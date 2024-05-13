Барселона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Дата проведення матчу: 13.05.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.11.2023 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Альгвасиль, Иманоль розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Жирона - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Минулий поєдинок команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Лас-Пальмас - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.
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