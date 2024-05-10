Ноттінгем Форест - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Челсі" 11.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 11.05.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ноттінгем Форест, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Нуну Эшпириту Санту и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Попередній матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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