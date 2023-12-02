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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 травня 2024, 22:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
41%
Ньюкасл
27%
Цікаві факти
  • During the last 30 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 19 times, there have been 9 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 65-25 in favour of Manchester United.
  • During the last 61 meetings, Manchester United have won 35 times, there have been 16 draws while Newcastle United have won 10 times. The goal difference is 121-63 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 0-0 (Manchester United at home) and 2-0 (Newcastle United at home).
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Newcastle United scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester United haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Manchester United haven't won any of their last 3 games against Newcastle United.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 5 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Bruno Fernandes is Manchester United's top scorer with 10 goals. Alexander Isak has scored 20 times for Newcastle United.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 27% of their matches, Newcastle United in 38% of their matches.
  • Manchester United wins 27% of halftimes, Newcastle United wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Newcastle United.
  • On their last meeting Newcastle United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Manchester United.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Newcastle United won 3, 1 draws.
  • Newcastle United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Manchester United scores 0.4 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Newcastle United is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Newcastle United is 0.8.
  • Manchester United scores 1.69 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.61 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
13
Перемог
26
Ігор
7
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 22:15 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.05.2024 - 22:00 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Бернлі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Кубок Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:53 Ковентрі Сіті 3 - 4 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 17:00 Ньюкасл 5 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Крістал Пелес 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 14:30 Ньюкасл 4 - 0 Завершено Тоттенхем В
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
41%
Ньюкасл
27%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Роберт Джонс.
Запасні: Баїндир (в), Антоні, Гейлунд, Еріксен, Камбвала, Кольєр, Мартінес, Рашфорд, Форсон.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Каземіро, Ван-Біссака — Амрабат, Мейну — Гарначо, Мактоміней, Діалло — Фернандеш. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
Запасні: Поуп (в), Альмірон, Барнс, Вайт, Дамметт, Жоелінтон, Мерфі, Рітчі, Шер.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Дубравка — Голл, Берн, Крафт, Тріпп’єр (к) — Андерсон, Гімараеш, Лонгстофф — Гордон, Ісак, Мерфі. Головний тренер — Едді Гау.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 34-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ньюкасл.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 15.05.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 15.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ньюкасл", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ньюкасл" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" можна подивитися 15.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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