Гранада - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Гранада - Реал 11.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Гранада (Гранада) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Лос-Карменес.

Дата проведення матчу: 11.05.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Гранада (Гранада) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Гранада залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Гранада у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Рамон Сандоваль и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Гранада (Гранада)

Рік заснування Гранада (Гранада): 1931

Країна: Испания

Тренер: Хосе Рамон Сандоваль



Попередній поєдинок команди Гранада був зіграний проти "Севілья" - 05.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Баварія" - 08.05.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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