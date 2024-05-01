  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Боруссія - Парі Сен-Жермен Дивитися онлайн
У тренді

Боруссія - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 травня 2024, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
До початку
00 : 00 : 00
Парі Сен-Жермен
Париж
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
30%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
39%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Borussia Dortmund have won 1 times, there have been 3 draws while Paris Saint-Germain have won 2 times. The goal difference is 7-4 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 3 matches.
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Paris Saint-Germain have lost none of their last 15 away matches.
  • When playing at home, Borussia Dortmund have not lost to Paris Saint-Germain in their last 3 encounters.
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Paris Saint-Germain have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 43% of their matches, Paris Saint-Germain in 50% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 43% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 50%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Borussia Dortmund.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Borussia Dortmund won 1, Paris Saint-Germain won 2, 2 draws.
  • Borussia Dortmund scores 0.6 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1.2 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Paris Saint-Germain is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Paris Saint-Germain is 0.4.
  • Borussia Dortmund scores 2.19 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.52 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Боруссія
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссія 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.04.2024 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Боруссія 1 - 1 Завершено Байєр Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Боруссія 4 - 2 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
13.04.2024 - 16:30 Боруссія 1 - 2 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 1 Завершено Боруссія П
Показати більше
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 3 Завершено Гавр Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
24.04.2024 - 20:00 Лор’ян 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 4 - 1 Завершено Ліон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Барселона П
Показати більше
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
30%
Нічия
30%
Парі Сен-Жермен
39%
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Але ПСЖ виграв перший матч удома (2:0), а потім зіграв унічию (1:1).
Інфо
Боруссія виграла групу з ПСЖ, Міланом та Ньюкаслом.
Інфо
ПСЖ до цього вибила Реал Сосьєдад та Барселону.
Інфо
Боруссія до цього вибила ПСВ та Атлетіко.
Запасні: Навас, Уренья Тенас, Угарте, Рамуш, Асенсіо, Перейра, Кан Ін, Коло Муані, Солер, Бералдо, Шкрініар.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Ернандес, Мендеш — Заїр-Емері, Феррейра, Руїс — Дембеле, Мбаппе, Баркола.
Запасні: Меєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Алле, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан, Брандт, Забітцер — Адеємі, Фюллькруг, Санчо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Зігналь Ідуна Парк (Дортмунд, Німеччина) зіграють дортмундська Боруссія та ПСЖ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Динамо Динамо 3 Верес Верес 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Чорноморець Чорноморець 1 Шахтар Шахтар 4 Завершено 22:00 - Вчора Баварія Баварія 2 Реал Реал 2 Завершено 22:00 - Вчора Ковентрі Сіті Ковентрі Сіті 1 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 2 Завершено 22:00 - 29.04.2024 Барселона Барселона 4 Валенсія Валенсія 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен" 01.05.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 01.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 13.12.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 01.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Гавр" - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.