Кривбас - Полісся онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 12.05.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Полісся (Житомир):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Полісся та Кривбас у попередньому футбольному матчі 06.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти СК Дніпро-1 - 06.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Минулий матч команди Полісся був зіграний проти Зоря - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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