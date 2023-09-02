Борнмут - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою Брентфорд (Брентфорд):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Арсенал - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Попередній матч команди Брентфорд був зіграний проти Фулгем - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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