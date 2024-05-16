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Альмерія - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 травня 2024, 22:30 - Эстадио Медитерранно . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Альмерія
Алмерия
0 - 1
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
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Хід матчу
14' Marin, Fermin Lopez
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
26%
Нічия
35%
Барселона
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between UD Almeria and FC Barcelona is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with UD Almeria playing at home, UD Almeria have won 1 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 5 times. The goal difference is 21-6 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 17 meetings, UD Almeria have won 1 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 14 times. The goal difference is 50-10 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 1-0 (UD Almeria at home) and 2-0 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that UD Almeria scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Barcelona scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • UD Almeria have a losing streak of 3 matches at home.
  • UD Almeria have played 18 home matches in a row without winning.
  • UD Almeria haven't scored in 7 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria's home record this season: 0-8-9.
  • FC Barcelona's away record this season: 9-6-2.
  • Sergio Arribas is UD Almeria's top scorer with 6 goals. Robert Lewandowski has scored 17 times for FC Barcelona.
  • Lucas Robertone has assisted the most goals for UD Almeria with 5. Raphinha is FC Barcelona's biggest assister (9).
  • Lucas Robertone has more yellow cards (10) than any other player at UD Almeria. Frenkie de Jong has collected 7 for FC Barcelona.
  • A year ago, UD Almeria were number 14 in the table with 39 points. Now they are number 20 with 17 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • UD Almeria wins 1st half in 22% of their matches, FC Barcelona in 38% of their matches.
  • UD Almeria wins 22% of halftimes, FC Barcelona wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When UD Almeria leads 1-0 at home, they win in 20% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When UD Almeria is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than UD Almeria.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings UD Almeria won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • UD Almeria scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against UD Almeria (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Almeria and FC Barcelona is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Almeria and FC Barcelona is 1.
  • UD Almeria scores 0.91 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.81 goals when playing away (on average).
  • UD Almeria have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Альмерія
1
Перемог
7
Ігор
6
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 19:30 Альмерія 1 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
08.04.2015 - 21:00 Барселона 4 - 0 Завершено Альмерія
Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.05.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 2 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 17:15 Альмерія 1 - 3 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 17:15 Альмерія 1 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Альмерія Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен П
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Новини команд
Головні події
14'
Marin, Fermin Lopez ГООЛ!
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
26%
Нічия
35%
Барселона
38%
Склади команд
25
Maximiano, Luis
24
Langa, Bruno
21
Chumi
22
Montes, Cesar
18
Pubill Pages, Marc
5
Robertone, Lucas
26
Pena, Marcos
8
Viera, Jonathan
10
Адрiан Ембарба
15
Lozano, Choco
12
Лео Баптiстан
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
33
Cubarsi Paredes, Pau
5
Martinez, Inigo
39
Fort Garcia, Hector
8
Pedri
20
Серхi Роберто
16
Marin, Fermin Lopez
27
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
7
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 10
    Адрiан Ембарба
    Півзахисник
  • 15
    Lozano, Choco
  • 12
    Лео Баптiстан
    Форвард
  • 5
    Robertone, Lucas
    Півзахисник
  • 26
    Pena, Marcos
    Півзахисник
  • 8
    Viera, Jonathan
  • 24
    Langa, Bruno
    Захисник
  • 21
    Chumi
    Захисник
  • 22
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 18
    Pubill Pages, Marc
    Півзахисник
  • 25
    Maximiano, Luis
    Воротар
  • 27
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
    14
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 33
    Cubarsi Paredes, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 39
    Fort Garcia, Hector
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Пепе Мель
  • Xavi
Статистика матчу
3
Удари в отвір
4
5
Штрафні
8
4
Офсайди
1
3
Сейви
3
4
Фоли
4
2
Удари повз
5
1
Блоковано ударів
1
3
Кутові
5
39%
Володіння м'ячем
61%
LIVE
Трансляція матчу Альмерія - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Небезпечний момент
Дальній удар із правого флангу від Ферміна воротар парирував у протилежному куті на кутовий.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
44'
Офсайд
Закидання до правого флангу атаки на хід Лосано пішло до офсайду.
42'
Небезпечний момент
Штанга! Вієра з глибини правого флангу зіграв до штрафного на Ембарбу, той бив у дальній кут низом, але влучив у каркас воріт.
39'
Просто немає темпу в атаці Альмерії. Наче й гравці цікаві є, але нічого не можуть створити.
37'
Фол проти Пеньї від Форта біля центральної лінії.
35'
Простріл Форта із закидання на лівий фланг штрафного блокував захисник.
33'
Контроль м'яча в глибині власної половини від Барселони.
31'
Офсайд
Закидання до правого флангу штрафного Ембарба зупинив у офсайді.
28'
Заспокоїли гру команди. Барса віддала м'яч.
26'
Ембарба на лівому фланзі штрафного заробив лише кутовий у боротьбі проти Кубарсі.
24'
Небезпечний момент
Лосано зупинився на правому фланзі атаки, розкрутився, і пробив із місця в ближній кут — тер Штеген парирував.
22'
Небезпечний момент
І от як зараз той Баптістао примудрився не влучити в ближній кут на завершення ривку правим флангом?
20'
Просто не можуть зв'язати дві-три передачі господарів. Сегунда, як не крути.
18'
Ямал прострілив із лівого флангу штрафного на ближню, але захисники блокували на кутовий.
16'
Альмерія контролює м'яч на власній половині. А сенс?
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Форт із лівого флангу виконав подачу на дальню стійку, де самотній із ударом головою був Фермін.
11'
Небезпечний момент
Ланга прискорився до лівого флангу штрафного, після чого накрутив Кунде, але низом у дальній пробив до рук тер Штегена.
10'
Небезпечний момент
Ферран пропустив поміж ніг передачу Кубарсі з центру поля на лівий фланг штрафного для Левандовські, але той пробив над воротами.
7'
Тер Штеген забрав до рук відскок від заблокованого удару Ембарби здалеку з лівого флангу.
4'
Офсайд
Баптістао з власної половини штовхнув м'яч на правий фланг штрафного в офсайд для Лосано.
3'
Прикотився до рук Машиміану дальній удар із зони перед штрафним від Левандовські.
2'
Ямал один в один на правому фланзі не зміг обіграти Робертоне.
1'
Контроль м'яча від Барселони на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Пенья, Кочен, Канселу, Рафінья, Феліш, Крістенсен, Алонсо, Ромеу, Роке.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Форт — Педрі, Роберто, Лопес — Ямал, Левандовські, Торрес.
Запасні: Маріно, Фернандо, Лопі, Суарес, Мелеро, Радованович, Посо, Аррібас, Сентельєс, Коне, Ромеро, Санс.
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Чумі, Монтес, Ланга — Робертоне, Вієра, Пенья — Баптістао, Лосано, Ембарба.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хав'єр Альберола Рохас (Кастілья-Ла-Манча, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 36-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо де лос Хуегос Медітерранеос (Альмерія, Іспанія) зіграють Альмерія та каталонська Барселона.
Інфо
У першому колі перемогла Барселона — 3:2.
Інфо
Барселона йде другою з 23 перемогами, 7 нічиїми, 5 поразками — 76 очок.
Інфо
Альмерія йде останньою з 2 перемогами, 11 нічиїми, 22 поразками — 17 очок.
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Анонс матчу Альмерія - "Барселона" 16.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Альмерія (Алмерия) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Эстадио Медитерранно.

Дата проведення матчу: 16.05.2024
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Альмерія (Алмерия) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Альмерія у попередньому футбольному матчі 20.12.2023 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Пепе Мель и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Альмерія - "Барселона" можна подивитися 16.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Альмерія - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерія (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Пепе Мель

Попередній поєдинок команди Альмерія був зіграний проти Бетіс - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 13.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Альмерія - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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