Борнмут - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Перед початком матчу Борнмут розташовується на останній сходинці першої половини турнірної таблиці АПЛ маючи в своєму активі 48 очок. Команда вже не може претендувати на єврокубки, але також гарантувала собі збереження прописки в елітному дивізіоні Англії. Брентфорд також гарантував собі участь в АПЛ наступного сезону, хоча й розташовується на шістнадцятому місці з 36 балами в активі