Реал - Алавес онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Реал відкриває рахунок! Кроос запустив радіокеровану передачу на Беллінгема, а той у дотик злету відправив мʼяч у ворота з рикошетом від стійки. На повторі видно, що гол був скоріше випадковістю, але від цього він не перестає бути красивим.