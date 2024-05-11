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ФК Олександрія - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 травня 2024, 13:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
1 - 0
Матч завершено
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
18' Shostak, Denys
46' Денис Мірошниченко Вийшов: Lednev, Bogdan 57' Hadzhyiev, Ramik Вийшов: Олександр Піхальонок 57' Олександр Філіпов Вийшов: Kiwinda, Daniel 59' Kulakovskyi, Artem Вийшов: Денис Костишин 62' Євген Пасіч Вийшов: Максим Третьяков 67' Shostak, Denys Вийшов: Siheiev, Kyrylo 68' Bezerra, Juan Alvina Вийшов: Pohorilyi, Vladyslav 70' Kiwinda, Daniel 71' Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny 81' Rubchynskyi, Valentyn Вийшов: Ігор Когут 85' Кирило Ковалець Вийшов: Антон Кравченко
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
30%
Нічия
30%
СК Дніпро-1
39%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, FC Oleksandriya have won 4 times, there have been 4 draws while SC Dnipro-1 have won 2 times. The goal difference is 15-11 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Oleksandriya at home) and 1-1 (SC Dnipro-1 at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 4% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 7 games.
  • FC Oleksandriya have played 4 home matches in a row without winning.
  • SC Dnipro-1 haven't won in their last 4 games.
  • SC Dnipro-1 have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Oleksandriya have not lost to SC Dnipro-1 in their last 4 encounters.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 7-5-1.
  • Artem Shulyanskyi is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Oleksii Hutsulyak has scored 9 times for SC Dnipro-1.
  • Sergiy Loginov has more yellow cards (6) than any other player at FC Oleksandriya. Eduard Sarapii has collected 8 for SC Dnipro-1.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 5 in the table with 42 points. Now they are number 12 with 27 points.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 20% of their matches, SC Dnipro-1 in 29% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 20% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 29%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Oleksandriya.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 0, SC Dnipro-1 won 2, 3 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • FC Oleksandriya scores 0.8 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and SC Dnipro-1 is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and SC Dnipro-1 is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 1.16 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.24 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
5
Перемог
13
Ігор
4
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 17:15 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
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Новини команд
Головні події
Кирило Ковалець
Вийшов: Антон Кравченко
85'
81'
Rubchynskyi, Valentyn
Вийшов: Ігор Когут
Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
71'
70'
Kiwinda, Daniel
Bezerra, Juan Alvina
Вийшов: Pohorilyi, Vladyslav
68'
Shostak, Denys
Вийшов: Siheiev, Kyrylo
67'
62'
Євген Пасіч
Вийшов: Максим Третьяков
Kulakovskyi, Artem
Вийшов: Денис Костишин
59'
57'
Hadzhyiev, Ramik
Вийшов: Олександр Піхальонок
57'
Олександр Філіпов
Вийшов: Kiwinda, Daniel
46'
Денис Мірошниченко
Вийшов: Lednev, Bogdan
ГООЛ! Shostak, Denys
18'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
30%
Нічия
30%
СК Дніпро-1
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
    85
  • 14
    Kulakovskyi, Artem
    Півзахисник
    59
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
    71
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
    68
  • 71
    Shostak, Denys
    Півзахисник
    67 18
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
    62
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
    81
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
    46
  • 14
    Hadzhyiev, Ramik
    Форвард
    57
  • 7
    Олександр Філіпов
    Форвард
    57
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матчу
1
ЖК
1
Трансляція
90+2'
Жовта картка
Сарапій попереджений за тактичний фол у центрі поля.
90+1'
Юрій Максимов розчарований, навіть не намагається давати якісь настанови і заводити свою команду. Мабуть розуміє, що тільки диво допоможе його команді сьогодні взяти очки.
90+1'
Інфо
Компенсовано 5 хвилин.
86'
Заміна
Укріплюються господарі. Замість Ковальця на полі з’явився центральний захисник Кравченко.
85'
5 хвилин до завершення основного часу, а фінальним штурмом від Дніпра-1 навіть не пахне. У цьому є і заслуга Олександрії, яка успішно відводить гру від своїх воріт.
81'
Заміна
Когут вийшов на поле замість Рубчинського.
77'
Ківінда мав шанс вискочити сам на сам із воротарем, але Кампуш в останній момент стрибнув у підкаті та вибив мʼяч за межі поля.
75'
Погорілий отримав мʼяч на підступах до штрафного і швидко прийняв рішення пробивати. Було близько, але все ж повз дальній кут.
71'
Жовта картка
Калюжний ззаду влетів у Рубчинського на прийомі.
69'
Жовта картка
Ківінда в підкаті стрибнув у ноги Кампушу, намагаючись відібрати мʼяч.
68'
Заміна
Ще заміни. Шостак і Безерра пішли відпочивати, Сігєєв і Погорілий вступили в гру.
62'
Заміна
Третякова кинув у гру Максимов. Пасіч завершив зустріч.
59'
Заміна
Кулаковський поступився місцем на полі Костишину.
57'
Заміна
Піхальонок і Ківінда вийшли на поле замість Гаджиєва та Філіппова.
50'
Дніпро-1 активізувався ще наприкінці першого тайму, зараз намагаються підтримувати темп. До виникнення моментів це поки не призвело.
46'
Заміна
Лєднєв у перерві замінив Мірошніченка.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Сильний тайм від Олександрії. Підопічні Ротаня повністю переграли суперника, який бореться за єврокубки. Але не варто списувати з рахунків Дніпро-1. Господарі вже не один раз втрачали позитивний результат, який був майже в кишені.
45+7'
Свисток
Перерва.
45+3'
Ледь не перша повноцінна атака Дніпра-1 в сьогоднішньому матчі. Гаджиєв розібрався зі своїм опонентом на фланзі і виконав навіс. Мʼяч зміг підхопити лише Пасіч на протилежному крилі. Пробив з кута штрафного 42-й номер, удар був заблокований.
45+1'
Інфо
Додано 6 хвилин.
42'
Михайленко зряче навішував на Безерру, який пішов замикати дальню стійку. Не вистачило зросту бразильцю, щоби завершити цю атаку з другого поверху.
35'
Небезпечний момент
Якимось дивом Дніпро-1 не пропускає другий! Безерра вийшов віч-на-віч і технічно перекинув Волинця, але після влучання в поперечину мʼяч відскочив у поле. Ніхто з партнерів не зміг добити його в сітку. А почалося все з втрати Сватка під тиском.
34'
Михайленко підхопив мʼяч на межі штрафного майданчика та пробив злету. Над поперечиною.
25'
Гоооол!!!
Гол зараховано! Нарешті прийняли рішення. Скоріше за все, забитий мʼяч запишуть на Шостака, а на Безерру — асист.
25'
Це якась ганьба, якщо чесно. 7 хвилин уже триває перевірка забитого мʼяча на VAR. Абсолютна некомпетентність суддівської бригади.
18'
Небезпечний момент
Олександрія відкрила рахунок! Безладом у штрафному Дніпра-1 скористався Безерра і головою закинув мʼяч у дальній кут. В останній момент Шостак торкнувся мʼяча, хоча він і без того йшов у площину. Можливо, це стане причиною для скасування голу. Міг знаходитись в офсайді Денис.
13'
Олександрія запресингувала суперника на його половині поля, після чого Михайленко намагався вийти на ударну позицію. У підсумку Микола все ж таки пробив, але його спроба була заблокована.
12'
Дніпро-1 почав більше контролювати мʼяч, ніж суперник, але за великим рахунком ігрова картина не змінилася.
5'
Поки важко робити якісь висновки, навіть попередні. Жодна з команд не володіє перевагою, обмінюються позиційними атаками, які не доходять до удару.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Дмитро Панчишин.
Запасні: Долгий (в), Єрмаков (в), Кравченко, Сігєєв, Джевані, Хуліо, Костишин, Ващенко, Погорілий, Де.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко — Мартинюк, Кампуш, Копина, Скорко — Кулаковський, Михайленко — Шостак, Калюжний, Безерра — Ковалець. Асистент головного тренера — Сергій Кравченко.
Запасні: Кінарейкін (в), Юрчук (в), Авраменко, Мельниченко, Танчик, Лєднєв, Піхальонок, Третяков, Когут, Ківінда.
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Волинець — Пасіч, Сваток (к), Сарапій, Адамюк — Рубчинський, Бабенко — Мірошніченко, Очеретько, Гаджиєв — Філіппов. Головний тренер — Юрій Максимов.
Господарям сьогодні важливо не програти, щоби зберегти відрив від зони стиків. У гостей також є перевага над конкурентами в боротьбі за Лігу конференцій, але у випадку втрати очок ситуація загостриться.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 28-го туру УПЛ Олександрія – Дніпро-1.
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Анонс матчу ФК Олександрія - СК Дніпро-1 12.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 12.05.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ФК Олександрія (Александрия) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 12.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - СК Дніпро-1 можна подивитися 12.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Минулий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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