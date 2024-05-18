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Рух - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 травня 2024, 15:30 - Skif Stadium . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
1 - 0
Оновити
перерыв
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
28' Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Рух
30%
Нічия
33%
Чорноморець
36%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Rukh Lviv have won 3 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 1 times. The goal difference is 15-11 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Rukh Lviv at home) and 1-3 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 5 games.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 5 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 4 away matches in a row.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 4-8-1.
  • Illia Serhiiovych Kvasnytsia is FC Rukh Lviv's top scorer with 7 goals. Andriy Shtogrin has scored 8 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Illia Serhiiovych Kvasnytsia has assisted the most goals for FC Rukh Lviv with 4. Artur Avagimyan is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (2).
  • Roman Didyk has more yellow cards (9) than any other player at FC Rukh Lviv. Jon Sporn has collected 6 for FC Chernomorets Odessa.
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 13 in the table with 28 points. Now they are number 5 with 46 points.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 23% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 35% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 23% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 2, FC Chernomorets Odessa won 1, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 2.6 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 2.2 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Chernomorets Odessa is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Chernomorets Odessa is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.39 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
4
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Чорноморець 2 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.12.2022 - 13:00 Рух 2 - 2 Завершено Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 15:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас П
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Головні події
ГООЛ! Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
28'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Рух
30%
Нічия
33%
Чорноморець
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 22
    Plumain, Ange-Freddy
    Форвард
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
    28
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 71
    Fedor, Oleh
    Півзахисник
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
2
ЖК
Трансляція
45+1'
Свисток
На перерву. Не можна сказати, що «Чорноморець» зовсім поганий, але потрібно більше загрожувати воротам «Руху». Львів'яни поки що ефективніші.
45'
Жовта картка
Під кінець тайму Слюбик жовту заробив.
45'
Плюмейн відповідає схожим ударом - поруч із дальньою штангою м'яч проходить!
44'
Удар Путрі в дальній кут метрів із 24, але не влучає капітан гостей у площину.
42'
«Чорноморець» дуже стерильний на чужій половині поля. «Рух» швидко зупиняє одеситів.
39'
Жовта картка
Ще й жовта для Підгурського. Смикнув Бадибангу за футболку, зірвав контратаку.
38'
Незабитий пенальті
Підгурський не забиває - Варакута тягне! Слабо, не в кут пробив. 2:0 рахунок не стає.
37'
Інфо
Путря зіграв рукою у штрафному «Чорноморця». Це пенальті.
35'
Пішов Омельченко дивитися ВАР, щось не сподобалося арбітрам.
33'
Продовжує «Рух» тиснути, прям серія з кутових біля воріт одеситів.
28'
Гоооол!!!
Подача з корнера завершується голом господарів. Ось чого Роман Григорчук був незадоволений, він щось відчував! Квасниця в дотик метрів із 25 запускає комету, м'яч залітає під штангу.
27'
Від Сича майже пройшла передача на Квасницю, могло бути небезпечно, але Бадибанга розрядив ситуацію на куті штрафного.
26'
Більше з м'ячем одесити, але Григорчука це не влаштовує, кричить на бровці на своїх підопічних.
23'
Простріл у штрафний «Чорноморця» - Єрмак підставив ногу, м'яч вилетів на корнер.
20'
Поки що справді успішно «Рух» нейтралізує «Чорноморець».
17'
Із м'ячем більше «Чорноморець», стартовий тиск «Руху» закінчився.
14'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент у матчі! Ледвій витягує удар Бойчука під штангу, Брагару протягнув м'яч і міг відзначитися асистом.
13'
Одесити більш технічні на м'ячі. Авагімян, Брагару, всі дуже впевнено діють зі снарядом.
11'
Вертикальне закидання з глибини на Авагімяна - воротар перший на м'ячі.
9'
Застряг «Рух» на половині поля «Чорноморця». Одесити поки що справляються з тиском, періодично навіть вилітають у швидкі атаки. Які, втім, теж швидко тонуть.
6'
Поки вистачає сил у команд іти в пресинг, діяти агресивно. Проте небезпечних моментів поки що не спостерігаємо.
4'
Елегантну хотіли гості розіграти комбінацію біля штрафного. М'яч у підсумку влучив в арбітра і відійшов господарям.
3'
Квасниця на Плюмейна подав із правого флангу - не дійшла до нього передача.
2'
Боротьба в центрі поля, підкат за підкатом. "Чорноморець" таки розігнав свою атаку, але "Рух" відбився біля лінії штрафного.
1'
Інфо
Поїхали, стартовий свисток є.
Інфо
Запасні Чорноморця: Білик, Вічний, Гучек, Кузик, Шаповал, Зе Гомес, Голуб, Арсіч, Альваренга, Ієєде, Присяжнюк, Огіря
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Шпорн, Авагімян, Бадибанга, Штогрін, Бойчук
Інфо
Запасні Руху: Герета, Слюсар, Кітела, Лях, Притула, Рунич, Холод, Дос Сантуш, Теслюк, Непейпієв, Карабін
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Сич, Дідик, Слюбік, Підгурський, Роман, Федор, Пастух, Плюман, Квасниця, Таллес
У матчі 14-го туру в Одесі Рух обіграв Чорноморець із рахунком 3:2
У Чорноморця 10-та позиція і 30 пунктів
Рух бореться за зону єврокубків і йде на даний момент на 5-му місці в таблиці, маючи в активі 46 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30 і пройде у Львові, судити гру буде Олександр Омельченко
Доброго дня всім любителям українського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 29-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Чорноморець
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Анонс матчу Рух - Чорноморець 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Рух у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Оболонь - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Металіст 1925 - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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