Реал Сосьєдад - Валенсія онлайн трансляція матчу

Обидві команди продовжують боротьбу за зону єврокубків і наразі ближче до неї Реал Сосьєадад, який має в своєму активі 54 очки і перед початком туру відставав від Реал Бетісу на один бал. Валенсія займає дев'яте місце і відстає від зони єврокубків на сім балів за три тури до закінчення регулярного сезону