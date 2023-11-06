Оболонь - Рух онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Оболонь у попередньому футбольному матчі 06.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ЛНЗ - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Оболонь.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Попередній матч команди Рух був зіграний проти ФК Олександрія - 04.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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