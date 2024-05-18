  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Верес - ФК Олександрія Дивитися онлайн
У тренді

Верес - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 травня 2024, 15:30 - Авангард . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
2 - 1
Оновити
перерыв
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
13' Mykhailenko, Mikola 19' Dakhnovskyi, Vitaliy 21' Campos, Miguel 21' Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych 23' Євгеній Морозко 28' Микита Шевченко 29' Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych Вийшов: Богдан Когут 30' Shastal, Dmytro 42' Dmytro Kliots Вийшов: Sharay, Vladislav
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
33%
ФК Олександрія
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 4 draws while FC Oleksandriya have won 2 times.
  • Last season's matches: 2-2 (Veres Rivne at home) and 3-2 (FC Oleksandriya at home).
  • Did you know that Veres Rivne scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • When playing at home, Veres Rivne have not lost to FC Oleksandriya in their last 3 encounters.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 6 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Iago Siqueira is Veres Rivne's top scorer with 4 goals. Artem Shulyanskyi has scored 5 times for FC Oleksandriya.
  • Iago Siqueira has more yellow cards (8) than any other player at Veres Rivne. Sergiy Loginov has collected 6 for FC Oleksandriya.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 5 in the table with 43 points. Now they are number 10 with 30 points.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 25% of their matches, FC Oleksandriya in 21% of their matches.
  • Veres Rivne wins 25% of halftimes, FC Oleksandriya wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Veres Rivne.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Oleksandriya won 2, 3 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • Veres Rivne scores 1 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.4 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Oleksandriya is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Oleksandriya is 1.
  • Veres Rivne scores 1.48 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Veres Rivne scores 4% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 15:00 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 14:35 ФК Олександрія 3 - 2 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Показати більше
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
Показати більше
Новини команд
Михавко - знову в старті. Відомі стартові склади на матч Динамо - Верес 01.05.2024 в 14:32 Михавко - знову в старті. Відомі стартові склади на матч Динамо - Верес Ротація у рівненчан
УПЛ. Верес - Дніпро-1 1:1. Про бронзу можна забути? 21.04.2024 в 14:54 УПЛ. Верес - Дніпро-1 1:1. Про бронзу можна забути? Нічия як поразка для підопічних Максимова
Рівняни гратимуть на три очки. Верес - Олександрія. Текстова трансляція матчу УПЛ 19.05.2024 в 14:53 Рівняни гратимуть на три очки. Верес - Олександрія. Текстова трансляція матчу УПЛ ...
Верес - Олександрія. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ 19.05.2024 в 13:25 Верес - Олександрія. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ Верес – Олександрія: Онлайн відеотрансляція матчу ⋇ 19.05.2024 ⋇ Дивитися футбол на UA-Футбол
Головні події
Dmytro Kliots
Вийшов: Sharay, Vladislav
42'
Shastal, Dmytro
30'
Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
Вийшов: Богдан Когут
29'
28'
Микита Шевченко
ГООЛ! Євгеній Морозко
23'
21'
Campos, Miguel
Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
21'
ГООЛ! Dakhnovskyi, Vitaliy
19'
13'
Mykhailenko, Mikola ГООЛ!
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Верес
33%
Нічия
33%
ФК Олександрія
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Yushchyshyn, Vadym Yevhenovych
    Воротар
    29 21
  • 99
    Євгеній Морозко
    Форвард
    23
  • 5
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 6
    Basilio da Silva, Julio Cesar
    Захисник
  • 2
    Smiyan, Maksym
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
    42
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 30
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
    30
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
    19
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
    28
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
    21
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 70
    Денис Костишин
    Форвард
  • 71
    Shostak, Denys
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
    13
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
2
ЖК
2
Трансляція
45+9'
Свисток
Олександр Кальонов дає свисток про завершення першого тайму
45+7'
Мартинюк виконав простріл з лівого флангу, але його передача була заблокована суперником у підкаті
45+4'
Сігеєв виконав дальній удар, але після серії рикошетів м'яч повільно прилетів у руки Когута
45+3'
Поки господарі катають м'яч по всьому полю
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано вісім хвилин
42'
Заміна
Ще одна вимушена заміна від Олега Шандрука, який змінює травмованого Кльоца на Шарая
41'
Небезпечний момент
Доволі небезпечна атака Олександрії і Ковалець вибігав на побачення з голкіпером, але його випередив Когут та відбив м'яч
39'
Невеличка пауза у грі. Кльоц одночасно з Сігеєвим вдарив по м'ячу і тепер потребує допомоги лікарів
37'
Михайленко завдав дальнього удару по воротах, але м'яч полетів вище воріт
35'
Гості поки контролюють м'яч та шукають варіанти розвитку своєї атаки
31'
Жовта картка
Шастал отримує попередження за порушення правил в центрі поля і зрив атаки суперників
30'
Жовта картка
Шевченко отримав жовту картку від арбітра
29'
Заміна
Олег Шандрук все ж таки зімнює травмованого Ющишина на Когута
26'
Кутовий
Кутовий виконали рівняни і після розіграшу завдали удару з доволі гострого кута, але цього разу Шевченко зреагував та відбив м'яч
26'
Господарі продовжують тиснути на ворота суперника, але всі три спроби удару були заблоковані
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Морозко виводить Верес вперед! Ще один неймовірний гол від господарів! Євген виконує прямий удар зі стандарту і м'яч летить прямо під дальню стійку! Шевченко навіть не намагався зупинити м'яч, вважаючи що він вийде за межі поля, а в результаті проводив його поглядом у сітку воріт! Рахунок стає 2:1 на користь Вереса
22'
Жовта картка
Кампос порушив правила на своїй половині поля поблизу власного карного майданчику на правому фланзі і за свої дії отримав попередження від арбітра, а суперникам подарував право на доволі небезпечний стандарт
21'
Небезпечний момент
Господарі заробили право на стандарт на половині поля суперника і виконали прямий удар, м'яч перелетів стінку та пролетів над воротами
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дахновський зрівнює рахунок! Віталій отримав передачу на лівому фланзі, прорвався ближче о карного майданчику та пробив з-за меж у дальній кут і м'яч по неймовірній траєкторії залетів у сітку воріт! Рахунок знову рівний і тепер 1:1
15'
Активніше почали грати господарі після пропущеного голу
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Михайленко відкриває рахунок! Микола розвів голкіпера та м'яч по різних кутках пробивши у правий від себе кут, а Ющишин стрибнув у протилежний! Рахунок стає 1:0 на користь Олександрії
12'
Жовта картка
За свої дії Ющишин отримав попередження від арбітра
11'
Гра досі не поновилася, але Олександр Кальонов все ж таки призначив пенальті
8'
Когут готовий вийти на поле, а арбітр поки вирішує чи порушував правила Ющишин та чи призначати пенальті
5'
Дуже тривожний момент на полі. Під час атаки Олександрії Ющишин зіграв на виході і стрибнув у ноги Жуліо Сезару та Беззері і отримав удар у голову. Одразу на полі з'явилися медики та вимушені привести до тями голкіпера
2'
Небезпечний момент
Чудова атака Вересу і після заблокованого удару Гайдучик головою скинув на Шастала, який в один дотик майже з лінії воротарського пробив по воротах, але м'яч пролетів над поперечиною
1'
Свисток
Олександр Кальонов дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Система VAR на матчі працювати не буде
Інфо
Арбітр матчу: Олександр Кальонов
Головний тренер Олександрії: Руслан Ротань
На лаві запасних: Долгий, Кравченко, Кулаковський, Базаєв, Ващенко, Джевані, Мадісон, Цевух, Погорілий, Де, Єрмаков, Калітвінцев
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко - Скорко, Мартинюк, Кампос - Ковалець (с), Сігеєв, Копина, Безерра, Костишин, Шостак - Михайленко
Головний тренер Вересу: Олег Шандрук
На лаві запасних: Когут, Гакман, Кучеренко, Мельник, Вовченко, Шевченко, Кухарук, Шарай, Годя, Мрвальєвич, Банада, Шестаков
Інфо
Стартовий склад Вересу: Ющишин - Морозко, Курко, Жуліо Сезар, Сміян - Кучеров (с), Кльоц, Яго, Шастал, Дахновський - Гайдучик
Верес продовжує боротьбу за виживання в УПЛ і наразі займає чотирнадцяту сходинку, що дає право команді приймати участь в матчах плей-офф на виліт. Відрив від гарантованого вильоту складає усього два бали. Олександрія також не гарантувала собі збереження прописки в елітному дивізіоні і наразі відрив від зони матчів плей-офф складає усього чотири бали
Матч пройде у Рівному на стадіоні "Авангард" та розпочнеться о 15:30
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу передостаннього, 29-го, туру Української Прем'єр-ліги, в якому Верес прийме у гостях Олександрію
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 2 Завершено 13:30 - Сьогодні Краковія Краковія 2 Ракув Ракув 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Сассуоло Сассуоло 0 Кальярі Кальярі 2 Завершено 13:00 - Сьогодні Дружба Дружба 1 Рух-2 Рух-2 1 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Звягель ФК Звягель 1 Скала 1911 Скала 1911 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Верес - ФК Олександрія 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Верес у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - ФК Олександрія можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Зоря - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.