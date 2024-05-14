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Брайтон енд Хоув Альбіон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 травня 2024, 21:45 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
3'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
38%
Нічия
27%
Челсі
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC when Brighton & Hove Albion is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 3 draws while Chelsea FC have won 3 times. The goal difference is 14-12 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 17 meetings, Brighton & Hove Albion have won 3 times, there have been 5 draws while Chelsea FC have won 9 times. The goal difference is 31-20 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Brighton & Hove Albion won both games against Chelsea FC (4-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 3 of their 17 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Joao Pedro is Brighton & Hove Albion's top scorer with 9 goals. Cole Palmer has scored 21 times for Chelsea FC.
  • Pascal Gross has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 10. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (10).
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 30% of their matches, Chelsea FC in 33% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 30% of halftimes, Chelsea FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Chelsea FC won 3, 0 draws.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Chelsea FC is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.64 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
2
Перемог
13
Ігор
7
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Челсі 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
38%
Нічия
27%
Челсі
35%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
3
Igor
5
Dunk, Lewis
4
Webster, Adam
2
Lamptey, Tariq
11
Gilmour, Billy
13
Паскаль Гросс
24
Adingra, Simon
10
Enciso, Julio
40
Facundo, Buonanotte
9
Pedro, Joao
28
Petrovic, Djordje
27
Gusto, Malo
14
Трево Чалоба
5
Badiashile, Benoit
3
Cucurella, Marc
25
Caicedo, Moises
23
Gallagher, Conor
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
10
Mudryk, Mykhailo
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 9
    Pedro, Joao
    Півзахисник
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 10
    Enciso, Julio
  • 40
    Facundo, Buonanotte
    Півзахисник
  • 11
    Gilmour, Billy
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Маурисио Почеттино
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
1'
Буонанотте впав від фолу Галлагера на лівому фланзі оборони.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Челсі вибив Брайтон із 1/16 фіналу Кубка ліги (1:0).
Інфо
У першому колі переміг Челсі — 3:2.
Інфо
Челсі іде сьомим із 16 перемогами, 9 нічиїми та 11 поразками — 57 очок.
Інфо
Брайтон іде десятим із 12 перемогами, 12 нічиїми та 12 поразками — 48 очок.
Запасні: Беттінеллі, Сілва, Чілвелл, Джеймс, Колвілл, Казадеї, Угочукву, Стерлінг, Нкунку.
Челсі: Петрович — Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Джексон.
Запасні: Стіл, Атом, Барко, Оффіа, Лаллана, Модер, Балеба, Велбек, Фаті.
Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, Вебстер, Данк, Ігор, — Гросс, Гілмор — Буонанотте, Енсісо, Адінгра — Педро.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Сейлсбері (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Amex Стедіум (Брайтон, Англія) зіграють Брайтон та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі" 15.05.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 15.05.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось з такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі" можна подивитися 15.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ньюкасл" - 11.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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