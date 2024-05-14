Жирона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Після учорашньої перемоги Барселони підопічні Мічела поступилися їм другим місцем. Жирона вже гарантувала собі Лігу чемпіонів наступного сезону, але поки відкритим залишається питання, на якому місці фінішує команда, адже поки вони можуть поборотися з Барсою за друге місце, або поступитися третьою сходинкою Атлетико Мадрид. Вілярреал займає дев'яту сходинку Ла Ліги і математично може претендувати на єврокубки наступного сезону, проте ці шанси дуже малоймовірні