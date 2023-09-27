Реал Сосьєдад - Валенсія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Reale Arena.
Дата проведення матчу: 16.05.2024
Час початку матчу: 23:00
Історія протистоянь між клубами Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою "Валенсія" (Валенсия):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал Сосьєдад, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Реал Сосьєдад у попередньому футбольному матчі 27.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти "Барселона" - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
Минулий матч команди "Валенсія" був зіграний проти Райо Вальєкано - 12.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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