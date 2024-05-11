Ворскла - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою ФК Минай (Минай):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Ворскла у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Металіст 1925 - 04.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Минулий матч команди ФК Минай був зіграний проти Верес - 06.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.
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