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Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 травня 2024, 18:30 - Олд Траффорд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
59'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
20' Trossard, Leandro
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
29%
Арсенал
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Arsenal FC when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 22 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 6 times. The goal difference is 61-27 in favour of Manchester United.
  • During the last 74 meetings, Manchester United have won 33 times, there have been 19 draws while Arsenal FC have won 22 times. The goal difference is 107-83 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 3-1 (Manchester United at home) and 3-2 (Arsenal FC at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United haven't lost in their last 5 games.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 3 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 10 goals. Bukayo Saka has scored 16 times for Arsenal FC.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 7. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (9).
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (8) than any other player at Manchester United. Kai Havertz has collected 10 for Arsenal FC.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 28% of their matches, Arsenal FC in 46% of their matches.
  • Manchester United wins 28% of halftimes, Arsenal FC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Manchester United.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Arsenal FC won 3, 0 draws.
  • Manchester United scores 1.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Arsenal FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Arsenal FC is 2.
  • Manchester United scores 1.74 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
10
Перемог
27
Ігор
9
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.05.2024 - 22:00 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:53 Ковентрі Сіті 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Арсенал П
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Головні події
20'
Trossard, Leandro ГООЛ!
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
29%
Арсенал
39%
Склади команд
24
Андре Онана
29
Wan-Bissaka, Aaron
35
Джонні Еванс
18
Карлос Каземiро
20
Dalot, Diogo
4
Соф'ян Амрабат
37
Mainoo, Kobbie
17
Garnacho, Alejandro
39
Mctominay, Scott
16
Diallo, Amad
11
Hojlund, Rasmus
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Gabriel
18
Tomiyasu, Takehiro
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 4
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
    20
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Gabriel
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
Удари в отвір
2
3
Кутові
2
1
Сейви
3
Удари повз
2
46%
Володіння м'ячем
54%
4
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
4
3
Фоли
4
1
Офсайди
Трансляція
56'
Небезпечний момент
Небезпечна атака «Арсеналу». Класний розіграш, класні фінти, як підсумок, бив Райс із лінії штрафного, але його удар прийняв на себе захисник.
54'
Ось, у цьому весь «МЮ» Тен Хага на цьому відрізку сезону. Катати м'яч, катати, катати, робити це стерильно, а потім Амрабат на рівному місці, стоячи в трьох метрах, віддає пас на Амада... в аут.
49'
Невелика пожежа в обороні у гостей. Парті підковзнувся, довелося Габріелу просто вибивати за межі поля, щоб ніхто не встиг накрити.
45'
Поїхали, другий тайм стартував.
45+3'
Свисток
Закінчується тайм під акомпанемент позиційної атаки господарів. Дуже стерильно діють підопічні Тен Хага. Гості реалізували один із кількох своїх шансів і поки справедливо лідирують у рахунку.
45+1'
Три хвилини накинув арбітр.
41'
«МЮ» мучиться від безсилля. «Арсенал» успішно накриває суперника на своїй половині поля.
37'
Амад намагався технічно увірватися до штрафного майданчика, прибрав кількох опонентів на своєму шляху, але зрештою натрапив на Парті й сам зазнав ушкодження, фолу не було. Підвернув ногу.
33'
«МЮ» застряг у позиційній атаці, але м'яч таки спокійно дійшов у руки Райї.
29'
Вайт б'є з гострого кута після широкої стіночки з Сака - повз м'яч летить, хоч і неприємно для Онана.
24'
Поки що без небезпечних моментів, м'ячем більше володіє «Арсенал».
21'
Гоооол!!!
Усе як по нотах у лондонців. Вайт знаходить вільного Хавертца на правому фланзі, Кай змістився в штрафний, прострілив, а Троссарду просто залишалося підставити ногу. Неточно вибив спочатку Онана, все почалося саме з цього.
16'
Далот вирішив прикластися здалеку - вище воріт значно.
14'
Троссард встиг перехопити передачу на Амада, непоганий вертикальний випад «МЮ».
10'
Райс слабко покотив назад на Райю, на щастя для гостей, воротар встиг вийти і вибити м'яч. Там уже форварди МЮ поспішали підібрати снаряд.
7'
Гарначо пробив метрів із 13, але очікувано влучив у захисника. Там їх була купа.
5'
Відповідь господарів - Гейлунд пробив із лінії штрафного, але поїхала опорна нога, вище полетів снаряд.
4'
Сака пробиває з гострого кута при вході до штрафного - на місці Онана.
2'
Ван-Біссака вибиває м'яч головою з воротарського майданчика після подачі гостей.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Олександр Зінченко - на лавці запасних команди Артети.
Інфо
«Арсенал»: Райя, Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу, Райс, Парті, Едегор, Сака, Троссард, Хавертц
Інфо
«МЮ»: Онана, Амрабат, Хейлунд, Амад, Гарначо, Каземіро, Далот, Ван-Біссака, Еванс, Мейну, Мактоміней
Інфо
Добрий день, пані та панове! Друга команда першості (83 очки) приїхала в гості до 8-го колективу чемпіонату (54). «Арсенал» на 2 пункти відстає від лідера, «Ман Сіті», а «МЮ» женеться за зоною єврокубків.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал 12.05.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 12.05.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось з рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал можна подивитися 12.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 06.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Борнмут" - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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