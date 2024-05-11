ФК Олександрія - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 12.05.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами ФК Олександрія (Александрия) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 12.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Минулий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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