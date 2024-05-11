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Ворскла - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 травня 2024, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Nazarii, George
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
2 - 0
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68'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
3' Сергій Петько 28' Руслан Степанюк 35' Skyba, Yevgeniy 36' Pavlyuk, Evgen
46' Korablin, Timur Вийшов: Gunichev, Yegor 55' Hlushchenko, Anton 57' Sklyar, Oleksandr Вийшов: Артем Челядін 62' Skyba, Yevgeniy Вийшов: Semotyuk, Vladislav
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
33%
Нічия
45%
ФК Минай
21%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Vorskla Poltava have won 3 times, there have been 2 draws while FC Minaj have won 1 times. The goal difference is 7-4 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season's matches: 2-0 (FC Vorskla Poltava at home) and 2-0 (FC Minaj at home).
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Minaj scores 39% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Vorskla Poltava have lost 4 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 5 games.
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 3 matches at home.
  • When playing at home, FC Vorskla Poltava have not lost to FC Minaj in their last 3 encounters.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 4 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's away record this season: 1-4-7.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk is FC Vorskla Poltava's top scorer with 7 goals. Denys Ustymenko has scored 4 times for FC Minaj.
  • FC Vorskla Poltava have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Minaj have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 27% of their matches, FC Minaj in 14% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 27% of halftimes, FC Minaj wins 14%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 12% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, FC Minaj won 1, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.6 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Minaj is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Minaj is 1.2.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.32 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 14:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.09.2021 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 18:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
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Головні події
62'
Skyba, Yevgeniy
Вийшов: Semotyuk, Vladislav
Sklyar, Oleksandr
Вийшов: Артем Челядін
57'
ГООЛ! Hlushchenko, Anton
55'
46'
Korablin, Timur
Вийшов: Gunichev, Yegor
ГООЛ! Pavlyuk, Evgen
36'
35'
Skyba, Yevgeniy
Руслан Степанюк
28'
3'
Сергій Петько
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
33%
Нічия
45%
ФК Минай
21%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
    36
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 24
    Hlushchenko, Anton
    Форвард
    55
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
    28
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
    57
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
    62 35
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
    3
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
    46
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Dolganskyi, Sergiy
  • Ljubenovic, Zeljko
Статистика матчу
1
ЖК
2
Трансляція
Інфо
14:19. Повітряну тривогу оголошено в Полтавській області. Матч призупинено.
63'
Жовта картка
Челядін завадив Вакулі розіграти штрафний.
62'
Заміна
Любенович кинув у гру Семотюка, а Скибу зняв.
57'
Заміна
Скляр поступився місцем на полі Челядіну.
55'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Ворскла! Степанюк зачепився за лонгбол і віддав тонку передачу, на яку не встиг М'якушко. Втім, мʼяч відскочив до Глущенка, який і вразив дальній нижній кут ударом з лінії штрафного.
51'
Дмитрук злету прострілив з флангу, Ременяк дотепно пропустив, а Устименко завдав завершального удару. Міг бути красивий гол, але мʼяч пішов по центру воріт.
46'
Заміна
Гунічев вийшов на поле замість Корабліна.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Ворскла домінувала на полі та змогла конвертувати цю перевагу в забитий мʼяч. Минаю сьогодні не можна програвати. Подивимося, що придумає Любенович на другий тайм.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
45'
Кане протягнув мʼяч до межі карного та вирішив пробити, тому що його вже наздоганяли захисники. Не влучив у дальній кут.
36'
Гоооол!!!
Ворскла закономірно відкриває рахунок! Павлюк увірвався на лінію воротарського та замкнув навіс Бацули зі штрафного. Ніхто з суперників не зміг йому завадити.
35'
Жовта картка
Скиба не встигав за Степанюком і був вимушений його збивати.
30'
Небезпечний момент
Ворскла втрачає відмінну нагоду забити! Глущенко вискочив віч-на-віч, дуже довго готував удар, але так і не зміг переграти Кемкіна.
28'
Жовта картка
Вітенчук у підкаті відібрав мʼяч у Степанюка, після чого отримав бутсою по обличчю. Це було випадково, в падінні, але арбітр вирішив показати жовту.
25'
Останніми хвилинами ситуація помітно хитнулася на користь Ворскли, Минаю зараз важко. Вже 6 кутових в активі гостей.
21'
Глущенко хитнув Дмитрука і виконав подачу до штрафного майданчика. Мʼяч ледь не зрізався у ворота, Чуєву довелося страхувати Кемкіна.
18'
Вакула отримав мʼяч на фланзі і, недовго думаючи, завдав удару по воротах. Не влучив у ближній кут, але таких спроб має бути більше.
10'
Багато сумбуру на перших хвилинах. Минай демонструє бажання, але поки нічого не виходить в атаці. Ворскла прагматичніша, намагається контролювати гру, не форсуючи події.
3'
Жовта картка
Петько одразу ж сідає на жовту картку. Влетів у ногу Глущенку вже після того, як той віддав мʼяч партнеру.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Назарій Дьордь.
Запасні: Домолега (в), Єрмолов (в), Ковталюк, Корнієнко, Лукас Рамірес, Нестеренко, Толі, Феліпе Родрігес, Хрипчук, Челядін.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Крупський, Бацула, Павлюк, Пердута (к) — Сіссоко, Скляр — Мякушко, Глущенко, Кане — Степанюк. Головний тренер — Сергій Долганський.
Запасні: Бандура (в), Воробчак, Гунічев, Демиденко, Кисіль, Корнійчук, Матюшенко, Немчанінов, Попов, Семотюк, Тищук.
Інфо
Стартовий склад Миная: Кемкін — Прокопчук, Чуєв, Скиба, Дмитрук — Вітенчук, Петько (к), Кораблін — Вакула, Устименко, Ременяк. Головний тренер — Желько Любенович.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 28-го туру УПЛ Ворскла – Минай.
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Анонс матчу Ворскла - ФК Минай 11.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою ФК Минай (Минай):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Ворскла у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Металіст 1925 - 04.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Минулий матч команди ФК Минай був зіграний проти Верес - 06.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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