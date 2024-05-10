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Алавес - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 травня 2024, 22:00 - Мендисорроса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Алавес
Витория-Гастейс
До початку
00 : 00 : 00
Жирона
Жирона
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
32%
Нічия
29%
Жирона
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Deportivo Alaves and Girona FC is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Deportivo Alaves playing at home, Deportivo Alaves have won 3 times, there have been 2 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 9-8 in favour of Girona FC.
  • During the last 16 meetings, Deportivo Alaves have won 5 times, there have been 5 draws while Girona FC have won 6 times. The goal difference is 21-16 in favour of Girona FC.
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 3% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Girona FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Deportivo Alaves haven't scored in 5 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 4 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Samuel Omorodion is Deportivo Alaves's top scorer with 8 goals. Artem Dovbyk has scored 20 times for Girona FC.
  • A year ago, Girona FC were number 7 in the table with 47 points. Now they are number 3 with 71 points.
  • Deportivo Alaves wins 1st half in 20% of their matches, Girona FC in 34% of their matches.
  • Deportivo Alaves wins 20% of halftimes, Girona FC wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 3 goals.
  • When Deportivo Alaves leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Deportivo Alaves.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Deportivo Alaves won 1, Girona FC won 2, 2 draws.
  • Deportivo Alaves scores 1.2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.8 goals against Deportivo Alaves (on average).
  • Average number of goals in meetings between Deportivo Alaves and Girona FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Deportivo Alaves and Girona FC is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Deportivo Alaves scores 1.18 goals when playing at home and Girona FC scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches.
  • Luis Rioja has assisted the most goals for Deportivo Alaves with 4. Savio is Girona FC's biggest assister (9).
  • Girona FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Алавес
2
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.12.2023 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2018
18.05.2019 - 21:30 Алавес 2 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
12.01.2019 - 19:30 Жирона 1 - 1 Завершено Алавес
Кубок Іспанії 2018
05.12.2018 - 20:30 Жирона 2 - 1 Завершено Алавес
Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 1 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Алавес 3 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 19:30 Алавес 2 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.04.2024 - 17:15 Гранада 2 - 0 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 19:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 22:00 Жирона 4 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 15:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 17:15 Жирона 3 - 2 Завершено Бетіс В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Алавес
32%
Нічия
29%
Жирона
38%
LIVE
Трансляція матчу "Алавес" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
"Жирона": Гассаніга, Мігель, Арнау, Циганков, Довбик, Савіо, Блінд, Еррера, Іван Мартін, Порту, Ерік Гарсія
Інфо
"Алавес": Овоно, Теналья, Абкар, Марін, Лопес, Гуевара, Бенавідес, Гуріді, Карлос, Жуліано, Кіке
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Друга команда чемпіонату Іспанії (74 очки) їде в гості до середняка першості (11-те місце, 41 пункт).
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Анонс матчу "Алавес" - Жирона 10.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 10.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Жирона (Жирона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 18.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Минулий матч команди "Алавес" був зіграний проти "Валенсія" - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Барселона" - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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