  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металіст 1925 - Полісся Дивитися онлайн
У тренді

Металіст 1925 - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 травня 2024, 15:30 - Металлист . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
1 - 3
Оновити
перерыв
Полісся
Житомир
Хід матчу
2' Денис Гармаш 10' Mustafaev, Emil 21' Ndukve, Denys 30' Hernandez, Luifer 37' Денис Бойко
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
41%
Нічия
26%
Полісся
33%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Polissya Zhytomyr have received 9 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Maksym Zhychykov has more yellow cards (5) than any other player at FC Metalist 1925 Kharkiv. Viacheslav Tankovskyi has collected 8 for FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 23% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 23%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 3 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 0, FC Polissya Zhytomyr won 1, 2 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.33 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 0.67 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Polissya Zhytomyr is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Polissya Zhytomyr is 0.33.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.2 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 10 in the table with 31 points. Now they are number 16 with 22 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Полісся 2 - 1 Завершено Металіст 1925
Перша ліга України 2020/2021
05.04.2021 - 14:00 Полісся 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Перша ліга України 2021
05.10.2020 - 19:25 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 15:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 18:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Показати більше
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос В
Показати більше
Головні події
37'
Денис Бойко
30'
Hernandez, Luifer ГООЛ!
21'
Ndukve, Denys ГООЛ!
10'
Mustafaev, Emil ГООЛ!
ГООЛ! Денис Гармаш
2'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
41%
Нічия
26%
Полісся
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 7
    Moura, Ari
    Півзахисник
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
    2
  • 20
    Cervak, Vadym
    Захисник
  • 24
    Owusu, Raymond
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 40
    Obinaiia, Samuel Stivovych
    Півзахисник
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 1
    Олег Кудрик
    Воротар
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
    10
  • 31
    Ndukve, Denys
    Півзахисник
    21
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
    30
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Shyschenko, Sergey
Статистика матчу
ЖК
2
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершився - 1:3.
40'
Луїфер з меж штрафної пробивав у ближній кут, але у площинув воріт нападник влучити не зміг.
37'
За порушення у центрі поля мав отримувати попередження Михайліченко, але арбітр вирішив не демонструвати жовту картку.
34'
Намагаються забити ще гості, але підопічні Скрипника поки що тримаються. Варто відзначити дуже якісну гру "Полісся".
30'
Гоооол!!!
Веселий перший тайм у нас. Чоботенко прострілив, а Луїфер п'ятою пробив повз голкіпера - 1:3.
29'
Небезпечний момент
І знову провалилися захисники "Металіста 1925". Мозіль двічі парирував удари Танковського та Ндукве.
27'
У ці хвилини гра дещо заспокоїлася. За рахунком гості грають досить впевнено.
24'
Небезпечний момент
Могли зараз збільшувати перевагу підопічні Шищенка, але удар Луїфера парирував Мозіль.
21'
Гоооол!!!
Гості вже виходять вперед. Ндукве наважився на удар з-за меж штрафної і після помилки Мозіля м'я залетів у ворота - 1:2.
19'
Варто віддати належне гравцям "Металіста 1925", які грають сміливо, але і не розкриваються поки що.
16'
Денис Гармаш наважився пробити з меж штрафної, але захисники "Полісся" заблокували цей удар.
13'
Хороший початок зустрічі. Обидві команди намагаються швидко доставляти м'яч до заключної третини поля.
10'
Гоооол!!!
Підопічні Шищенка досягають свого. Після передачі Таллеса відзначився Мустафаєв - 1:1.
7'
Намагаються відразу відігратися гості, але поки що вони не можуть довести свої атаки до логічного завершення.
3'
Гоооол!!!
Перша атака господарів завершується голом. Моура прострілив, а Гармаш з меж штрафної пробив у дальній кут - 1:0.
2'
Небезпечний момент
Гості активно розпочали зустріч. Після передачі Луїфера міг забивати Танковський, але його удар парирував голкіпер.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Полісся" (запасні): Бойко, Грицук, Кравченко, Кравець, Петряк, Чечер, Раско, Крамар, Іванов, Поспєлов
Інфо
"Полісся" (стартовий склад): Кудрик - Шабанов, Чоботенко, Назаренко, Михайліченко, Кушніренко, Танковський, Таллес, Мустафаєв, Ндукве, Луїфер
Інфо
"Металіст 1925" (запасні): Сидоренко, Проценко, Капінус, Жичиков, Курило, Юсов, Вачібередзе, Русин, Бичек, Сидоров, Борячук
Інфо
"Металіст 1925" (стартовий склад): Мозіль - Моура, Юсов, Гармаш, Червак, Габелок, Імереков, Обінайя, Фарина, Юрченко, Фрімпонг
Підопічні Віктора Скрипника зараз перебувають на останньому 16 місці і лише дві перемоги в двох турах, що залишилися, дозволять їм сподіватися на те, щоб потрапити в перехідні матчі. "Полісся" посідає шосте місце і прагне кваліфікуватися до єврокубків.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матча 29-го тура УПЛ між "Металістом 1925" та "Поліссям". Гра розпочнеться о 15:30.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 2 Завершено 13:35 - Сьогодні Кремінь Кремінь 1 ФК Хуст ФК Хуст 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Краковія Краковія 2 Ракув Ракув 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Сассуоло Сассуоло 0 Кальярі Кальярі 2 Завершено 13:00 - Сьогодні Дружба Дружба 1 Рух-2 Рух-2 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Металіст 1925 - Полісся 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Металіст 1925 (Харьков) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Полісся можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Минулий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Чорноморець - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Кривбас - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.