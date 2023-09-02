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Фулгем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 травня 2024, 14:30 - Крейвен Коттедж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
43%
Нічия
24%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Manchester City when Fulham FC is playing at home is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Fulham FC and Manchester City is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 1 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 33-18 in favour of Manchester City.
  • During the last 37 meetings, Fulham FC have won 4 times, there have been 11 draws while Manchester City have won 22 times. The goal difference is 85-36 in favour of Manchester City.
  • Fulham FC's last home win against Manchester City was in 2005.
  • Last season Manchester City won both games against Fulham FC (2-1 at home and 2-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Fulham FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City have lost none of their last 14 away matches.
  • Fulham FC haven't won any of their last 15 games against Manchester City.
  • Fulham FC haven't scored in 6 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Rodrigo Muniz is Fulham FC's top scorer with 9 goals. Erling Haaland has scored 21 times for Manchester City.
  • Andreas Pereira has assisted the most goals for Fulham FC with 8. Julian Alvarez is Manchester City's biggest assister (9).
  • Joao Palhinha has more yellow cards (13) than any other player at Fulham FC. Rodri has collected 8 for Manchester City.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 29% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Fulham FC wins 29% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 54% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Fulham FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Fulham FC scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.2 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Manchester City is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Manchester City is 2.2.
  • Fulham FC scores 1.59 goals when playing at home and Manchester City scores 2.42 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Фулгем
0
Перемог
13
Ігор
13
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Фулгем
Кубок Англії 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Фулгем 1 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Ньюкасл П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.04.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Реал П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
43%
Нічия
24%
Манчестер Сіті
33%
LIVE
Трансляція матчу Фулгем - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Ортега, Вокер, Стоунз, Льюїс, Гомес, Нунеш, Бобб, Доку, Альварес.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, де Брюйне, Фоден — Голанд.
Запасні: Родак, Тете, Рім, Рід, Вілсон, Керні, Хіменес, Броя, Траоре.
Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Івобі, Пальїнья — Декордова-Рід, Перрейра, Вілліан — Муніз.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Манчестер Сіті — 5:1.
Інфо
Манчестер Сіті йде другим із 25 перемогами, 7 нічиїми та 3 поразками — 82 очки.
Інфо
Фулгем іде тринадцятим із 12 перемогами, 8 нічиїми та 16 поразками — 44 очки.
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Крейвен Коттедж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Фулгем та Манчестер Сіті.
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Останні матчі
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Анонс матчу Фулгем - "Манчестер Сіті" 11.05.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Фулгем (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось з наступним результатом: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Сіті" можна подивитися 11.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Минулий матч команди Фулгем був зіграний проти Брентфорд - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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