Барселона - Реал Сосьєдад онлайн трансляція матчу

Після поразки у попередньому турі Жироні Барселона дозволила Реал Мадриду стати чемпіонами Іспанії, а команді Мічела обійти себе у турнірній таблиці. Наразі блауграна займає третю сходинку і відстає від Жирони на два бали, на три очки менше має Атлетико Мадрид. Реал Сосьєдад продовжує боротися за зону єврокубків наступного сезону і наразі відстає від Реал Бетісу на один бал