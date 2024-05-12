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Зоря - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 травня 2024, 18:00 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Kubryak, Dmitriy
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
1 - 1
Оновити
90'+1
Верес
Ровно
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Хід матчу
9' Yatsyk, Oleksandr
46' Sharay, Vladislav Вийшов: Shastal, Dmytro 55' Роман Вантух 60' Роман Вантух 61' Ndor, Alioune Вийшов: Aziangbe, Kodjo 64' Gayduchyk, Mykola Вийшов: Євгеній Морозко 68' Kyryukhantsev, Igor Вийшов: Gorbach, Igor 68' Myshnov, Dmytro Вийшов: Micin, Petar 81' Siqueira, Iago Вийшов: Mrvaljevic, Marko 81' Dakhnovskyi, Vitaliy Вийшов: Yanakov, Denys
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
40%
Нічия
25%
Верес
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Zorya Lugansk have won 7 times, there have been 2 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 13-4 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against Veres Rivne (1-0 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, Veres Rivne have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Veres Rivne scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Zorya Lugansk haven't won in their last 4 games.
  • Veres Rivne have lost 4 away matches in a row.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to Veres Rivne in their last 4 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 6 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 8 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's away record this season: 1-3-9.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 31% of their matches, Veres Rivne in 25% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 31% of halftimes, Veres Rivne wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Veres Rivne.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 4, Veres Rivne won 0, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.8 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and Veres Rivne is 0.8.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.09 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.58 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Did you know that Veres Rivne scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Eduardo Guerrero is FC Zorya Lugansk's top scorer with 8 goals. Iago Siqueira has scored 4 times for Veres Rivne.
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 3 in the table with 61 points. Now they are number 8 with 31 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
7
Перемог
9
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.11.2023 - 17:00 Верес 2 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Зоря 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес П
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Головні події
81'
Siqueira, Iago
Вийшов: Mrvaljevic, Marko
81'
Dakhnovskyi, Vitaliy
Вийшов: Yanakov, Denys
Kyryukhantsev, Igor
Вийшов: Gorbach, Igor
68'
Myshnov, Dmytro
Вийшов: Micin, Petar
68'
64'
Gayduchyk, Mykola
Вийшов: Євгеній Морозко
Ndor, Alioune
Вийшов: Aziangbe, Kodjo
61'
60'
Роман Вантух ГООЛ!
Роман Вантух
55'
46'
Sharay, Vladislav
Вийшов: Shastal, Dmytro
ГООЛ! Yatsyk, Oleksandr
9'
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
40%
Нічия
25%
Верес
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
    60 55
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
    68
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 9
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
    68
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
    9
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 11
    Ndor, Alioune
    Форвард
    61
  • 1
    Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
    Воротар
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Захисник
  • 2
    Smiyan, Maksym
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Klyots, Dmytro
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
    81
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
    46
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
    81
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
    64
Запасні гравці
Тренери
  • Koval, Yuriy
  • Олег Шандрук
Статистика матчу
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Верес
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
85'
Обмінялися небезпечними атаками команди. Удар Янакова з межі карного виявився легкою здобиччю для Сапутіна, а спроба Герреро виявилася неточною. Це, до речі, було перше влучання в площину для команди Шандрука.
81'
Заміна
Мрвальєвич і Янаков замінили Сікейру та Дахновського.
78'
Небезпечний момент
Герреро вискочив сам на сам і точно забив би, якби не надійна гра Ющишина. Воротар Вереса вчасно вискочив з лінії та закрив собою максимум простору.
77'
У Вереса була чудова нагода скористатися провалом в обороні Зорі, але Дахновський погано розпорядився мʼячем. Таких шансів у гостей сьогодні ще не було.
69'
Заміна
Горбач і Мічин вступили в гру, Кирюханцев і Мішньов пішли відпочивати.
68'
Розкрилася гра. Верес повірив у себе після забитого мʼяча і навіть трохи притиснув суперника до воріт. Зоря при цьому вискакує в контратаки, доводить їх до удару, але все летить повз.
64'
Заміна
Морозко вступив у гру замість Гайдучика.
61'
Заміна
Ндур поступився місцем на полі Жан Клоду.
60'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Верес! Дахновський виборов мʼяч у Герреро і виконав закидання на лінію воротарського. Там Шастал до останнього вів боротьбу з Вантухом і змусив того забити у свої ворота. Безглуздий, курйозний гол, але для команди з Рівного це не має значення.
58'
Герреро увійшов до карного через фланг і завдав удару по воротах, побачивши вільний коридор. Ющишин не з першої спроби зафіксував мʼяч у руках, тому довелося кидатися на Антюха, який намагався зіграти на добиванні.
56'
Небезпечний момент
Вересу дуже пощастило, що контратака Зорі не стала результативною! Герреро своєчасно перевів на Антюха, той пішов під праву та пробив у дальній кут. Ющишин своїм дотиком перевів мʼяч на кутовий, але судді цього не помітили.
55'
Жовта картка
Жовта картка для Вантуха, який наступив на ногу Шасталу.
48'
Герреро отримав мʼяч на межі штрафного і другим дотиком намагався вразити дальню девʼятку. Над поперечиною пробив панамець.
46'
Заміна
Шастал замінив у перерві Шарая.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Дуже інертний футбол, особливо у виконанні Вереса. Прагматизм Зорі принаймні можна зрозуміти. Вони швидко швидко забили й не форсують події, оскільки не вирішують турнірних завдань.
45+1'
Свисток
Перерва.
33'
Небезпечний момент
Єдина надія Вереса — стандарти. Вовченко біля лицьової дістався верхової передачі партнера зі штрафного та виконав класне скидання на Гайдучика. Форварду залишалося лише переправити мʼяч у відкриті ворота, але знову Джордан втрутився в плани суперника.
31'
Антюх без проблем виконав навіс із флангу, а Ндур пробив головою, також не зустрівши опору з боку захисників. Щоправда, не вдалося влучити в площину сенегальцю.
30'
Шандрук незадоволений грою своєї команди. Статистичні портали дають перевагу рівнян за володінням приблизно 40% на 60%, але моменти створює виключно Зоря.
25'
Ндур отримав мʼяч спиною до воріт, в оточенні кількох суперників, але примудрився розвернутися і завдати удару. Поруч із ближньою стійкою пробив.
23'
Сікейра ввійшов до карного і намагався в дотик пробити злету. Джордан не дозволив цього зробити.
15'
Підопічні Коваля не соромляться віддавати мʼяч супернику і грати від контратак. Поки це працює, Верес не створює моментів у позиційних атаках.
9'
Гоооол!!!
Зоря відкриває рахунок! Яцик прийняв на груди незручну передачу Ндура, прикрив м’яч від двох захисників і переграв голкіпера один в один. Продемонстрував свою індивідуальну майстерність пʼятий номер Зорі і не приховує радощів.
1'
Луганці вже на першій хвилині провели небезпечну атаку. Вантух подав точно на Антюха, але той не зміг акцентовано пробити, незважаючи на відмінну позицію.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Дмитро Кубряк.
Запасні: Мацапура (в), Набит (в), Жан Клод, Бенедюк, Бугай, Головкін, Горбач, Жуніньйо, Мічин, Слесар, Хахльов, Чурко.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Вантух, Джордан, Бутко (к), Кирюханцев — Башич — Антюх, Мішньов, Яцик, Герреро — Ндур. Головний тренер — Юрій Коваль.
Запасні: Когут (в), Банада, Жуліо Сезар, Кухарук, Кучеренко, Мельник, Морозко, Мрвальєвич, Шастал, Шевченко, Шестаков, Янаков.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Ющишин — Сміян, Вовченко, Курко, Гакман — Кучеров, Кльоц — Владислав Шарай, Сікейра, Дахновський — Гайдучик. Головний тренер — Олег Шандрук.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 28-го раунду УПЛ між Зорею і Вересом.
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Анонс матчу Зоря - Верес 13.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 13.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Верес (Ровно):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Зоря у попередньому футбольному матчі 05.11.2023 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Колос - 09.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти ФК Минай - 06.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Верес.

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