Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

У першому таймі Тоттенгем стримав суперників. Та чи стримає в другому — ой, не факт. Моменти в Сіті вже були дуже хороші для того, аби виходити вперед, але трохи не щастило. Хоча й у захисті команда Гвардіоли грає не зразково.