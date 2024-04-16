ФК Олександрія - Оболонь онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 17.04.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Оболонь (Киев):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Оболонь у попередньому футбольному матчі 20.02.2019 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Оболонь можна подивитися 17.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Минай - 13.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.