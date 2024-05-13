Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведення матчу: 14.05.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 26.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Бернлі" - 11.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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