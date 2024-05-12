Зоря - Верес онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 13.05.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Зоря у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Колос - 09.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Попередній матч команди Верес був зіграний проти ФК Минай - 06.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.
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