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Барселона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 травня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
19'
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
32%
Нічия
45%
Реал Сосьєдад
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian when FC Barcelona is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 28 times, there have been 1 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 1 times. The goal difference is 77-19 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 61 meetings, FC Barcelona have won 40 times, there have been 12 draws while Real Sociedad San Sebastian have won 9 times. The goal difference is 130-54 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 1-2 (FC Barcelona at home) and 1-4 (Real Sociedad San Sebastian at home).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 16 home matches in LaLiga this season.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 3 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 17 goals. Mikel Oyarzabal has scored 9 times for Real Sociedad San Sebastian.
  • Raphinha has assisted the most goals for FC Barcelona with 9. Brais Mendez is Real Sociedad San Sebastian's biggest assister (6).
  • Frenkie de Jong has more yellow cards (7) than any other player at FC Barcelona. Robin Le Normand has collected 13 for Real Sociedad San Sebastian.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 38% of their matches, Real Sociedad San Sebastian in 32% of their matches.
  • FC Barcelona wins 38% of halftimes, Real Sociedad San Sebastian wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Sociedad San Sebastian won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1.6 goals in a match against Real Sociedad San Sebastian and Real Sociedad San Sebastian scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Sociedad San Sebastian is 0.8.
  • FC Barcelona scores 2.36 goals when playing at home and Real Sociedad San Sebastian scores 1.16 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
21
Перемог
31
Ігор
5
Перемог
Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 22:00 Барселона 1 - 2 Завершено Реал Сосьєдад
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 22:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 15:00 Хетафе 1 - 1 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Альмерія Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 19:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
32%
Нічия
45%
Реал Сосьєдад
23%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
5
Martinez, Inigo
33
Cubarsi Paredes, Pau
23
Kounde, Jules
22
Ілкай Гюндоган
15
Андреас Крістенсен
8
Pedri
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
27
Yamal, Lamine
1
Remiro, Alex
18
Traore, Hamari
6
Арiц Елустондо
24
Le Normand, Robin
20
Pacheco, Jon
39
Aramburu, Jon
22
Turrientes, Benat
8
Мікель Меріно
10
Oyarzabal, Mikel
11
Becker, Sheraldo
23
Mendez, Brais
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 33
    Cubarsi Paredes, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 11
    Becker, Sheraldo
    Форвард
  • 23
    Mendez, Brais
  • 39
    Aramburu, Jon
    Захисник
  • 22
    Turrientes, Benat
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 18
    Traore, Hamari
  • 6
    Арiц Елустондо
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 20
    Pacheco, Jon
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Альгвасиль, Иманоль
Статистика матчу
3
Штрафні
3
3
Фоли
3
1
Удари повз
1
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
14'
Доволі спокійна та врівноважена гра від обох колективів. Команди грають обережно та приглядаються один до одного
10'
Останні хвилини гості контролюють м'яч та шукають шлях до воріт тер Штегена
8'
Доволі високо баски пресингують своїх суперників, але відібрати м'яч в них не вдається
6'
На старті поєдинку більш цікаво виглядають каталонці і їм можна віддати перевагу, але і гості намагаються атакувати
2'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі і після навісу та скидання Ямал завдав удару, але м'яч полетів вище воріт
2'
Непогана атака Барселони і простріл від Рафіньї з лівого флангу на Левандовського, але поляк не встиг за м'ячем
1'
Свисток
Гільєрмо Квадра Фернандес дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Гільєрмо Квадра Фернандес
Головний тренер Реал Сосьєдаду: Іманоль Альгуасіль
На лаві запасних: Андре Сілва, Барренечеа, Гонсалес, Захарян, Кубо, Марреро, Мартін, Одріосола, Оласагасті, Руперес, Садік, Тірні
Інфо
Стартовий склад Реал Сосьєададу (4-4-2): Реміро - Пачеко, Ле Норман, Елустондо, Траоре - Оярсабаль, Меріно, Турр'єнтес, Арамбуру Йон - Мендес, Бекер
Головний тренер Барселони: Хаві Ернандес
На лаві запасних: Алонсо, Араухо, Вітор Роке, Жоау Фелікс, Кокен, Лопес, Пенья, Роберто, Ромеу, Торрес, Форт
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген - Канселу, Мартінес, Кубарсі, Кунде - Гюндоган, Крістенсен, Педрі - Рафінья, Левандовський, Ямал
Після поразки у попередньому турі Жироні Барселона дозволила Реал Мадриду стати чемпіонами Іспанії, а команді Мічела обійти себе у турнірній таблиці. Наразі блауграна займає третю сходинку і відстає від Жирони на два бали, на три очки менше має Атлетико Мадрид. Реал Сосьєдад продовжує боротися за зону єврокубків наступного сезону і наразі відстає від Реал Бетісу на один бал
Матч пройде у Барселоні на Олімпійському стадіоні, також відомому як Монжуїк та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 35-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Барселона прийме у гостях Реал Сосьєдад
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Анонс матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад 13.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 13.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад можна подивитися 13.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Минулий поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Лас-Пальмас - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Реал Сосьєдад онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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