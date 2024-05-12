Зоря - Верес онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Зрівнює рахунок Верес! Дахновський виборов мʼяч у Герреро і виконав закидання на лінію воротарського. Там Шастал до останнього вів боротьбу з Вантухом і змусив того забити у свої ворота. Безглуздий, курйозний гол, але для команди з Рівного це не має значення.