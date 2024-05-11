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Гранада - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 11 травня 2024, 19:30 - Лос-Карменес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Гранада
Гранада
-
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Гранада
21%
Нічия
47%
Реал
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Granada CF and Real Madrid when Granada CF is playing at home is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Granada CF playing at home, Granada CF have won 1 times, there have been 0 draws while Real Madrid have won 8 times. The goal difference is 23-6 in favour of Real Madrid.
  • During the last 19 meetings, Granada CF have won 1 times, there have been 0 draws while Real Madrid have won 18 times. The goal difference is 57-10 in favour of Real Madrid.
  • Granada CF's last home win against Real Madrid was in 2013.
  • Real Madrid have a winning streak of 7 matches in LaLiga.
  • Did you know that Granada CF scores 25% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid haven't lost in their last 20 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 10 away matches.
  • Granada CF haven't won any of their last 15 games against Real Madrid.
  • Granada CF haven't scored in 4 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 12-4-1.
  • Myrto Uzuni is Granada CF's top scorer with 11 goals. Jude Bellingham has scored 18 times for Real Madrid.
  • Sergio Ruiz has assisted the most goals for Granada CF with 4. Federico Valverde is Real Madrid's biggest assister (8).
  • Gerard Gumbau has more yellow cards (11) than any other player at Granada CF. Eduardo Camavinga has collected 8 for Real Madrid.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 34 consecutive matches.
  • Granada CF wins 1st half in 22% of their matches, Real Madrid in 42% of their matches.
  • Granada CF wins 22% of halftimes, Real Madrid wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Granada CF leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Granada CF is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Granada CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Granada CF's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Granada CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Granada CF won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Granada CF.
  • Granada CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Granada CF scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.6 goals against Granada CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Granada CF and Real Madrid is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Granada CF and Real Madrid is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Granada CF scores 1.42 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.7 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Гранада
1
Перемог
20
Ігор
19
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 19:35 Реал 2 - 0 Завершено Гранада
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.02.2022 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Гранада
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.11.2021 - 17:15 Гранада 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
13.05.2021 - 23:00 Гранада 1 - 4 Завершено Реал
Останні матчі - Гранада
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 22:00 Севілья 3 - 0 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.04.2024 - 17:15 Гранада 3 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.04.2024 - 22:00 Атлетік 1 - 1 Завершено Гранада Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.04.2024 - 17:15 Гранада 2 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.04.2024 - 21:00 Гранада 0 - 1 Завершено Валенсія П
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.05.2024 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 17:15 Реал 3 - 0 Завершено Кадіс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Баварія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Гранада
21%
Нічия
47%
Реал
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Batalla, Augusto
    Воротар
  • 7
    Boye, Lucas
  • 23
    Gumbau, Gerard
  • 18
    Jozwiak, Kamil
    Півзахисник
  • 2
    Mendez, Bruno
    Форвард
  • 14
    Miquel, Ignasi
    Захисник
  • 15
    Neva, Carlos
  • 19
    Pellistri, Facundo
    Форвард
  • 22
    Piatkowski, Kamil
    Захисник
  • 20
    Ruiz, Sergio
    Півзахисник
  • 11
    Uzuni, Myrto
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 24
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Рамон Сандоваль
  • Карло Анчелотти
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Трансляція матчу Гранада - Реал
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Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Пабло Гонсалес Фуентес
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Аррісабалага, Беллінгем, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Карвахаль, Кроос, Лунін, Менді, Начо, Родріго
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-3): Куртуа - Гарсія, Рюдігер, Мілітао, Васкес - Себальйос, Камавінга, Модрич - Діас, Хоселу, Гюлер
Головний тренер Гранади: Хосе Рамон Сандоваль
На лаві запасних: Аресо, Вільяр, Кальєхон, Корбяну, Лопес, Мартінес, Мауасса, Мелендо, Онгла, Санчес, Торренте
Інфо
Стартовий склад Гранади (4-4-2): Баталья - Нева, Мікель, Пйонтковський, Бруно Мендес - Юзвяк, Гумбау, Руїс, Пельїстрі - Узуні, Боє
Гранада займає передостанню сходинку турнірної таблиці і разом з АЛьмерією та Кадісом претендує на виліт. За чотири матчі до закінчення сезону команда відстає від безпечної зони на одинадцять очок, тому поразка у сьогоднішньому матчі оформить їм путівку у Сегунду. Після попереднього туру Реал оформив чемпіонство, тому всі матчі для вершкових не мають турнірного значення
Матч пройде у Ґранаді на "Естадіо Нуево Лос Карменес" та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 35-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Гранада прийме у гостях Реал Мадрид
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Останні матчі
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Анонс матчу Гранада - Реал 11.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Гранада (Гранада) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Лос-Карменес.

Дата проведення матчу: 11.05.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Гранада (Гранада) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Гранада залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Гранада у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Рамон Сандоваль и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Гранада - Реал можна подивитися 11.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Гранада - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Гранада (Гранада)
Рік заснування Гранада (Гранада): 1931
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рамон Сандоваль

Попередній поєдинок команди Гранада був зіграний проти "Севілья" - 05.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Баварія" - 08.05.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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