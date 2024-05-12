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Астон Вілла - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 травня 2024, 22:00 - Вилла Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
1 - 1
Оновити
19'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
2' Martinez, Emiliano 12' Юрі Тілеманс
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
29%
Нічия
42%
Ліверпуль
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Liverpool FC when Aston Villa is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Liverpool FC is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 7 times, there have been 5 draws while Liverpool FC have won 18 times. The goal difference is 50-33 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 59 meetings, Aston Villa have won 13 times, there have been 11 draws while Liverpool FC have won 35 times. The goal difference is 106-63 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 1-3 (Aston Villa at home) and 1-1 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 26% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Aston Villa haven't scored in 1 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 19 goals. Mohamed Salah has scored 18 times for Liverpool FC.
  • Ollie Watkins has assisted the most goals for Aston Villa with 12. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (10).
  • Douglas Luiz has more yellow cards (11) than any other player at Aston Villa. Wataru Endo has collected 9 for Liverpool FC.
  • A year ago, Aston Villa were number 8 in the table with 57 points. Now they are number 4 with 67 points.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 43% of their matches, Liverpool FC in 43% of their matches.
  • Aston Villa wins 43% of halftimes, Liverpool FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Aston Villa scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Liverpool FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Liverpool FC is 1.4.
  • Aston Villa scores 2.37 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.21 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa have lost 3 matches in a row.
  • Aston Villa haven't won in their last 4 games.
  • Aston Villa has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
5
Перемог
22
Ігор
14
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.05.2022 - 22:00 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Астон Вілла
Ліга конференцій 2023/2024
09.05.2024 - 22:00 Олімпіакос 2 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Астон Вілла П
Ліга конференцій 2023/2024
02.05.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Олімпіакос П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Евертон 2 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Фулгем 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Головні події
ГООЛ! Юрі Тілеманс
12'
2'
Martinez, Emiliano ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
29%
Нічия
42%
Ліверпуль
29%
Склади команд
1
Martinez, Emiliano
12
Люка Дінь
14
Torres, Pau
3
Дієго Карлос
4
Konsa, Ezri
6
Luiz, Douglas
8
Юрі Тілеманс
19
Diaby, Moussa
7
McGinn, John
31
Леон Бейлі
11
Watkins, Ollie
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
78
Quansah, Jarell
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
19
Elliott, Harvey
3
Ватару Ендо
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 19
    Diaby, Moussa
    Форвард
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
    12
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 1
    Martinez, Emiliano
    2
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
2
Штрафні
Кутові
1
1
Сейви
Фоли
1
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Удари повз
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Кутовий заробив Бейлі прострілом у Ван Дейка з правого флангу штрафного з передачі від Діабі.
14'
І ось тепер відсутність м'яча в Ліверпуля виглядає не як тактика.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Воткінс зайшов до лівого флангу штрафного повз Квансу, після чого з лицьової покотив на другий темп для Тілеманса.
11'
Офсайд
Салах із правого флангу закинув до центру штрафного в офсайд для Діаса.
10'
Господарі нарешті зачепились за м'яч належним чином.
8'
Закидання до правого флангу атаки Ліверпуля Мартінес перехопив за межами штрафного й перевів у аут.
6'
Простріл на Воткінса з лівого флангу до штрафного не пустив Ван Дейк.
4'
Небезпечний момент
На завершення ривку до правого флангу контратаки Салах зайшов до штрафного й крутив у дальній кут, але Пау підрізав повз стійку.
3'
Вілла занервувала й уже є якийсь зайвий поспіх.
2'
Гоооол!!!
ГОЛ! Елліотт прострілив на правому фланзі штрафного в груди Торреса, від яких м'яч полетів у ближній кут, Мартінес мав забирати, але просто випустив м'яч у сітку.
1'
Гості одразу пішли в атаку.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Ліверпуль — 3:0.
Інфо
Астон Вілла йде четвертою з 20 перемогами, 7 нічиїми та 9 поразками — 67 очок.
Інфо
Ліверпуль іде третім із 23 перемогами, 9 нічиїми та 4 поразками — 78 очок.
Запасні: Келлегер, Конате, Цимікас, Бредлі, Собослаї, Джонс, Гравенберх, Байчетич, Нуньєс.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Гакпо, Діас.
Запасні: Ольсен, Чемберс, Ленгле, Кеслер-Гайден, Манро, Дзаніоло, Айрогбунам, Келлімен, Дуран.
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Тілеманс, Дуглас Луїс — Бейлі, Макгінн, Діабі — Воткінс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Вілла Парк (Бірмінгем, Англія) зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Ліверпуль.
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль" 13.05.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 13.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль" можна подивитися 13.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Олімпіакос - 09.05.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Олімпіакос.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Тоттенхем" - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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