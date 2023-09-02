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Борнмут - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 травня 2024, 17:00 - Виталити Стадион
Головний суддя: Donohue, Matt
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
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перерыв
Брентфорд
Брентфорд
Хід матчу
45' Senesi, Marcos
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
29%
Брентфорд
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Brentford FC when AFC Bournemouth is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Brentford FC is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 7 times, there have been 3 draws while Brentford FC have won 2 times. The goal difference is 15-9 in favour of AFC Bournemouth.
  • During the last 27 meetings, AFC Bournemouth have won 9 times, there have been 8 draws while Brentford FC have won 10 times. The goal difference is 35-28 in favour of Brentford FC.
  • Last season's matches: 0-0 (AFC Bournemouth at home) and 2-0 (Brentford FC at home).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brentford FC scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • AFC Bournemouth haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 5 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 18 goals. Yoane Wissa has scored 10 times for Brentford FC.
  • Ryan Christie has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 5. Bryan Mbeumo is Brentford FC's biggest assister (5).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 14 in the table with 39 points. Now they are number 10 with 48 points.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Brentford FC in 23% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Brentford FC wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 38% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Brentford FC won 2, 2 draws.
  • Brentford FC have lost just 0 of their last 3 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 3 Premier League games against Brentford FC.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.4 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Brentford FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Brentford FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.58 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.54 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 19:30 Брентфорд 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіоншип 2020/2021
22.05.2021 - 14:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 17:00 Лутон Таун 1 - 5 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Брентфорд Н
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Головні події
Senesi, Marcos
45'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
29%
Брентфорд
42%
Склади команд
42
Travers, Mark
5
Kelly, Lloyd
25
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
11
Ouattara, Dango
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
1
Flekken, Mark
20
Ajer, Kristoffer
22
Collins, Nathan
5
Pinnock, Ethan
12
Reguilon, Sergio
24
Damsgaard, Mikkel
6
Norgaard, Christian
27
Janelt, Vitaly
19
Mbeumo, Bryan
17
Айван Тоні
23
Lewis-Potter, Keane
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
    45
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 42
    Travers, Mark
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 12
    Reguilon, Sergio
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Томас Франк
Статистика матчу
3
Штрафні
5
5
Фоли
3
1
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
4
Кутові
6
3
Сейви
1
44%
Володіння м'ячем
56%
4
Удари повз
2
ЖК
Трансляція
45+3'
Помітно, що команди дограють цей матч та намагаються більш-менш економити сили
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано чотири хвилини
45'
Небезпечний момент
Чудовий удар від Семеніо з меж карного майданчику, але прямо по центру і Флеккен відбиває його
44'
Офсайд
Спроба атаки гостей закінчилася положенням поза грою
40'
Уаттара пробиває з півкола карного майданчику, але м'яч зрізається з його ноги і летить дуже далеко від площини воріт
39'
Після двох скасованих голів Вишні продовжують атакувати ворота суперника і роблять це все більш активно, але поки всі їх спроби марні і шлях до володінь Флеккена закритий
37'
Ще один гол забиває Соланке і він знову не зарахований, адже перед ударом Домінік порушив правила проти Коллінза
34'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після розіграшу намагалися створити позиційну атаку, але Клюйверт порушив правила та подарував суперникам право на стандарт
33'
Небезпечний момент
Чудова атака бджіл і Льюїс-Поттер прорвався лівим флангом, виконав простріл поміж ніг Забарного на Мбемо, той намагався пробити, але ця спроба була заблокована Келлі
31'
Команди продовжують демонструвати доволі рівну боротьбу на полі і обидва колективи намагаються підійти до воірт суперника
29'
Інфо
ГОЛ СКАСОВАНО! Метт Донох'ю особисто переглянув відеоповтор та встановив порушення правил, тому після повернення на поле скасував взяття воріт
28'
Інфо
Треба трішки почекати з зарахуванням голу, адже Семеніо у боротьбі з суперником підіграв собі рукою
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Соланке виводить Борнмут вперед! Крісті віддає передачу на Семеніо, той виграє боротьбу у суперника та віддає м'яч на Соланке у карний майданчик і той спокійно переграє голкіпера та кладе м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Борнмуту
23'
Небезпечний момент
Клюйверт виводить Семеніо на ударну позицію, той пробиває з-під захисника у ближній кут, але невдало і м'яч летить поруч зі стійкою
20'
Небезпечний момент
Ще один дальній удар, тепер від Уаттара, але цього разу м'яч прилетів прямо у руки Флеккена
19'
Кутовий
Другий поспіль корнер вийшов менш вдалим і після прострілу суперники перехопили м'яч та вибили подалі від воріт
18'
Кутовий
Знову кутовий у гостей і після навісу суперники вибили м'яч за межі поля
17'
Небезпечний момент
Тепер дальній удар виконує Тоні і в нього це вйишло краще, адже м'яч летів у самий кут воріт, але Траверс встиг зреагувати та перевести м'яч на кутовий
17'
Небезпечний момент
Зрізка в захисті Брентфорду призвела до перехоплення м'яча від Семеніо, який навісив на Соланке, той намагався грудьми переправити м'яч у ворота, але вийшло лише за межі поля
16'
Небезпечний момент
Перший удар від господарів у матчі і Семеніо намагався спіймати голкіпера та пробив здалеку, але м'яч пролетів над поперечиною
15'
Чергова спроба атаки від Вишень закінчилася порушенням правил в атаці
13'
Ще одна атака гостей і знову зі спробою навісу, але цього разу м'яч прилітає до Келлі, який грудьми скидає його у руки Траверса
10'
Перша спроба атаки від господарів і Семеніо виконав простріл з правого флангу, який був заблокований захисником
7'
Кутовий
Знову кутовий у бджіл, цього разу з протилежного, правого флангу, але після навісу пролунав свисток арбітра, який зафіксував порушення правил в атаці
4'
Кутовий
Другий кутовий вийшов менш вдалим і після прострілу на ближню стійку удару не було завдано, а захисники вибили м'яч
4'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після розіграшу та навісу було завдано спробу удару, який заблокував Сенесі і перевів м'яч знову на корнер
3'
Три спроби атаки від Брнетфорду закінчилися невдало і після спроб навісу захисники вибивали м'яч
1'
Свисток
Метт Донох'ю дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці обох команд вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Метт Донох'ю
Головний тренер Брентфорду: Томас Франк
На лаві запасних: Вальдімарссон, Вісса, Годдос, Єнсен, Занка, Рерслев Расмуссен, Стракоша, Шаде, Ярмолюк
Інфо
Стартовий склад Брентфорду (4-3-3): Флеккен - Регілон, Піннок, Коллінз, Аєр - Янельт, Норгород, Дамсгорд - Льюїс-Поттер, Тоні, Мбемо
Головний тренер Борнмуту: Андоні Іраола
На лаві запасних: Ааронс, Адамс, Біллінг, Нету, Саді, Скотт, Таверньє, Унал, Хілл
Інфо
Стартовий склад Борнмуту (4-2-3-1): Траверс - Келлі, Сенесі, Забарний, Сміт - Крісті, Кук - Уаттара, Клюйверт, Семеніо - Соланке
Перед початком матчу Борнмут розташовується на останній сходинці першої половини турнірної таблиці АПЛ маючи в своєму активі 48 очок. Команда вже не може претендувати на єврокубки, але також гарантувала собі збереження прописки в елітному дивізіоні Англії. Брентфорд також гарантував собі участь в АПЛ наступного сезону, хоча й розташовується на шістнадцятому місці з 36 балами в активі
Матч пройде у Борнмуті на арені "Дін Курт" та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Борнмут прийме у гостях Брентфорд
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Анонс матчу "Борнмут" - Брентфорд 11.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Брентфорд можна подивитися 11.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Арсенал - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Попередній матч команди Брентфорд був зіграний проти Фулгем - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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