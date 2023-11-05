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Чорноморець - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 травня 2024, 15:30 - Черноморец . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Металіст 1925
Харьков
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
40%
Нічия
24%
Металіст 1925
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Metalist 1925 Kharkiv is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 3 times, there have been 4 draws while FC Metalist 1925 Kharkiv have won 2 times. The goal difference is 9-7 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Chernomorets Odessa at home) and 0-0 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 26% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 5 matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 13 away matches.
  • When playing at home, FC Chernomorets Odessa have not lost to FC Metalist 1925 Kharkiv in their last 4 encounters.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-3-10.
  • Andriy Shtogrin is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 7 goals. Dmytro Yusov has scored 5 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Jon Sporn has more yellow cards (6) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Maksym Zhychykov has collected 5 for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 9 in the table with 30 points. Now they are number 14 with 22 points.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 32% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 17% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 32% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Metalist 1925 Kharkiv won 2, 2 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.4 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Metalist 1925 Kharkiv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.6.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.37 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.89 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Чорноморець
2
Перемог
8
Ігор
3
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.12.2021 - 14:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 18:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
40%
Нічия
24%
Металіст 1925
36%
Трансляція
Інфо
Запасині Металіста 1925: Сидоренко, Проценко, Курило, Ткаченко, Вачиберадзе, Панченко, Смітюх, Бичек, Фрімпонг
Інфо
Інфо
Запасні Чорноморця: Білик, Вічний, Гучек, Шаповал, Кузик, Альваренга, Арсіч, Зе Гомес, Голуб, Ієєде, Присяжнюк, Огіря
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Шпорн, Авагімян, Бадибанга, Штогрин, Бойчук
Чорноморець іде на 11-му місці, маючи в активі 29 балів
Нагадаємо, що Металіст 1925 відчайдушно бореться за виживання. Команда зараз йде на 16-му місці в таблиці, маючи в активі 22 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Клим Заброда
Добрий день усім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 28-го туру УПЛ, в якому Чорноморець прийме Металіст 1925
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Останні матчі
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Анонс матчу Чорноморець - Металіст 1925 12.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 12.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Чорноморець (Одесса) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Металіст 1925 можна подивитися 12.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Шахтар - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Минулий поєдинок команди Металіст 1925 був зіграний проти Ворскла - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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