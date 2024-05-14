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Жирона - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 14 травня 2024, 23:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
18'
Вільярреал
Вильярреаль
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
43%
Нічия
32%
Вільярреал
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and Villarreal CF is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 2 times, there have been 0 draws while Villarreal CF have won 5 times. The goal difference is 10-6 in favour of Villarreal CF.
  • During the last 12 meetings, Girona FC have won 5 times, there have been 0 draws while Villarreal CF have won 7 times. The goal difference is 16-12 in favour of Villarreal CF.
  • Girona FC's last home win against Villarreal CF was in 2012.
  • Last season Villarreal CF won both games against Girona FC (1-0 at home and 2-1 away).
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Girona FC have 5 successive home wins.
  • Did you know that Girona FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Villarreal CF scores 21% of their goals between the minutes 46-60?
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches.
  • Girona FC have won 5 home matches in a row.
  • Girona FC haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 2 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 14-2-1.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 20 goals. Alexander Sorloth has scored 17 times for Villarreal CF.
  • Savio has assisted the most goals for Girona FC with 9. Alex Baena is Villarreal CF's biggest assister (12).
  • A year ago, Girona FC were number 7 in the table with 48 points. Now they are number 2 with 74 points.
  • A year ago, Villarreal CF were number 5 in the table with 57 points. Now they are number 9 with 45 points.
  • Girona FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 36% of their matches, Villarreal CF in 25% of their matches.
  • Girona FC wins 36% of halftimes, Villarreal CF wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 56% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Villarreal CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • Villarreal CF have lost just 1 of their last 5 games against Girona FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 1, Villarreal CF won 4, 0 draws.
  • Girona FC scores 0.6 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1.6 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Villarreal CF is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Villarreal CF is 0.6.
  • Girona FC scores 2.5 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Girona FC haven't lost in their last 4 games.
  • Yangel Herrera has more yellow cards (9) than any other player at Girona FC. Alex Baena has collected 9 for Villarreal CF.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
3
Перемог
8
Ігор
5
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 Жирона 1 - 2 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона
Кубок Іспанії 2020/2021
26.01.2021 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.05.2024 - 22:00 Алавес 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 22:00 Жирона 4 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 15:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Жирона П
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Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 17:15 Вільярреал 3 - 2 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 17:15 Сельта 3 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.04.2024 - 19:30 Вільярреал 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 17:15 Альмерія 1 - 2 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.04.2024 - 19:30 Атлетік 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
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Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
43%
Нічия
32%
Вільярреал
25%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
25
Garcia, Eric
16
Savio
21
Herrera, Yangel
14
Garcia, Aleix
23
Martin, Ivan
8
Віктор Циганков
9
Артем Довбик
13
Jorgensen, Filip
17
Кіко Феменія
12
Bailly, Eric
2
Mosquera, Yerson
5
Cuenca, Jorge
25
Traore, Bertrand
10
Данiель Парехо
4
Comesana, Santi
16
Baena, Alex
9
Гонсало Гуедес
11
Sorloth, Alexander
Стартовий склад
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 16
    Savio
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
  • 25
    Garcia, Eric
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 9
    Гонсало Гуедес
    Форвард
  • 11
    Sorloth, Alexander
    Форвард
  • 25
    Traore, Bertrand
    Півзахисник
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
  • 4
    Comesana, Santi
    Півзахисник
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
  • 17
    Кіко Феменія
    Півзахисник
  • 12
    Bailly, Eric
    Захисник
  • 2
    Mosquera, Yerson
    Півзахисник
  • 5
    Cuenca, Jorge
  • 13
    Jorgensen, Filip
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Марселино
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Удари повз
2
1
Сейви
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Вільярреал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
16'
Алексіс Гарсія навішує з правого флангу і Еррера намагався скинути на партнерів, але невдало і м'яч полетів за межі поля
15'
Непогане закидання на Серлота у бік воріт жироністас, але його випередив Гассаніга, який вибив м'яч головою за межами карного майданчику
13'
Небезпечний момент
Ще один дальній удар від гостей і Баена намагався влучити у ворота, але відправив м'яч повз володіння Гассаніги
12'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили каталонці і після навісу Блінд пробив головою, але влучив у суперника
11'
Небезпечний момент
Неймовірна передача від Циганкова на Довбика, проте Артем не зумів підлаштуватися під удар і довелося наново розпочинати атаку
11'
Циганков скидав на Довбика головою, але його випередив Москера і вибив м'яч
10'
Тепер дальній удар виконав Еррера, проте неточно і м'яч полетів над поперечиною
9'
Небезпечний момент
Небезпечний дальній удар від Траоре з-за меж карного майданчику, але Гассаніга витягнув м'яч з самого кута воріт
6'
Тепер відповідь від каталонців і Циганков виконав простріл з правого флангу, але його передача була заблокована
4'
Небезпечний момент
Небезпечна контратака гостей і Серлот виконав простріл з лівого флангу, але Гуедеш трішки не встиг за м'ячем
Жирона розпочала цей матч першим номером і саме вони здебільшого контролюють м'яч, але до воріт суперників підходять дуже обережно
1'
Свисток
Хосе Марія Санчес Мартінес дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Хосе Марія Санчес Мартінес
Головний тренер Вільярреалу: Марселіно Гарсія Тораль
На лаві запасних: Ахомаш, Капу, Манді, Моралес, Морено, Рейна, Терратс, Трігерос
Інфо
Стартовий склад Вільярреалу (4-4-2): Йоргенсен - Куенка, Байї, Москера, Феменія - Баена, Парехо, Комесанья, Траоре - Серлот, Гуедеш
Головний тренер Жирони: Мічел Анхель Санчес Муньйос
На лаві запасних: Валері, Вілья, Порту, Торре, Фуїдіас, Хастін, Хуан Карлос, Хуанпе
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-2-3-1): Гассаніга - Гутьеррес, Блінд, Лопес, Гарсія Е. - Мартін, Еррера - Савіо, Гарсія А., Циганков - Довбик
Після учорашньої перемоги Барселони підопічні Мічела поступилися їм другим місцем. Жирона вже гарантувала собі Лігу чемпіонів наступного сезону, але поки відкритим залишається питання, на якому місці фінішує команда, адже поки вони можуть поборотися з Барсою за друге місце, або поступитися третьою сходинкою Атлетико Мадрид. Вілярреал займає дев'яту сходинку Ла Ліги і математично може претендувати на єврокубки наступного сезону, проте ці шанси дуже малоймовірні
Матч пройде у Жироні на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві та розпочнеться о 23:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 36-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийме у гостях Вільярреал
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Анонс матчу Жирона - Вільярреал 14.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 14.05.2024
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та Жирона у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Марселино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Вільярреал можна подивитися 14.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Алавес" - 10.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Минулий матч команди Вільярреал був зіграний проти "Севілья" - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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