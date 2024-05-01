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Парі Сен-Жермен - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 травня 2024, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
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39'
Боруссія
Дортмунд
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Хід матчу
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
37%
Нічия
32%
Боруссія
31%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Paris Saint-Germain have won 2 times, there have been 3 draws while Borussia Dortmund have won 2 times. The goal difference is 7-5 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Paris Saint-Germain have not lost to Borussia Dortmund in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 1-0.
  • Paris Saint-Germain have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 49% of their matches, Borussia Dortmund in 43% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 49% of halftimes, Borussia Dortmund wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Paris Saint-Germain has better performance than Borussia Dortmund.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 2, Borussia Dortmund won 2, 1 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 1.2 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 0.8 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund is 0.6.
  • Paris Saint-Germain scores 2.33 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 2.27 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Borussia Dortmund.
  • On their last meeting Borussia Dortmund won by 1 goals.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Borussia Dortmund have lost just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain have won just 1 of their last 3 UEFA Champions League games against Borussia Dortmund.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.05.2024 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Боруссія
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.05.2024 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 3 Завершено Гавр Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
24.04.2024 - 20:00 Лор’ян 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 4 - 1 Завершено Ліон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.05.2024 - 16:30 Боруссія 5 - 1 Завершено Аугсбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.05.2024 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.04.2024 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 1 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Боруссія 1 - 1 Завершено Байєр Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Боруссія 4 - 2 Завершено Атлетіко В
Показати більше
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
37%
Нічия
32%
Боруссія
31%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
25
Mendes, Nuno
35
Beraldo, Lucas
5
Маркіньйос
2
Hakimi, Achraf
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
33
Zaire Emery, Warren
7
Кіліан Мбаппе
9
Ramos, Goncalo
10
Усман Дембеле
1
Kobel, Gregor
26
Ryerson, Julian
15
Матс Хуммельс
4
Schlotterbeck, Nico
22
Maatsen, Ian
23
Емре Джан
20
Sabitzer, Marcel
10
Sancho, Jadon
19
Юліан Брандт
27
Adeyemi, Karim
14
Fullkrug, Niclas
Стартовий склад
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 9
    Ramos, Goncalo
    Форвард
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 33
    Zaire Emery, Warren
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 35
    Beraldo, Lucas
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 14
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
  • 10
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 22
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Энрике
  • Эдин Терцис
Статистика матчу
56%
Володіння м'ячем
44%
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
2
Удари в отвір
2
2
Кутові
1
2
Сейви
2
3
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
37'
ПСЖ домінує на м'ячі цими хвилинами знову.
35'
Небезпечний момент
Адеємі протягнув м'яч лівим флангом контратаки до штрафного, але не пробив повз Доннарумму в підсумку.
34'
Мбаппе махнув ногою повз м'яч на ближній під час прострілу з лівого флангу штрафного від Рамуша.
32'
Фол від Бералдо на чужій половині проти Фюллькруга.
30'
Небезпечний момент
Мбаппе через ноги Емері перевів м'яч із лівого флангу на правий до штрафного на Дембеле, а той пробив вище.
28'
Дортмунд у глибокому захисті просто чекає, доки суперники самі помиляться.
26'
Тримає м'яч ПСЖ на чужій половині.
24'
Р'єрсон не втримав Мбаппе на правому фланзі оборони, але той випустив м'яч за лицьову. А може й ні.
22'
Дембеле не встиг до лицьової під час закидання до правого флангу атаки.
19'
Небезпечний момент
Р'єрсон вгатив із відскоку на правому фланзі штрафного в сітку із зовнішнього боку.
18'
У аут перевели простріл Санчо з правого флангу.
16'
Дуже спокійно забрав Мендеш м'яч у Санчо на лівому фланзі оборони.
13'
Небезпечний момент
Рамуш на прийомі передачі з глибини від Вітіньї в пів колі перед штрафним розвернувся з ударом повз ліву стійку.
11'
Адеємі прокидав м'яч до лівого флангу штрафного, але Маркіньйос блокував його рух.
9'
Боруссія зараз грає просто від м'яча.
7'
Небезпечний момент
Кобель забрав до рук спробу Мбаппе зльоту з лівого флангу пробити з відскоку.
5'
Подача Хакімі з правого флангу полетіла у ворота, але Кобель забрав м'яч до рук.
4'
Небезпечний момент
Хакімі з правого флангу подав на ближню, де Рамуш у дотик перевів м'яч до рук Кобеля.
2'
Санчо подав із штрафного з правого флангу до центру чужих володінь, де Фюллькруг пробив головою до рук Доннарумми.
1'
Гості взяли м'яч під контроль від перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Меєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Алле, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан, Брандт, Забітцер — Адеємі, Фюллькруг, Санчо.
Запасні: Навас, Уренья Тенас, Угарте, Асенсіо, Перейра, Кан Ін, Коло Муані, Мукіеле, Солер, Баркола, Шкрініар, Заге.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Заїр-Емері, Феррейра, Руїс — Дембеле, Рамуш, Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
У першому матчі перемогла Боруссія Д — 1:0.
Даніеле Орсато (Чіо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Парк де Пренс (Париж, Франція) зіграють ПСЖ та дортмундська Боруссія.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" 07.05.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 07.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Боруссія", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 01.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" можна подивитися 07.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Минулий поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Боруссія" - 01.05.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Минулий матч команди "Боруссія" був зіграний проти Аугсбург - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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