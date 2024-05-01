Парі Сен-Жермен - Боруссія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Парк-де-Пренс.
Дата проведення матчу: 07.05.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Боруссія" (Дортмунд):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Боруссія", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 01.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике
Минулий поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Боруссія" - 01.05.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Минулий матч команди "Боруссія" був зіграний проти Аугсбург - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
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