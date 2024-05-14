Жирона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 14.05.2024
Час початку матчу: 23:00
Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та Жирона у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Марселино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Алавес" - 10.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль
Минулий матч команди Вільярреал був зіграний проти "Севілья" - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.
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