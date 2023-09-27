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Реал Сосьєдад - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 16 травня 2024, 23:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
1 - 0
Оновити
22'
Валенсія
Валенсия
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Хід матчу
3' Silva, Andre
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
29%
Нічия
32%
Валенсія
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and Valencia CF when Real Sociedad San Sebastian is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 8 times, there have been 10 draws while Valencia CF have won 9 times. The goal difference is 34-29 in favour of Real Sociedad San Sebastian.
  • During the last 55 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 16 times, there have been 18 draws while Valencia CF have won 21 times. The goal difference is 76-66 in favour of Valencia CF.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Sociedad San Sebastian at home) and 1-0 (Valencia CF at home).
  • Valencia CF have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Sociedad San Sebastian scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Valencia CF scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Valencia CF have lost 3 matches in a row.
  • Real Sociedad San Sebastian haven't scored in 5 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 6 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Mikel Oyarzabal is Real Sociedad San Sebastian's top scorer with 9 goals. Hugo Duro has scored 13 times for Valencia CF.
  • Brais Mendez has assisted the most goals for Real Sociedad San Sebastian with 6. Diego Lopez Noguerol is Valencia CF's biggest assister (6).
  • A year ago, Valencia CF were number 13 in the table with 40 points. Now they are number 8 with 48 points.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 32% of their matches, Valencia CF in 33% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 32% of halftimes, Valencia CF wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Real Sociedad San Sebastian.
  • On their last meeting Real Sociedad San Sebastian won by 1 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In LaLiga, Real Sociedad San Sebastian has better performance than Valencia CF.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 1, Valencia CF won 1, 3 draws.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.4 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 0.4 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Valencia CF is 0.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Valencia CF is 0.8.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.38 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.17 goals when playing away (on average).
  • Valencia CF haven't won in their last 4 games.
  • Valencia CF has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
12
Перемог
25
Ігор
6
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 22:30 Валенсія 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.11.2022 - 17:15 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.02.2022 - 15:00 Валенсія 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 15:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 15:00 Хетафе 1 - 1 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 2 - 2 Завершено Альмерія Н
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.05.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 1 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 19:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Осасуна 0 - 1 Завершено Валенсія В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Silva, Andre
3'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
29%
Нічия
32%
Валенсія
39%
Склади команд
1
Remiro, Alex
17
Tierney, Kieran
20
Pacheco, Jon
24
Le Normand, Robin
2
Odriozola, Alvaro
7
Barrenetxea, Ander
8
Мікель Меріно
22
Turrientes, Benat
12
Zakharyan, Arsen
21
Silva, Andre
14
Kubo, Takefusa
25
Mamardashvili, Giorgi
12
Correia, Thierry
3
Mosquera, Cristhian
15
Ozkacar, Cenk
20
Дімітрі Фулк'є
11
Gonzalez, Peter
8
Guerra Moreno, Javier
6
Guillamon, Hugo
16
Lopez Noguerol, Diego
17
Роман Яремчук
10
Almeida, Andre
Стартовий склад
  • 21
    Silva, Andre
    3
  • 14
    Kubo, Takefusa
    Півзахисник
  • 7
    Barrenetxea, Ander
    Півзахисник
  • 8
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 22
    Turrientes, Benat
    Півзахисник
  • 12
    Zakharyan, Arsen
    Півзахисник
  • 17
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 20
    Pacheco, Jon
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 2
    Odriozola, Alvaro
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 10
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 11
    Gonzalez, Peter
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 6
    Guillamon, Hugo
    Захисник
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Захисник
  • 12
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 15
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Рубен Бараха
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
Штрафні
2
Офсайди
2
2
Фоли
1
Сейви
1
68%
Володіння м'ячем
32%
Удари повз
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - "Валенсія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
19'
Після нетривалого контролю м'яча від Лос Чес його повернули собі господарі і продовжують тиснути на ворота суперника
16'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості, але після навісу суперники виграли боротьбу та вибили м'яч
15'
Небезпечний момент
Герра виконав удар з-за меж карного майданчику і після мінімального рикошету м'яч вийшов за межі поля
14'
Дуже сильно баски насіли на ворота суперників і не дають ні секунди відпочинку та катають м'яч на різних флангах
12'
Спроба Барренечеа вирізати м'яч швидою у дальній кут вийшла невдалою і Мамардашвілі спокійно забрав м'яч у руки
10'
Тепер Барренечеа виконав простріл з лівого флангу, але м'яч прилітає на голову супернику, який вибиває його
9'
Непогана атака біло-синіх, але передача на Барренечеа вийшла невдалою
7'
Офсайд
І знову Яремчук отримує передачу в атаку, але знову він опинився у положенні поза грою
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! А от господарі забивають! Барренечеа виконав закидання з лівого флангу на протилежну стійку, де набігав одинокий Кубо, який у підкаті дістав м'яч та залишив його у полі скинувши прямо на голову Андре Сілва, який точним ударом відправив його у сітку воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Реал Сосьєдаду
2'
Офсайд
Яремчук забив гол, але арбітр одразу ж зафіксував положення поза грою у Яремчука, який ще в центрі поля отримав передачу перебуваючи за лінією останнього захисника
1'
Свисток
Сесар Сото Градо дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Сесар Сото Градо
Головний тренер Валенсії: Рубен Бараха
На лаві запасних: Абріль, Амалла, Гасьоровскі, Гая, Гонсалес, Госальбес, Ірансо, Канос, Марі, Ріверо
Інфо
Стартовий склад Валенсії (4-4-2): Мамардашвілі - Фулькьє, Озкачар, Москера, Коррея - Лопес, Гільямон, Герра, Гонсалес - Алмейда, Яремчук
Головний тренер Реал Сосьєададу: Іманоль Альгуасіль
На лаві запасних: Арамбуру, Бекер, Гонсалес, Елустондо, Марреро, Мартін, Мендес, Оласагасті, Оярсабаль, Руперес, Садік, Траоре
Інфо
Стартовий склад Реал Сосьєдаду (4-4-2): Реміро - Тірні, Пачеко, Ле Норман, Одріосола - Барренечеа, Меріно, Турр'єнтес, Захарян - Андре Сілва, Кубо
Обидві команди продовжують боротьбу за зону єврокубків і наразі ближче до неї Реал Сосьєадад, який має в своєму активі 54 очки і перед початком туру відставав від Реал Бетісу на один бал. Валенсія займає дев'яте місце і відстає від зони єврокубків на сім балів за три тури до закінчення регулярного сезону
Матч пройде у Сан-Себастіані на Реал Арені та розпочнеться о 23:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції заключного матчу 36-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Реал Сосьєдад прийме у гостях Валенсію
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - "Валенсія" 16.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 16.05.2024
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Валенсія" можна подивитися 16.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Барселона" - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Минулий матч команди "Валенсія" був зіграний проти Райо Вальєкано - 12.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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