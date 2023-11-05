Чорноморець - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Металіст 1925 12.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 12.05.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Чорноморець (Одесса) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Минулий поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Ворскла - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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