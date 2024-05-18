ФК Минай - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Минай - Колос 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Минай (Минай) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 10.11.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Желько Любенович



Попередній матч команди ФК Минай був зіграний проти Ворскла - 11.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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