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Ворскла - Шахтар онлайн трансляція матчу

Кубок України - 15 травня 2024, 19:00 - Авангард
Головний суддя: Romanov, Vitaliy
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
24'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
24%
Нічия
13%
Шахтар
63%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 3 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 15 times. The goal difference is 35-10 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 44 meetings, FC Vorskla Poltava have won 7 times, there have been 6 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 31 times. The goal difference is 80-29 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Vorskla Poltava have lost 5 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 6 games.
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 4 matches at home.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 14 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 6 matches away from home.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 30% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 54% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 30% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 54%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 2, FC Shakhtar Donetsk won 3, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.6 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Shakhtar Donetsk is 0.8.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.35 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.19 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
5
Перемог
28
Ігор
20
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 3 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 18:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря В
Показати більше
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
24%
Нічия
13%
Шахтар
63%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 25
    Yakubu, Najeeb
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 37
    Kevin
Запасні гравці
Тренери
  • Dolganskyi, Sergiy
  • Марино Пушич
Трансляція
16'
Зубков розхитав Якубу і прострілив на ближню стійку, куди відкривався Сікана. Ісенко вийшов із воріт і кулаком вибив мʼяч подалі.
13'
Зубков вирізав класну подачу зі штрафного, яку могли замикати одразу кілька гравців. Якимось дивом мʼяч пролетів повз усіх, його зміг підхопити один із «гірників», але атака вже не була такою гострою.
6'
Вперше в сьогоднішньому матчі вдалося Ворсклі заволодіти мʼячем на якийсь час. Навіть дійшли до чужого штрафного майданчика, але на цьому все закінчилося.
5'
Шахтар очікувано починає першим номером. Поки небезпечних підходів у «гірників» не було, окрім закидання на Сікана, який не пройшов.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Віталій Романов.
Запасні: Домолега (в), Феліпе Ролрігес, Толі, Лукас Рамірес, Челядін, Нестеренко, Бацула, Ковталюк, Галас.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к) — Якубу, Скляр — М’якушко, Сіссоко, Кане — Степанюк. Головний тренер — Сергій Долганський.
Запасні: Рудько (в), Педріньйо, Гочолейшвілі, Ракицький, Назарина, Швед, Невертон, Марлон Гомес, Траоре.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля — Степаненко (к) — Кевін, Криськів, Бондаренко, Зубков — Сікан. Головний тренер — Маріно Пушич.
До фіналу команди підходять у різній формі та з різними настроєм. Шахтар кілька днів тому обіграв Динамо та забезпечив собі чемпіонство, а також довів переможну серію до 14 матчів. Ворскла ж не перемагає з початку квітня, поступившись у пʼяти іграх із шести.
На шляху до вирішального матчу полтавці розібралися с Металістом 1925 (0-3), Оболонню (0-3) та Поліссям (0-1). «Гірники» ж послідовно розгромили Верес (0-3), Віткорію (0-3) і Чорноморець (4-1).
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію фіналу Кубка України між Ворсклою і Шахтарем.
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Анонс матчу Ворскла - Шахтар 15.05.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 15.05.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 14.04.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Шахтар можна подивитися 15.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок України. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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