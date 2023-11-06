  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Оболонь - Рух Дивитися онлайн
У тренді

Оболонь - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 травня 2024, 15:30 - Оболонь-Арена . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 0
Оновити
39'
Рух
Львов
Хід матчу
28' Ruslanovych, Vitaliy
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
29%
Нічия
42%
Рух
29%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 3 draws while FC Rukh Lviv have won 2 times. The goal difference is 6-4 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 4 games.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 6 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Igor Krasnopir is FC Obolon Kyiv's top scorer with 6 goals. Illia Serhiiovych Kvasnytsia has scored 7 times for FC Rukh Lviv.
  • Valery Dubko has assisted the most goals for FC Obolon Kyiv with 2. Illia Serhiiovych Kvasnytsia is FC Rukh Lviv's biggest assister (4).
  • Taras Moroz has more yellow cards (9) than any other player at FC Obolon Kyiv. Roman Didyk has collected 9 for FC Rukh Lviv.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 13 in the table with 27 points. Now they are number 5 with 45 points.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 16% of their matches, FC Rukh Lviv in 23% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 16% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Obolon Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 2, FC Rukh Lviv won 0, 3 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 1.2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.4 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Rukh Lviv is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv haven't lost in their last 5 games.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
Особисті зустрічі
Оболонь
2
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2019/2020
20.07.2020 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух
Первая лига Украины 2019/2020
21.09.2019 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Оболонь
Первая лига Украины 2018
11.11.2018 - 14:00 Рух 0 - 3 Завершено Оболонь
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Показати більше
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух П
Показати більше
Головні події
28'
Ruslanovych, Vitaliy
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
29%
Нічия
42%
Рух
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 14
    Chernov, Oleksandr
    Півзахисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 19
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 13
    Артем Кичак
    Воротар
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 15
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 22
    Plumain, Ange-Freddy
    Форвард
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
34'
Заміна
31'
Оболонь продовжує закидати зі стандартів навіси в чужий штрафний майданчик, але захисники Руху поки що справляються...
30'
Черненко зі штрафного з доволі гострого кута вирішив доволі несподівано пробити, а не навісити, але Ледвій впорався, встигнувши виставити кулаки
28'
Жовта картка
А ось і перша жовта - Холод помилився, втратив м'яч, і щоб зірвати атаку суперника, захиснику Руху довелося фолити
25'
Тарануха намагався замкнути простріл з флангу - вийшло дуже слабко і прямо в руки Ледвію
24'
Інфо
Варто зазначити, що у нас без ударів у площину пройшло півтайму, щоб було зрозуміло, що до чого
23'
Ось Таллес підстеріг помилку Карася і метрів з 25-ти розрядив свою гармату, щоправда кудись на трибуну
22'
Знову у нас гра бий вперед - комбінація прийде в останні хвилини
20'
Оболонь іноді і в високий пресинг включається, правда Рух його спокійно розбиває
17'
Сич на фланзі втік у контру, на швидкості проскочив одного суперника, але ось від другого втекти не вистачило швидкості
16'
Оболонь трохи краще виглядає на початку матчу, більше володіють ініціативою пивовари
15'
Небезпечний момент
Черненко подав кутовий від "Оболоні" і непогано подав, Ледвій помилився на виході й махнув повз м'яч, ось тільки ніхто з партнерів теж такого не очікував і не замкнув навіс!
13'
Начебто й гарний загострювальний пас від Чернова у штрафний Руху пройшов, але Слюсар упевнено відтіснив Тарануху і не дав тому пробити
11'
Небезпечний момент
А ось момент у Оболоні - Грисьо підключився і пробив метрів з 15-ти! М'яч йшов повз і парнер ледве не встиг всунути ногу і підправити його у ворота!
10'
Поки що прісна гра у нас, відривчаста. Багато фолів і зупинок
8'
Небезпечний момент
А ось це момент "Руху" - після дальнього вкидання ауту в штрафну Слюсар виграв боротьбу, намагався проткнути м'яч у ворота, але пробив повз! Це було небезпечно!
5'
Оболонь ніби як організувала атаку, але знову фол - в атаці від Краснопіра
3'
І знову фол... Не найцікавіший початок матчу у нас
2'
За хвилину пару фолів у нас уже
1'
Інфо
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Руху: Герета, Кітела, Лях, Столярчук, Притула, Федор, Непейпієв, Дос Сантуш, Теслюк, Руніч
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Холод, Слюсар, Сич, Роман, Підгурський, Пастух, Таллес, Квасниця, Плюман, Карабін
Інфо
Запасні Оболоні: Рибка, Марченко, Нагієв, Вовкун, Слободян, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський, Лях, Лящук, Чорний
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Косовський, Черненко, Чернов, Мединський, Краснопір, Тарануха
У команди кардинально різні завдання. Рух бореться за зону єврокубків, а Оболонь - за місце в УПЛ. У львів'ян зараз 5-те місце і 45 очок, у Оболоні - 13-та позиція і 25 балів
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру львів'янин Олександр Шандор
Доброго дня всім любителям українського футболу. UA-Футбол представляє вашій увазі текстовий онлайн матчу 28-го туру УПЛ, в якому Оболонь прийме Рух
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Поділля Поділля 3 Діназ Діназ 0 Завершено 13:15 - Сьогодні ФК Кудрівка ФК Кудрівка 0 Дружба Дружба 3 Завершено 13:00 - Сьогодні ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 1 Карпати Карпати 2 Завершено 13:00 - Сьогодні Ворскла Ворскла 2 ФК Минай ФК Минай 3 Завершено 12:45 - Сьогодні ФК Тростянець ФК Тростянець 0 Чайка Чайка 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Оболонь - Рух 11.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Рух (Львов):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Оболонь у попередньому футбольному матчі 06.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Рух можна подивитися 11.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ЛНЗ - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Оболонь.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти ФК Олександрія - 04.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.