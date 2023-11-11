Ворскла - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Оболонь 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Ворскла у попередньому футбольному матчі 11.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 15.05.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Рух - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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