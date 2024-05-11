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Кривбас - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 травня 2024, 18:00 - Стадион Металлург . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
42%
Нічия
26%
Полісся
32%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 7 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 9 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Timur Stetskov has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 5. Beni Makouana is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (2).
  • Djihad Bizimana has more yellow cards (7) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Viacheslav Tankovskyi has collected 8 for FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 41% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 23% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 41% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.95 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 7 in the table with 35 points. Now they are number 3 with 54 points.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полісся 1 - 1 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 13:55 ФК Минай 2 - 3 Завершено Полісся В
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
42%
Нічия
26%
Полісся
32%
Трансляція
Запасні: Бойко, Поспєлов, Грицук, Петряк, Луїфер, Чечер, Раско, Крамар.
Полісся: Кудрик — Чоботенко, Кушніренко, Шабанов, Михайліченко — Танковський, Таллес Коста — Фортюне, Мустафаєв, Назаренко — Ндукве.
Запасні: Хома, Омельченко, Стецьков, Бандейра, Рябов, Татарков, Дебелко, Твердохліб, Кожушко, Блізніченко, По.
Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Сантіні, Бескоровайний, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Задерака — Соса.
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Полісся йде шостим із 12 перемогами, 7 поразками та 8 перемогами — 43 очки.
Інфо
Кривбас іде третім із 16 перемогами, 6 поразками та 5 перемогами — 54 очки.
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гірник (Кривий Ріг, Україна) зіграють криворізький Кривбас та житомирське Полісся.
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Анонс матчу Кривбас - Полісся 12.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 12.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Кривбас у попередньому футбольному матчі 06.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти СК Дніпро-1 - 06.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий матч команди Полісся був зіграний проти Зоря - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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