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Ноттінгем Форест - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 травня 2024, 19:30 - Сити Граунд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
-
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
40%
Нічия
30%
Челсі
30%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 1 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 2 times. The goal difference is 5-4 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 15 meetings, Nottingham Forest have won 3 times, there have been 4 draws while Chelsea FC have won 8 times. The goal difference is 23-12 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Nottingham Forest at home) and 2-2 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Nottingham Forest scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Chelsea FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Nottingham Forest haven't scored in 4 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Chris Wood is Nottingham Forest's top scorer with 12 goals. Cole Palmer has scored 20 times for Chelsea FC.
  • Morgan Gibbs-White has more yellow cards (9) than any other player at Nottingham Forest. Moises Caicedo has collected 10 for Chelsea FC.
  • Nottingham Forest have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Nottingham Forest wins 1st half in 21% of their matches, Chelsea FC in 32% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 21% of halftimes, Chelsea FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Nottingham Forest.
  • On their last meeting Nottingham Forest won by 1 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Chelsea FC won 2, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Nottingham Forest scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.4 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Chelsea FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Chelsea FC is 0.8.
  • Nottingham Forest scores 1.16 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.45 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
1
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.01.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 Евертон 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 20:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Челсі 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі П
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі П
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
40%
Нічия
30%
Челсі
30%
Склади команд
26
Sels, Matz
43
Aina, Ola
19
Niakhate, Moussa
40
Murillo
30
Boly, Willy
29
Montiel, Gonzalo
14
Каллум Хадсон-Одой
28
Oliveira, Danilo
22
Yates, Ryan
10
Gibbs-White, Morgan
11
Wood, Chris
28
Petrovic, Djordje
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
5
Badiashile, Benoit
3
Cucurella, Marc
25
Caicedo, Moises
23
Gallagher, Conor
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
10
Mudryk, Mykhailo
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 11
    Wood, Chris
    Форвард
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 43
    Aina, Ola
  • 19
    Niakhate, Moussa
    Захисник
  • 40
    Murillo
  • 30
    Boly, Willy
    Захисник
  • 29
    Montiel, Gonzalo
    Захисник
  • 26
    Sels, Matz
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Маурисио Почеттино
LIVE
Трансляція матчу Ноттінгем Форест - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Беттінеллі, Дісасі, Джеймс, Колвілл, Гюсто, Казадеї, Угочукву, Стерлінг, Нкунку.
Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Джексон.
Запасні: Тернер, Тоффоло, Омобаміделе, Сангаре, Куяте, Домінгес, Авонії, Еланга, Орігі.
Ноттінгем Форест: Сельс — Монтьєль, Болі, Мурільйо, Ніакате, Айна — Гіббс-Вайт, Єйтс, Даніло, Гадсон-Одої — Вуд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Ноттінгем Форест — 1:0.
Інфо
Челсі йде сьомим із 15 перемогами, 9 нічиїми та 11 поразками — 54 очок.
Інфо
Ноттінгем Форест іде сімнадцятим із 8 перемогами, 9 нічиїми та 19 поразками — 29 очок.
Тоні Гаррінгтон (Клівленд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сіті Граунд (Ноттінгем, Англія) зіграють Ноттінгем Форест та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Челсі" 11.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ноттінгем Форест, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Челсі" можна подивитися 11.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Попередній матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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