Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі" 15.05.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 15.05.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось з такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ньюкасл" - 11.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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