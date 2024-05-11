Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Шахтар у попередньому футбольному матчі 03.11.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Колос - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
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