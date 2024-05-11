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Шахтар - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 травня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
41%
Нічия
18%
Динамо
41%
Цікаві факти
  • During the last 27 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 16 times, there have been 5 draws while FC Dynamo Kyiv have won 6 times. The goal difference is 45-23 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 72 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 33 times, there have been 19 draws while FC Dynamo Kyiv have won 20 times. The goal difference is 98-68 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 3-1 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 1-1 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 14 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 8 successive home wins.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 13 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 7 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 5 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 14 games.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 8 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 10 goals. Vladyslav Andriyovych Vanat has scored 13 times for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 52% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 48% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 52% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Dynamo Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 3, FC Dynamo Kyiv won 0, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 0.4 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Dynamo Kyiv is 0.6.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.04 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.18 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
26
Перемог
53
Ігор
16
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
41%
Нічия
18%
Динамо
41%
Трансляція
Сьогодні фактично вирішується доля чемпіонських перегонів. Якщо перемагають «гірники», то вони стають чемпіонами. Якщо перемагає Динамо, то інтрига на останні тури закручується максимально.
Інфо
Арбітр — Олексій Деревінський.
Запасні: Рудько (в), Педріньйо, Гочолейшвілі, Міроші, Ракицький, Назарина, Швед, Степаненко, Марлон Гомес, Егіналду, Невертон, Траоре.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Бондаренко — Кевін, Судаков, Криськів, Зубков — Сікан. Головний тренер — Маріно Пушич.
Запасні: Нещерет (в), Караваєв, Сирота, Михавко, Дубінчак, Ярмоленко, Царенко, Андрієвський, Діалло, Шепелєв, Беніто, Пономаренко.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан — Вівчаренко, Дячук, Попов, Тимчик — Шапаренко, Бражко — Кабаєв, Буяльський (к), Волошин — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 28-го раунду УПЛ між Шахтарем і Динамо.
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Анонс матчу Шахтар - Динамо 11.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою Динамо (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Шахтар у попередньому футбольному матчі 03.11.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Динамо можна подивитися 11.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Колос - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

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