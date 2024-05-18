ФК Минай - Колос онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 10.11.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти Ворскла - 11.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.
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