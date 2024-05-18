Верес - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Верес (Ровно) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Верес у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Зоря - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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