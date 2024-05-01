Боруссія - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен" 01.05.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 01.05.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 13.12.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Луис Энрике



Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Гавр" - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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