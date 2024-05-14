Ворскла - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Шахтар 15.05.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 15.05.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 14.04.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Минай - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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