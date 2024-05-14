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Реал - Алавес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 14 травня 2024, 22:30 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
2 - 0
Оновити
перерыв
Алавес
Витория-Гастейс
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Хід матчу
10' Bellingham, Jude 27' Junior, Vinicius
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
25%
Алавес
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Deportivo Alaves when Real Madrid is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Deportivo Alaves is 3-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 10 times, there have been 0 draws while Deportivo Alaves have won 2 times. The goal difference is 35-8 in favour of Real Madrid.
  • During the last 25 meetings, Real Madrid have won 20 times, there have been 2 draws while Deportivo Alaves have won 3 times. The goal difference is 67-18 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid have a winning streak of 7 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 6 successive home wins.
  • Deportivo Alaves have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Deportivo Alaves scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid haven't lost in their last 21 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 30 home matches.
  • Deportivo Alaves have a winning streak of 3 matches.
  • Deportivo Alaves haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Deportivo Alaves haven't scored in 9 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 15-2-0.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 18 goals. Samuel Omorodion has scored 8 times for Deportivo Alaves.
  • Eduardo Camavinga has more yellow cards (8) than any other player at Real Madrid. Abdel Abqar has collected 9 for Deportivo Alaves.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 35 consecutive matches.
  • Deportivo Alaves have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Real Madrid wins 1st half in 42% of their matches, Deportivo Alaves in 20% of their matches.
  • Real Madrid wins 42% of halftimes, Deportivo Alaves wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Deportivo Alaves leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 80% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Deportivo Alaves.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Deportivo Alaves won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.6 goals in a match against Deportivo Alaves and Deportivo Alaves scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Deportivo Alaves is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Deportivo Alaves is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.55 goals when playing at home and Deportivo Alaves scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Deportivo Alaves haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
11
Перемог
13
Ігор
2
Перемог
Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
14.08.2021 - 23:00 Алавес 1 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
23.01.2021 - 21:45 Алавес 1 - 4 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.05.2024 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 17:15 Реал 3 - 0 Завершено Кадіс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Баварія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
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Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.05.2024 - 22:00 Алавес 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 1 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Алавес 3 - 0 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 19:30 Алавес 2 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.04.2024 - 17:15 Гранада 2 - 0 Завершено Алавес П
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Головні події
ГООЛ! Junior, Vinicius
27'
ГООЛ! Bellingham, Jude
10'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
25%
Алавес
38%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
3
Militao, Eder
6
Nacho
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
31
Owono, Jesus
2
Gorosabel, Andoni
16
Abqar, Abdel
16
Marin, Rafa
3
Рубен Дуарте
6
Guevara, Ander
8
Blanco, Antonio
7
Sola, Alex
10
Яніс Хаджі
11
Rioja, Luis
32
Omorodion, Samuel
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
    27
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
    10
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 32
    Omorodion, Samuel
    Форвард
  • 7
    Sola, Alex
    Захисник
  • 10
    Яніс Хаджі
    Півзахисник
  • 11
    Rioja, Luis
  • 6
    Guevara, Ander
  • 8
    Blanco, Antonio
    Півзахисник
  • 2
    Gorosabel, Andoni
  • 16
    Abqar, Abdel
    Захисник
  • 16
    Marin, Rafa
    Захисник
  • 3
    Рубен Дуарте
    Захисник
  • 31
    Owono, Jesus
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Луис Гарсия
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
1
2
Удари в отвір
3
1
Удари повз
1
8
Штрафні
3
3
Сейви
3
Фоли
7
80%
Володіння м'ячем
20%
1
Кутові
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Алавес"
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MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
41'
Вінісіус залишився сам на підступах до штрафного і вирішив пробити. Не докрутив у дальню девʼятку, над воротами полетів мʼяч.
36'
Хаджі вже не вперше намагається забити здалеку. Ця спроба вже краща, Куртуа довелося рятувати свою команду.
27'
Гоооол!!!
Вінісіус замикає простріл Камавінги та подвоює перевагу Реала! Абкару не вистачило миті, щоб залишити французького півзахисника в офсайді, а далі вже справа техніки. Взяв участь в атаці також Беллінгем, саме він розрізав захист суперника однією передачею.
19'
Вінісіус змістився з флангу в центр і в оточенні трьох захисників знайшов можливість для удару. Щоправда, сама спроба забити виявилася невдалою.
17'
Непогана контратака вимальовувалася в Алавеса, але все закінчилося прострілом Соли в руки Куртуа.
10'
Гоооол!!!
Реал відкриває рахунок! Кроос запустив радіокеровану передачу на Беллінгема, а той у дотик злету відправив мʼяч у ворота з рикошетом від стійки. На повторі видно, що гол був скоріше випадковістю, але від цього він не перестає бути красивим.
7'
Хаджі вирішив, що Куртуа вийшов із воріт задалеко та наважився на удар з центру поля. Навіть не близько до цілі, та й воротар насправді контролював ситуацію.
2'
Омородіон кілька разів поспіль розстрілював Куртуа впритул, бельгієць усе засейвив. Забити там було майже неможливо, але все одно варто відзначити впевнену гру воротаря.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Гравці Алавеса організували чемпіонський коридор для своїх опонентів з Мадрида.
Інфо
Арбітр — Матео Бускетс Феррер.
Запасні: Лунін (в), Кепа (в), Модрич, Хоселу, Васкес, Себальйос, Гарсія, Діас, Рюдігер, Гюлер, Мартін.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Менді, Начо (к), Мілітан, Карвахаль — Камавінга, Кроос, Вальверде — Беллінгем — Вінісіус, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Сівера (в), Алькаїн, Бенавідес, Вісенте, Кіке, Гуріді, Лопес, Ортіс, Панічеллі, Реббаш, Сімеоне, Теналья.
Інфо
Стартовий склад Алавеса: Овоно — Дуарте (к), Марін, Абкар, Горосабель — Хаджі, Бланко, Гевара — Ріоха, Омородіон, Сола. Головний тренер — Луїс Гарсія.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 36-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Алавес.
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Анонс матчу Реал - "Алавес" 14.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 14.05.2024
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Алавес" та Реал у попередньому футбольному матчі 21.12.2023 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Луис Гарсия розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Алавес" можна подивитися 14.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Алавес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Гранада - 11.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Минулий матч команди "Алавес" був зіграний проти Жирона - 10.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Алавес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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