 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 7 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-6-5.
  • Andriy Tsurikov is Kolos Kovalivka's top scorer with 3 goals. Vladyslav Naumets has scored 4 times for LNZ Cherkasy.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 23% of their matches, LNZ Cherkasy in 18% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 23% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 18%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than Kolos Kovalivka.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 0.5 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Колос
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Колос
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос П
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Головні події
ГООЛ! Валерій Бондаренко
24'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Колос
31%
Нічия
34%
ЛНЗ
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
    24
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 70
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 11
    Лукас Рангел
  • 94
    Герман Пеньков
    Воротар
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 22
    Soares, Eynel
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Dulub, Oleg
Трансляція
29'
Небезпечний момент
16:44. Повітряна тривога. Пауза у нашому матчі.
25'
Гоооол!!!
Олег Ільїн скинув на Бондаренка, який з декількох метрів розстріляв ворота - 1:0. Господарі відкривають рахунок.
24'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у нашому матчі. Після шикарної передачі Тілля у дальній кут пробивав Пасіч, але він влучив у стійку.
20'
Кутовий
Топалов подавав з лівого флангу, але верхову боротьбу виграв Муравський. Стандарт завершився без удару.
16'
Колектив із Ковалівки грає першим номером, але з просуванням вперед суттєві проблеми. Поки що без моментів.
13'
Багато на початку зустрічі помиляються футболісти обох команд. Голкіпери поки що насолоджуються життям.
10'
Пошкодження отримав Павло Оріховський. Сподіваємося, що обійдеться без вимушеної заміни у господарів поля.
7'
Офсайд
Ільїн з меж штрафної відправив м'яч у сітку, але до того зафіксували положення поза грою у Оріховського.
6'
Гравці "Колоса" поки що не можуть доставити м'яч до заключної третини поля. Голкіпери залишаються без роботи.
3'
На перших хвилин багато боротьби у центрі поля. Більше контролюють м'яч гості, але поки що без ударів по воротам.
Свисток
Матч розпочався!
Небезпечний момент
Гра розпочнеться в 16:15!
Небезпечний момент
15:34. Відбій повітряної тривоги!
Небезпечний момент
15:03. В Україні повітряна тривога, тому гра не розпочнеться вчасно.
Інфо
ЛНЗ (запасні): Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Насонов, Рибалка, Тищенко, Шестаков, Прядун, Наумець, Хобленко
Інфо
ЛНЗ (стартовий склад): Пеньков - Муравський, Саліху, Стасюк, Каплієнко, Бойко, Яшарі, Пасіч, Тілль, Молло, Ейнел
Інфо
"Колос" (запасні): Мисак, Пахолюк, Кукош, Гончаренко, Поправка, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Паулаускас, Дієго
Інфо
"Колос" (стартовий склад): Фесюн - Цуріков, Бондаренко, Бурда, Чорноморець, Демченко, Топалов, Оріховський, Велетень, Ільїн, Рангел
У першому колі суперники зіграли внічию 1:1. Гра проходила на полі черкаського стадіону "Центральний". Відзначимо, що гостям через дискваліфікацію не допоможуть Бар та Олійник.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 28-го туру УПЛ між "Колосом" та ЛНЗ. Протистояння в Ковалівці розпочнеться в 15:30.
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Анонс матчу Колос - ЛНЗ 13.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 13.05.2024
Час початку матчу: 16:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ЛНЗ та Колос у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Dulub, Oleg розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Зоря - 09.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Оболонь - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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