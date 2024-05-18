Верес - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Морозко виводить Верес вперед! Ще один неймовірний гол від господарів! Євген виконує прямий удар зі стандарту і м'яч летить прямо під дальню стійку! Шевченко навіть не намагався зупинити м'яч, вважаючи що він вийде за межі поля, а в результаті проводив його поглядом у сітку воріт! Рахунок стає 2:1 на користь Вереса