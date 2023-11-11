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Ворскла - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 травня 2024, 15:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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перерыв
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
32%
Нічия
36%
Оболонь
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Obolon Kyiv is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Vorskla Poltava have won 6 times, there have been 1 draws while FC Obolon Kyiv have won 2 times. The goal difference is 14-6 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Vorskla Poltava have lost 6 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 7 games.
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 5 matches at home.
  • FC Obolon Kyiv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 9 away matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 4 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 9 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk is FC Vorskla Poltava's top scorer with 7 goals. Igor Krasnopir has scored 6 times for FC Obolon Kyiv.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (10) than any other player at FC Vorskla Poltava. Taras Moroz has collected 9 for FC Obolon Kyiv.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 6 in the table with 39 points. Now they are number 11 with 30 points.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Obolon Kyiv have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 30% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 30% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, FC Obolon Kyiv won 2, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.4 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Obolon Kyiv is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Obolon Kyiv is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.35 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.62 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершено Ворскла
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2011/2012
20.11.2011 - 15:30 Ворскла 0 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2011/2012
17.07.2011 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 3 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 18:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь Н
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
32%
Нічия
36%
Оболонь
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 27
    Krupskyi Illia
  • 92
    Sissoko, Sambou
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 24
    Hlushchenko, Anton
    Форвард
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 13
    Артем Кичак
    Воротар
  • 5
    Олександр Осман
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 19
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 14
    Chernov, Oleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Dolganskyi, Sergiy
  • Валерий Иващенко
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
25'
Жовта картка
Сіссоко в'їхав у корпус Таранусі. Перша жовта в матчі в нас
22'
Рвана гра у нас після рестарту. Команди більше борються в центрі поля або на флангах
19'
Свисток
16:22 - відновилася гра у нас!
Інфо
16:10 - відбій повітряної тривоги в Полтаві
19'
Небезпечний момент
І все, повітряна тривога! 15:51 на годиннику, йдуть команди в роздягальню
17'
Небезпечний момент
Глущенко майже вискочив сам на сам, майже, бо Грисьо встиг таки зіграти в підкаті! І зробив це ідеально!
15'
Краснопір із флангу навісив, Тарануха виграв другий поверх і пробив головою - Ісенко забирає без проблем
14'
Контратака Ворскли три в три, але поле явно важке, непросто по ньому набрати швидкість, ще й із м'ячем. Завозився Феліпе
12'
Кутовий
А ось уже кутовий для Ворскли - і знову без удару по воротах
11'
Кутовий
Кутовий для киян - Черненко навісив, оборонці Полтави впевнено відбилися
10'
Ну і варто зазначити, що поле важке і мокре. До обіду в Полтаві пройшов серйозний дощ
8'
Так, активнішою Оболонь на початку матчу виглядає
7'
Небезпечний момент
Штрафний для гостей на фланзі. Черненко хитро вирішив не навішувати, а покотити низом на Чернова, який розвернувся і пробив - Ісенко у грі! Відзначаємо перший удар у площину!
4'
Оболонь намагається активніше грати. Ось Черненко змістився з флангу і вирішив пробити з досить гострого кута - мимо
3'
В'язкий початок у нас... Відразу кілька фолів за перші кілька хвилин
1'
Інфо
Матч розпочався!
Інфо
Запасні Оболоні: Рибка, Марченко, Нагієв, Вовкун, Мороз, Слободян, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединський, Косовський, Чернов, Черненко, Тарануха, Краснопір
Інфо
Запасні Ворскли: Єрмолов, Домолега, Толі, Корнієнко, Нестеренко, Феліпе, Хрипчук, Мякушко, Рамірес, Галас, Якубу, Челядін
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Бацула, Пердута, Павлюк, Крупський, Сіссоко, Скляр, Глущенко, Степанюк, Кане, Ковталюк
У матчі 14-го туру в Києві "Ворскла" обіграла "Оболонь" із рахунком 1:0
У Ворскли 11-та позиція і 30 пунктів
Оболонь йде на даний момент на 13-му місці в таблиці, маючи в активі 26 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30 і пройде в Полтаві, судити гру буде Андрій Коваленко
Добрий день усім любителям українського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 29-го туру УПЛ, в якому Ворскла прийме Оболонь
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Анонс матчу Ворскла - Оболонь 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Ворскла у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Оболонь можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 15.05.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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