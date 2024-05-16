Альмерія - Барселона онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Альмерія (Алмерия) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Эстадио Медитерранно.
Дата проведення матчу: 16.05.2024
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь між Альмерія (Алмерия) та командою "Барселона" (Барселона):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Альмерія у попередньому футбольному матчі 20.12.2023 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Пепе Мель и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Альмерія - "Барселона" можна подивитися 16.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Альмерія - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерія (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Пепе Мель
Попередній поєдинок команди Альмерія був зіграний проти Бетіс - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 13.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Слідкуйте за результатами матчу Альмерія - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.