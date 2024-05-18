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ФК Минай - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 травня 2024, 15:30 - Mynay-Arena . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
1 - 1
Оновити
перерыв
Колос
Ковалевка
Хід матчу
2' Олег Ільїн
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
45%
Нічия
30%
Колос
25%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Minaj have won 1 times, there have been 4 draws while Kolos Kovalivka have won 2 times.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Minaj at home) and 0-1 (Kolos Kovalivka at home).
  • Did you know that FC Minaj scores 36% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 37% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, FC Minaj have not lost to Kolos Kovalivka in their last 3 encounters.
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, FC Minaj were number 11 in the table with 30 points. Now they are number 15 with 22 points.
  • FC Minaj have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 14% of their matches, Kolos Kovalivka in 21% of their matches.
  • FC Minaj wins 14% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 2 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 1, Kolos Kovalivka won 2, 2 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • FC Minaj scores 0.8 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1.2 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and Kolos Kovalivka is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and Kolos Kovalivka is 1.2.
  • FC Minaj scores 0.76 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.8 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Kolos Kovalivka have lost 3 matches in a row.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 8 in the table with 33 points. Now they are number 12 with 29 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
1
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.11.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.12.2021 - 19:30 Колос 2 - 1 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 3 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос В
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Головні події
2'
Олег Ільїн ГООЛ!
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
45%
Нічия
30%
Колос
25%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 71
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 2
    Cucos, Catalin
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 48
    Oleh, Krivoruchko Vasilyevich
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 70
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
    2
  • 11
    Лукас Рангел
Запасні гравці
Тренери
  • Ljubenovic, Zeljko
  • Александр Постеев
Трансляція
Дуже швидко пролетів перший тайм. Почався він з активності Колоса, яка швидко увінчалася голом, а потім і Минай проявив себе в атаці. Є відчуття, що закарпатці переважають суперника за духом і розумінням власної гри. Ці фактори, а також підтримка трибун, можуть зіграти вирішальну роль у другій половині.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
40'
Вакула постійно на дриблінгу створює загрозу. Одну з атак ударом злету завершував Семотюк, який підключився вперед. Якби не самовідданий стрибок під мʼяч Гончаренка, могло бути небезпечно.
36'
Гоооол!!!
Тим не менш, Минай зрівнює рахунок! Вони дочекалися, поки суперник помилиться і сповна скористалися цією помилкою. Після відбору на чужій половині поля партнер знайшов передачею Ременяка, який залишився сам у карному, після чого 29-й номер Миная спокійно переграв Фесюна ударом у дальній кут.
33'
Камера піймала Любеновича, тренер Миная виглядає трохи розгубленим. Поки що його команда не може знайти свою гру в атаці.
26'
Офсайд
Кукош з кількох метрів розстрілював ворота, але не зміг пробити Кемкіна! Постфактум був зафіксований офсайд у молдавського футболіста, але сейв воротаря Миная від цього не став менш вражаючим.
23'
Устименко підхопив мʼяч після серії рикошетів і примудрився пробити з-під Бурди. Влучив у площину, але Фесюн все контролював.
20'
Одразу два удари гравців Колоса в одній атаці було заблоковано. Вдалося заробити кутовий ковалівцям, але не скористатися ним.
16'
Після вибухового початку зустрічі команди трохи заспокоїлися. За останні 10 хвилин жодної загрози воротам не було.
6'
Ще один удар головою, цього разу після кутового. Скиба потилицею намагався переправити мʼяч у площину, безуспішно.
4'
Вже була спроба відігратися від Миная. Устименко головою пробивав після подачі з глибини, акцентований удар не вийшов.
2'
Гоооол!!!
Колосу знадобилося трохи більше хвилини, щоб відкрити рахунок! Велетень не відчув спротиву з боку Чуєва і виконав навіс на дальню стійку, звідки Ільїн головою спрямував мʼяч у дальній кут.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Віктор Копієвський.
Запасні: Бандура (в), Вашкеба, Воробчак, Гунічев, Демиденко, Кисіль, Корнійчук, Матюшенко, Немчанінов, Піддубний, Тищук.
Інфо
Стартовий склад Миная: Кемкін — Прокопчук, Чуєв, Скиба — Вакула, Кораблін, Вітенчук (к), Дмитрук — Семотюк — Устименко, Ременяк. Головний тренер — Желько Любенович.
Запасні: Горох (в), Мисак (в), Поправка, Безбородько, Гусол, Каріока, Лучкевич, Мілько, Оріховський, Паулаускас, Чорноморець.
Інфо
Стартовий склад Колоса: Фесюн — Цуріков, Гончаренко, Бурда (к), Кукош — Демченко — Топалов, Криворучко, Велетень, Ільїн — Ранжел. Головний тренер — Олександр Поздєєв.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 29-го туру УПЛ Минай – Колос.
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Анонс матчу ФК Минай - Колос 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 10.11.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Колос можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти Ворскла - 11.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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