Реал - Алавес онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 14.05.2024
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Алавес" та Реал у попередньому футбольному матчі 21.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Луис Гарсия розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Гранада - 11.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Минулий матч команди "Алавес" був зіграний проти Жирона - 10.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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