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ФК Олександрія - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 17 квітня 2024, 18:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Козык, Ярослав
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
15'
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
48%
Нічия
23%
Оболонь
29%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Obolon Kyiv have lost 3 away matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Obolon Kyiv have received 8 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 8 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Artem Shulyanskyi is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Igor Krasnopir has scored 4 times for FC Obolon Kyiv.
  • Artem Shulyanskyi has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 2. Valery Dubko is FC Obolon Kyiv's biggest assister (2).
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 25% of their matches, FC Obolon Kyiv in 16% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 25% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 16%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 2 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 3 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Oleksandriya won 2, FC Obolon Kyiv won 0, 1 draws.
  • FC Oleksandriya scores 1.67 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.67 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Obolon Kyiv is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Obolon Kyiv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 1 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Оболонь
Клубні товариські матчі 2019
20.02.2019 - 18:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2012/2013
15.10.2012 - 17:30 Оболонь 1 - 3 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2011/2012
09.03.2012 - 19:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2011/2012
20.08.2011 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 13:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.03.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 0 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 18:31 Кривбас 1 - 0 Завершено Оболонь П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
48%
Нічия
23%
Оболонь
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 7
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Валерий Иващенко
Статистика матчу
4
Штрафні
2
2
Фоли
4
1
Удари в отвір
2
Удари повз
1
Сейви
1
1
ЖК
1
Кутові
Трансляція
11'
Жовта картка
10'
Небезпечний момент
7'
4'
Груша міг головою замикати простріл з флангу, але Кампуш не дозволив цього зробити.
3'
Калітвінцев перевірив Федорівського ударом з-за меж штрафного майданчика. Мʼяч пішов по центру, тому проблем у воротаря Оболоні не було.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ярослав Козик.
Запасні: Кичак (в), Марченко (в), Вовкун, Запорожець, Карась, Косовський, Прокопенко, Суханов, Чернов.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський — Осман, Дубко, Приймак, Лукʼянчук, Нагієв, Черненко, Мороз, Груша, Тарануха, Вишневський. Головний тренер — Валерій Іващенко.
Запасні: Довгий (в), Шевченко (в), Кравченко, Сігєєв, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Безерра, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Ковалець, Калітвінцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Мартинюк, Кампуш, Копина, Михайленко. Головний тренер — Руслан Ротань.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 15-го раунду УПЛ між Оболонню і Олександрією.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Оболонь 17.04.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 17.04.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Оболонь (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Оболонь у попередньому футбольному матчі 20.02.2019 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Оболонь можна подивитися 17.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Минай - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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