Алавес - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Алавес" - Жирона 10.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Мендисорроса.

Дата проведення матчу: 10.05.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Алавес" (Витория-Гастейс) та командою Жирона (Жирона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 18.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)

Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921

Країна: Испания

Тренер: Луис Гарсия Пласа



Минулий матч команди "Алавес" був зіграний проти "Валенсія" - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Барселона" - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

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