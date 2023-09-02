Фулгем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - "Манчестер Сіті" 11.05.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 11.05.2024

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Минулий матч команди Фулгем був зіграний проти Брентфорд - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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