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Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 травня 2024, 22:00 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 1
Оновити
63'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
36' Родріго Бентанкур
51' Haaland, Erling 55' Родріго Бентанкур Вийшов: Kulusevski, Dejan 57' Porro, Pedro
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
32%
Нічия
35%
Манчестер Сіті
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 18 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 8 times. The goal difference is 43-32 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 60 meetings, Tottenham Hotspur have won 29 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 22 times. The goal difference is 91-86 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 1-0 (Tottenham Hotspur at home) and 4-2 (Manchester City at home).
  • Tottenham Hotspur have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Manchester City have a winning streak of 7 matches in Premier League.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Tottenham Hotspur have lost 4 matches in a row.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City have lost none of their last 15 away matches.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 0 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 12-0-5.
  • Son Heung-min is Tottenham Hotspur's top scorer with 17 goals. Erling Haaland has scored 25 times for Manchester City.
  • Son Heung-min has assisted the most goals for Tottenham Hotspur with 9. Julian Alvarez is Manchester City's biggest assister (9).
  • Yves Bissouma has more yellow cards (8) than any other player at Tottenham Hotspur. Rodri has collected 8 for Manchester City.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 29% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 29% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 54% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 2, Manchester City won 2, 1 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur scores 1.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 1.6.
  • Tottenham Hotspur scores 2.05 goals when playing at home and Manchester City scores 2.45 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
10
Перемог
28
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Бернлі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 14:30 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Тоттенхем П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 14:30 Фулгем 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.04.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2023/2024
20.04.2024 - 19:15 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі В
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Головні події
Porro, Pedro
57'
Родріго Бентанкур
Вийшов: Kulusevski, Dejan
55'
51'
Haaland, Erling ГООЛ!
Родріго Бентанкур
36'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
32%
Нічия
35%
Манчестер Сіті
32%
Склади команд
13
Vicario, Guglielmo
37
Van de Ven, Micky
6
Dragusin, Radu
17
Romero, Cristian
23
Porro, Pedro
29
Sarr, Pape Matar
5
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
30
Родріго Бентанкур
10
Maddison, James
7
Heung-min, Son
22
Johnson, Brennan
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
8
Матео Ковачіч
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 7
    Heung-min, Son
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 5
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
    55 36
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 6
    Dragusin, Radu
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
    57
  • 13
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    51
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
54%
Володіння м'ячем
46%
7
Штрафні
9
8
Фоли
5
2
Удари в отвір
2
4
Кутові
2
1
Сейви
2
1
Офсайди
2
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
2
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
59'
Усе може бути погано з де Брюйне.
57'
Жовта картка
Сарр безсоромно наступив на ногу де Брюйне ззаду в центрі поля.
55'
Заміна
Бентанкура замінили на Кулушевські.
53'
І надалі намагається атакувати Сіті.
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! Контратаку через лівий фланг Фоден завершив подачею на дальній бік штрафного, де Сілва зіграв на де Брюйне, а той покотив на Голанда у воротарський.
49'
Небезпечний момент
Прострілив Джонсон із правого флангу на ближній кут воротарського, де Сон у дотик переводив над Едерсоном, але той відбив.
47'
Небезпечний момент
Де Брюйне на центральному вході до штрафного отримав відскок із лівого флангу, але в дальній Вікаріо не пробив.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі Тоттенгем стримав суперників. Та чи стримає в другому — ой, не факт. Моменти в Сіті вже були дуже хороші для того, аби виходити вперед, але трохи не щастило. Хоча й у захисті команда Гвардіоли грає не зразково.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Небезпечний момент
Голанд на завершення подачі з лівого флангу штрафного від Фодена против у ван де Вена перед собою, після чого в нього з-за спини добивав Бернарду, але влучив у Дрегушіна біля лівої стійки.
44'
Родрі помилився з передачею на лівий фланг атаки.
42'
Фодена праворуч у захисті збив Порро.
40'
Сарр сфолив у центрі поля проти Діаша.
38'
Небезпечний момент
Гвардіол зльоту на дальньому куті воротарського перевів подачу Вокера з правого флангу над воротами.
37'
Едерсон на ближній забрав простріл Гейб'єрга з лівого флангу.
35'
Жовта картка
Картка за підкат проти Фодена на правому фланзі атаки таки наздогнала Бентанкура.
33'
Едерсон змахнув на кутовий передачу Джонсона з правого флангу штрафного на ближню.
32'
Контроль м'яча від Тоттенгема в центрі поля.
30'
Пас до правого флангу штрафного на де Брюйне перехопив Бентанкур.
28'
Пас Бентанкура на правий фланг атаки пішов у спину Джонсону та в аут.
26'
Діаш перевів на кутовий у центрі штрафного подачу з правого флангу від Джонсона.
24'
Ковачич збив Дрегушина перед чужим штрафним.
22'
Команда Гвардіоли наразі не може дати ради побудові суперників.
20'
Бентанкур наступив на ногу Фодена на правому фланзі оборони.
17'
Гвардіол перевів на кутовий простріл Джонсона з правого флангу штрафного.
16'
Небезпечний момент
Гейб'єрг махнув ногою повз м'яч під час відскоку в центрі штрафного, але Фоден у нього за спиною Вікаріо не пробив.
15'
Кутовий
Гості виконали дві невдалі подачі з правого флангу від кутового.
14'
Вокер забіг до правого флангу штрафного знову, але прострілив у ноги Гейб'єргу.
12'
Ромеро сфолив у центрі поля проти Фодена.
10'
Бернарду сфолив проти Меддісона в центрі поля.
8'
Офсайд
Офсайд у Вокера під час закидання до правого флангу штрафного.
6'
Небезпечний момент
Бентанкур на центральному вході до штрафного завершував передачу з правого флангу від Джонсона ударом під поперечину, але Едерсон парирував.
5'
Господарі захопили контроль над м'ячем.
3'
Голанд сфолив проти Ромеро в боротьбі в повітрі в центрі поля.
2'
Тоттенгем пресингує на чужій половині.
1'
Контроль м'яча від гостей на початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Манчестер Сіті вибив Тоттенгем із 1/16 фіналу Кубка Англії — 1:0.
Інфо
У першому колі була нічия — 3:3.
Інфо
Манчестер Сіті йде другим із 26 перемогами, 7 нічиїми та 3 поразками — 85 очок.
Інфо
Тоттенгем іде п'ятим із 19 перемогами, 6 нічиїми та 11 поразками — 63 очки.
Запасні: Ортега, Стоунз, Аке, Льюїс, Гріліш, Нунеш, Бобб, Доку, Альварес.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Сілва, де Брюйне, Фоден — Голанд.
Запасні: Остін, Емерсон, Голл, Скіпп, Ло Чельсо, Кулушевські, Мур, Хіль, Скарлетт.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дрегушін, ван де Вен — Бентанкур, Гейб’єрг, Сарр — Меддісон, Сон Хин Мін, Джонсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Кріс Кавана (Манчестер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Сіті.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" 14.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 14.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 26.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 14.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Бернлі" - 11.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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