Металіст 1925 - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Полісся 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Металіст 1925 (Харьков) та командою Полісся (Житомир):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Минулий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Чорноморець - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Кривбас - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

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